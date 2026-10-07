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New York és London összetett képe, amelyen látható az Empire State Building, a manhattani pénzügyi negyed, az One World Trade Center, a londoni City pénzügyi negyed, a Gherkin, a Tower 42, a Heron Tower, a 22 Bishopgate, a Cheesegrater
Kvíz

Kvíz: Mennyire ismered New Yorkot? Aki még nem járt ott, az is sokat tudhat róla!

Pénzcentrum
2026. október 7. 18:01

New York a világ egyik legismertebb városa, amelynek története, ikonikus épületei és pezsgő kulturális élete messze túlmutat az Egyesült Államok határain. A város múltja legalább olyan izgalmas, mint a jelene: kialakulása, városrészei és jelképei egyaránt tartogatnak érdekességeket. A mai kvíz során New York történelmével, nevezetességeivel és kulturális életével kapcsolatos ismereteidet teheted próbára. Vajon mennyire ismered ezt a sokszínű metropoliszt?

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Kvíz: Mennyire ismered New Yorkot? Aki még nem járt ott, az is sokat tudhat róla!

1/10 kérdés
Kik alapították New York városát Manhattan szigetén?
hollandok
portugálok
angolok
spanyolok
2/10 kérdés
Melyik évben egyesült az öt városrész, és jött létre a mai New York City-t?
1773
1716
1898
1664
3/10 kérdés
Mi New York egyik legismertebb jelképe az alábbiak közül?
a Lincoln-emlékmű
az Eiffel-torony
a Szabadság-szobor
a Golden Gate híd
4/10 kérdés
Melyik New York folyója az alábbiak közül?
Mississippi
Hudson
Ohio
Colorado
5/10 kérdés
Minek a központja a híres New York-i Broadway?
az amerikai színjátszás
bankok, befektetőcégek és a tőzsde
a múzeumi negyed
a jazz, zenei élet és klubok
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik híres épület nem New Yorkban található?
Windsori kastély
Madison Square Garden
Empire State Building
Carnegie Hall
7/10 kérdés
Hogy nevezik New York leghíresebb parkját, amit a város "tüdejének" is szoktak hívni?
Hyde Park
Millennium Park
Central Park
Balboa Park
8/10 kérdés
New Yorknak 5 kerülete van (a JFK reptéren kívül). Az alábbiak közül melyik nem a város egyik kerülete?
Brooklyn
Manhattan
Little Rock
Queens
9/10 kérdés
Melyik film nem New Yorkban játszódik az alábbiak közül?
Szellemirtók
Igazából szerelem
A Keresztapa
Reszkessetek, betörők! 2
10/10 kérdés
Melyik New York baseballcsapata az alábbiak közül?
New York Rangers
New York Giants
New York Titans
New York Yankees
Címlapkép: Getty Images
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