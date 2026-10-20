Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség: Aki tudja, rövidesen eladhatja a boltjait egy nagy külföldi láncnak

A vagyonadó a mostani formájában felgyorsítja a piaci átrendeződést, a magyar családi kereskedelmi cégek egy része eladhatja az üzletét, más részük visszafejleszthet és akkor lemarad a versenyben – mondta a Pénzcentrumnak Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára. A kiskereskedelmi különadó emelését ugyanakkor részben elfogadhatónak tartja: mivel az árrésstop kivezetésével együtt jelentették be, így „kevésbé fáj”.

Neubauer Katalin nemrég azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy szerinte a vagyonadó a jelenleg ismert formájában súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel járhat. A hétfőn bejelentett 2027-es költségvetés azóta több ponton is új helyzetet teremtett a kereskedők számára: megszűnik az árrésstop, emelkedik a kiskereskedelmi különadó alsó sávjának kulcsa, a vagyonadóból pedig 200 milliárd forint bevétellel számol a kormány. Beszélgettünk arról, miért nem fél nyíltan kritizálni a kormány egyik zászlóshajó-vállalását, miért nem csatlakozott az MNKSZ a 14 szakmai szervezet közös állásfoglalásához, és mi lesz a vidéki kisboltokkal.

"Igenis el kell mondanunk"

Pénzcentrum: Nemrég úgy fogalmazott, hogy a vagyonadó a mostani formájában súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel járhat. Ezzel nyíltan szembement a kormány egyik zászlóshajó-vállalásával. Ma, amikor egy kritikus nyilatkozatra akár órákon belül érkezhet egy személyes hangú Facebook-poszt, akár közvetlenül a miniszterelnöktől, nem tart attól, hogy Önök lesznek a következő célpont? Érzékelik a tagjaik körében, hogy a vállalkozók nem mernek megszólalni?

Neubauer Katalin: A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség teljes egészében egyetért a Kormány egyik zászlóshajójával a jogellenesen szerzett vagyonok visszaszerzésével. A vagyonadó-tervezetet szakmai érvek mentén véleményeztük. Érveink megalapozottak és helytállóak, ezért kiállunk mellettük, és bízunk benne, hogy a kormány most is elemzi a várható hatásokat és mérlegeli a felvázolt kockázatokat. Az érdekképviselet dolga, hogy összehangolja és képviselje a tagsága érdekeit. A vállalkozások a hatályos jogszabályoknak megfelelően működnek, ezzel foglalkoznak nap mint nap. A szakmai szervezetek feladata pedig, hogy a jövőbeli jogszabályi változásokkal kapcsolatban minden létező fórumon jelezzék, ha nem értenek egyet, tegyenek konstruktív javaslatokat, és üdvözöljék azt, ami a vállalkozások és a piac fejlődését szolgálja. Abszolút úgy gondoljuk, hogy egy szabad országban ezeket a véleményeket, amelyeket tisztán szakmai érvek mentén állítunk össze, igenis el kell mondanunk.

Pénzcentrum: Van élő kommunikációs csatornájuk a kormánnyal? A sajtó is lehetőséget ad az álláspontjuk kifejtésére, de a háttéregyeztetéseken talán könnyebb érvényesíteni.

Neubauer Katalin: Természetesen minden szaktárcával kialakult egy működő kapcsolat, ha szabad így fogalmazni. Minden anyagot véleményezünk, ami eljut hozzánk. Sokkal célszerűbb, ha a kormányzat, illetve a szaktárca már a törvénytervezet előkészítésébe bevonja a szakmai szervezeteket, mert akkor olyan jogszabályok születhetnek, amelyeket mindenki tud alkalmazni és ez egy fontos cél lehet. Inkább ez a cél. A vagyonadó előkészítése során nem volt lehetőség egyeztetésre. A Pénzügyminisztériummal több témában is egyezettünk már, jeleztük véleményünket más kérdésekben folyamatosan tárgyalunk, de minden anyagot beküldünk, és részben választ is kapunk rájuk. Legutóbb például az iskolakezdési támogatásnál volt személyes egyeztetés, mert ott sok új elem jelent meg, és kíváncsiak voltak a véleményünkre.

"Az adóalap nem likvid, az adó viszont csak likvid eszközből fizethető"

Pénzcentrum: A vagyonadó-tervezet szerint nem a cégek fizetnek, hanem azok a magánszemélyek, akiknek a nettó vagyona – a cégrészesedésüket is beleértve – meghaladja az egymilliárd forintot. A Pénzügyminisztérium becslése szerint ez nagyjából 15 ezer ember, más becslések 25–30 ezret említenek. Önök mégis munkahelyek ezreinek veszélyéről beszéltek. Hogyan vezet egy szűk vagyonos réteg személyes adója munkahelyek megszűnéséhez?

Neubauer Katalin: Pont azért, mert, ahogy a kérdésében is benne van, nemcsak a magánvagyon, hanem a vállalkozási vagyonrész után is adót kell fizetni. A vagyonadó magánszemélyeket adóztat, de nemcsak a magánvagyont, hanem a vállalkozások működését biztosító vagyonelemeket is az adó alapjának tekinti, adóalappá alakítja. Ezzel van problémánk: a cég működéséhez szükséges épületek, gépek, berendezések, termelőeszközök, árukészletek, fuvareszközök, végtelen hosszan sorolhatnánk ezeket a tárgyi eszközöket. Ezek nem likvid eszközök. Értékbecslésnek kellene alávetni őket, majd az adót likvid eszközből kell megfizetni. A probléma tehát az, hogy az adóalap nem likvid, az adó viszont csak likvid eszközből fizethető. Ezt pedig csak abból lehet finanszírozni, amit a vállalkozás megtermelt, vagyis az eredményéből.

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy éppen a kereskedelmi ágazatban folyamatosan csökkent a jövedelmezőség az elmúlt években, mert a Covid óta hol ársapka volt, hol kötelező akció, hol valamilyen más szabály, ami rontotta a jövedelmezőséget. Jelenleg egy kiskereskedelmi tevékenység vagy veszteséges, vagy nagyon minimális, 1–2 százalékos eredményt tud termelni, és ebből kellene megfizetni a vagyonadót.

Szerkesztői kommentár A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint a cégrészesedések értékét nem a cég eszközeinek egyenkénti felbecslésével, hanem a hároméves átlagos adózott eredmény alapján, annak mintegy 6,5-szereseként kell megállapítani.

Pénzcentrum: Tudja ezt konkretizálni? Mit jelent ez a gyakorlatban egy alacsony árréssel dolgozó, családi tulajdonú regionális láncnál? Ha az 1 százalékos adót osztalékból kell kifizetni, mi marad fejlesztésre és béremelésre?

Neubauer Katalin: Pontosan ezzel van a problémánk. Ha a megtermelt jövedelmet adó formájában elvenné az állam a működő vállalkozásoktól, akkor nemcsak bérfejlesztésre, de üzletfejlesztésre sem maradna, létszámleépítések jönnének, végül pedig nagyon rövid úton a működést veszélyeztetné ez az egész vagyonadó-tervezet. Nem a magánvagyon adóztatása, hanem a vállalkozások működését biztosító tárgyi eszközök adóztatása vezet a munkahelyek gyors megszűnéséhez.

A nagyobb veszély a 20–30 éve működő vállalkozásoknál van, amelyek ennyi idő alatt a versenykényszer miatt folyamatosan értéknövelő beruházásokat hajtottak végre. Most pedig azt mondja ez az adótörvény, hogy mindaz, amit az elmúlt 20–30 évben fejlesztettél, az lenne az adóalap. Ezek közül a cégek közül rengeteg generációváltás előtt áll. Borzasztóan rossz üzenete van annak, hogy most fizessünk adót azután, amiért eddig dolgoztunk. Nem azt üzeni, hogy Magyarországon érdemes fejlődni, érdemes vállalkozóként egyre jobban teljesíteni.

„Lehet, hogy excel-táblából gondolkodik a jogalkotó”

Pénzcentrum: A nagy láncoknál is elképesztő átrendeződés zajlik: az Auchan az Indotekhez került, és a Tesco közép-európai üzletágának eladásáról is szó van. A rendszerváltás után alapított magyar családi kereskedelmi cégek közül sok most ér a generációváltáshoz, miközben a vagyonadó, a különadó és más terhek is nehezítik a helyzetüket. Felgyorsíthatja ez, hogy a magyar családi tulajdonú kereskedelmi cégek eladják az üzletüket? Ha igen, ki vásárolná fel őket: hazai befektetői csoportok vagy külföldi láncok?

Neubauer Katalin: Lehet, hogy amikor a tervezetet elkészítették, átlagokkal számoltak. Átlagokból kiindulni kockázatos, ha nincs érdemi hatásvizsgálat, nincs modellezés. Ez hiányzott az előző kormánynál is: modellezés nélkül hoztak törvényeket. Ha pedig nincs modellezés, csak jóslás van. Egy ilyen horderejű adóelemnél tényleg aggályos, hogy a jogalkotó egy Excel-tábla adataiból, átlagaiból gondolkodjon. Nagyon fontos lenne, hogy hús-vér vállalkozások képviselőivel egyeztessenek, és közösen ütköztessék, elemezzék a hatásokat, mert különben kontraproduktív lehet az eredmény.

Abban biztosak vagyunk, hogy a vállalkozások működő tőkéjének adóztatása felgyorsítja a piaci átrendeződést. Ez egyértelmű. Aki tudja, rövidesen eladhatja a cégét egy külföldinek, aki nem adja el, az pedig fokozatosan visszafejleszt. Ha pedig nem fejleszt, hanem visszafejleszt, akkor lemarad a versenyben, és akár be is zárhat. Ez a vagyonadó tehát nem a virágzást hozná el a magyar vállalkozásoknak és a gazdaságnak. Azt is fontos látni, hogy ma Magyarországon négyből három embernek magyar munkaadó ad munkát, megélhetést és kenyeret, a vagyonadó tervezet ezeket a magyar közepes mérteű munkaadó vállalkozásokat célozza. Szerintünk ennek a kockázata nagyobb, mint amit mások esetleg jelenleg gondolnak, ezért mi több szemszögből és mélyebben vizsgáltuk ezt az egészet.

Pénzcentrum: A tervezet szerint a külföldi magánszemélyek is fizetnek a magyar cégrészesedésük után, a multinacionális láncok anyavállalatai viszont nem alanyai az adónak. A versenyhátrány tehát valójában nem a magyar és a külföldi, hanem a magánszemélyek tulajdonában lévő és a vállalati tulajdonú cégek között van? Ezért fordulhat elő, hogy inkább külföldi láncok vásárolnák fel a nehéz helyzetbe kerülő magyar családi vállalkozásokat?

Neubauer Katalin: Tegyük tisztába azt is, hogy külföldi érdeklődő nyilván csak arra lesz, aminek van piaci értéke és súlya, és ami számára hosszú távon megéri. Nagyon sok olyan kereskedelmi vállalkozás van, amely most egy kisebb piaci rést tölt be. Ha ők nem működnek tovább, a helyükbe senki nem lép, hanem teljesen átrendeződik a piac. Ezért nagyon kockázatos és gyors lehet a piacátrendező hatás.

A második legnagyobb problémánkat pedig a kettős mérce okozza: ugyanazt a tevékenységet folytató cég vagyonelemei után adót kell fizetni, ha a cég tulajdonosa magyar magánszemély, ha viszont a cég külföldi, akkor nem. Márpedig a kereskedelem 70 százaléka már külföldi cégek kezében van, a forgalom 70 százalékát külföldi vállalkozások bonyolítják. Ha a vagyonadó ebben a formában létrejönne, elképesztő versenyhátrányt okozna a magyar kereskedelmi vállalkozásoknak. Ezért állunk ki mindenképpen a szakmai érveink mellett: ez egy diszkriminatív törvény lenne.

„Mi nem a sávokban gondolkodunk”

Pénzcentrum: Október közepén 14 szakmai szervezet közös állásfoglalásban kért módosításokat a vagyonadó-tervezeten. A beruházások és fejlesztések levonhatóságát kérték, az 1–5 milliárd forint közötti vagyonokra pedig 0,3–0,5 százalékos kedvezményes kulcsot javasoltak. Az MNKSZ nem szerepel az aláírók között. Miért nem csatlakoztak, és mit javasolnak Önök?

Neubauer Katalin: A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség a társadalmi egyeztetés határidején belül önállóan jelezte a jogalkotónak az egyet nem értését, részletes okfejtéssel, érvrendszerrel, szakmai indoklással és a várható hatások bemutatásával. Ez a tervezetnek arra a részére vonatkozik, amely a vállalkozások működő tőkéjének, termelőeszközeinek adóztatásáról szól. Mi nem a sávokban látjuk a problémát. Azt látjuk, hogy ahol ilyen adót bevezettek, ott sürgősen kivezették, mert olyan károkat okozott a gazdasági folyamatokban, amelyek nagyon megnehezítették az adott államok életét.

Pénzcentrum: Tehát nincs összhang a többi szakmai szervezet állásfoglalása és az Önök javaslatai között?

Neubauer Katalin: Azért készítettünk teljesen önálló anyagot, mert most is azt mondjuk, hogy a működő tőke és a termelőeszközök adóztatása nagyon komoly gazdasági károkat okoz, és abszolút kontraproduktív. Az említett kettős mérce pedig különösen aggályos. Azt kérjük, hogy a kormány ne adóztassa a vállalkozások működést biztosító vagyonelemeit.

EZ IS ÉRDEKELHET Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni Az OKSZ szerint az árréstop és a kiskereskedelmi különadó kivezetése, a plázastop lazítása, a hulladékgazdálkodási törvény és a palackvisszaváltás rendezése elengedhetetlen.

Pénzcentrum: A 2027-es költségvetés 200 milliárd forint vagyonadó-bevétellel számol, ez jóval kevesebb, mint amit korábban kormányzati szinten hallottunk. Ezt a tervezet enyhítésének jeleként értékeli?

Neubauer Katalin: Bízunk benne, hogy a kormány mérlegelni fogja a társadalmi egyeztetés keretében beküldött szakmai anyagunkat. A várható adóbevételek változása abból is adódhat, hogy ma senki nem tudja megmondani, mekkora az az adóalap, amely után a vállalkozások esetében ki lehet vetni ezt az adót. Nagyon fontos kérdés, mennyi egy épület vagy egy berendezés értéke, amelyet most fel kell mérni. Mindennek annyi az értéke, amennyiért megveszik. Egy működő vállalkozás tárgyi eszközeinek egészen más az értéke, mint egy olyan vállalkozásénak, amely rohamosan halmozza a veszteségeket, és olyan leépítésekre, kényszermegoldásokra kényszerül, amelyek rontják a működése minőségét. Annak az értéke csökkenni fog.

Az is nagyon érdekes, ki becsülheti fel ezeket az értékeket. Erre is kritériumokat szab a jogalkotó, és a Big Fouron kívül gyakorlatilag 4–5 cég felel meg nekik. Micsoda árfelhajtó hatása lenne, ha a vállalkozásokban lévő több millió vagyonelemet – árukészletet, szállítójárműveket, épületeket, berendezéseket, stb. – néhány hét alatt ennek a néhány értékbecslő szereplőnek kellene felmérnie. A kiberbiztonságról ne is beszéljünk. Tudom, hogy van GDPR, de gondolja el valaki, mekkora mennyiségű bizalmas, szenzitív adat gyűlne össze nem az adóhatóságnál, hanem néhány piaci szereplőnél.

Pénzcentrum: A költségvetésben szereplő szám tehát inkább számítási kérdés?

Neubauer Katalin: Lehet. De abban is bízom, hogy mérlegelik: letérdelhet a gazdaság, ha ebben a formában adóztatják meg a vállalkozásokat. A cégeknek megvan a maguk adózási rendje, mindenki aszerint adózik. Az eredményből, a megtermelt jövedelemből adózni teljesen más. A termelőeszközök adóztatása viszont közgazdaságilag nagyon kockázatos.

„Így most kevésbé fáj”

Pénzcentrum: A 2027-es költségvetés nemhogy kivezetné a kiskereskedelmi különadót, de az 1 és 50 milliárd forint közötti adóalapra 0,15-ről 0,45 százalékra emeli a kulcsot, ami mintegy 3500 vállalkozást érint. Ez a sáv jellemzően a közepes méretű, hazai tulajdonú kereskedőké, a legnagyobb láncok kulcsai viszont nem változnak. Mit jelent ez a tagjaiknak a vagyonadóval együtt? Nem érzi úgy, hogy a kormány épp azokat terheli többletadóval, akiket a különadó eredetileg védett?

Neubauer Katalin: Ezzel egyidőben a miniszterelnök úr hétfőn azt is bejelentette, hogy kivezetik az árrésstopot. Az árrésstop sokkal nagyobb veszteségeket okozott a kötelezett kereskedelmi hálózatoknak. A különadó alsó, 1 és 50 milliárd forint közötti sávja eddig is létezett, 0,15 százalékos kulccsal, ez változik a tervezet szerint 0,45 százalékra. Az emelés tehát – idézőjelben – mindössze 0,3 százalékpont. Nyilván senki nem szereti, ha új adókat vezetnek be, de ha ez a mérték sokkal kisebb, mint az a kár, amelyet az árrésstop okozott, akkor fontosnak tartjuk, hogy a magyar kereskedők is támogassák ilyen formában a költségvetést.

Pénzcentrum: Tehát üdvözlik, hogy az árrésstopot kivezetik.

Neubauer Katalin: Igen, üdvözöljük az árrés sapka kivezetését, és mivel a kettőt egyszerre jelentették be, azt mondhatjuk, így most kevésbé fáj, ha szabad így fogalmaznom.

Pénzcentrum: Ha holnap leülhetne a pénzügyminiszterrel vagy a miniszterelnökkel, és két dolgot kérhetne a tagvállalataiknak – a vagyonadón és a különadón kívül –, mik lennének ezek? Az EPR-díj, a visszaváltási rendszer adminisztrációja, a plázastop?

Neubauer Katalin: Mi inkább a konstruktív egyeztetés lehetőségét kérnénk: párbeszédet, partnerséget, a reprezentatív szakmai szervezetek bevonását a jogszabályok előkészítésébe. Mindezt azért, hogy a jogszabály elérje a célját, és minden érintett és kötelezett, a legkisebbtől a legnagyobbig végre tudja hajtani. Ez lenne az egyik, elvi kérésünk. A másik pedig az, hogy élhető, a fejlődést szolgáló, stabil és támogató jogszabályi hátteret szeretnénk a vállalkozásoknak.

Pénzcentrum: Ebben a nagy láncok is ugyanezt szeretnék.

Neubauer Katalin: Ebben teljes az egyetértés.

„Sok település van már, ahol nincs bolt”

Pénzcentrum: Évek óta csökken a hazai élelmiszerboltok száma, és a forgalom egyre inkább a nagy láncokhoz, elsősorban a diszkontokhoz kerül. A költségvetés közben jelentős keresletélénkítést ígér: csökken a minimálbér utáni szja, duplájára nő a családi pótlék, emelkedik a minimálnyugdíj. Segíthet ez a vidéki kisboltoknak, vagy a többletpénz is a diszkontokban köt ki? Kialakulhatnak-e olyan térségek, ahol egyáltalán nem lesz elérhető élelmiszerbolt?

Neubauer Katalin: Úgy gondoljuk, hogy minden, ami egy kicsit élénkítheti a keresletet, pozitívan csapódik le a rendszerben. Ezek a pozitív változások minden vállalkozást érintenek, így bízunk benne, hogy sok vidéki kisbolt is növekedést vagy legalább stabilitást tud majd elérni. A vidéki kisboltok biztosítják az élelmiszer-alapellátást, ez nagyon fontos. A megélhetésük azonban az elszívó hatás miatt folyamatosan romlik, ahogy ezt a kérdésében is megfogalmazta. A fenntartásuk és megerősítésük kormányzati cél, ezt tudjuk, és hangsúlyozták is.

A gazdasági tárcánál jelenleg stratégiát dolgoznak ki a kistérségek áruellátásának biztonságára és a javaslatainkat is bekérték. Ezen most is dolgozunk, novemberben kell átadnunk a szaktárcának. Már jelenleg is nagyon sok olyan település van, ahol nincs bolt, egyszerűen azért, mert ott az üzemeltetésük már nem volt gazdaságos. Ezért nagyon ésszerűen, célszerűen kell összeállítani a stratégia elemeit. Igyekszünk legjobb tudásunk szerint minden szakmai részt átgondoltan kidolgozni és ebbe az anyagba beletenni, hogy a vidék ténylegesen élhető maradjon, és a kistelepüléseken továbbra is legyen lehetőség élelmiszert vásárolni.

Fotó: Portfolio