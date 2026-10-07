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Kvíz: Mennyire ismered New Yorkot? Aki még nem járt ott, az is sokat tudhat róla!
New York a világ egyik legismertebb városa, amelynek története, ikonikus épületei és pezsgő kulturális élete messze túlmutat az Egyesült Államok határain. A város múltja legalább olyan izgalmas, mint a jelene: kialakulása, városrészei és jelképei egyaránt tartogatnak érdekességeket. A mai kvíz során New York történelmével, nevezetességeivel és kulturális életével kapcsolatos ismereteidet teheted próbára. Vajon mennyire ismered ezt a sokszínű metropoliszt?
Kvíz: Mennyire ismered New Yorkot? Aki még nem járt ott, az is sokat tudhat róla!
Ebben a kvízben tesztelheted, mennyire ismered a híres magyarok emlékezetes megszólalásait.
Kvíz: Felismered a világhírű épületeket, ha csak az alaprajzukat látod? A 10/10-hez szinte építésznek kell lenned
Ikonikus épületek egészen más nézőpontból. Tedd próbára magad, és derítsd ki, hány alaprajzot ismersz fel közülük!
Kvíz: Jártál már Belgiumban, vagy csak tervezel oda utazni? Lássuk mit tudsz a sör és a csokoládé országáról!
Lássuk, mennyire ismered Európa egyik legkisebb, mégis meglepően gazdag történelmű országát!
A mai kvíz során állatokkal kapcsolatos mondások kell kiegészíteni, felidézni. Neked vajon lesz 10 pontod?
A TOP10 szeptemberi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi és történelmi kvízek kerültek, de akadt köztük műemlékekről, népmesékről szóló kvíz és trükkös vaktérkép is.
A mai kvíz során 10 őszi gombát mutatunk, melyekről azt kell eldönteni, vajon ehetők vagy mérgezők.
Te mennyire mélyedtél el a zenei műfajokban, otthonosan mozogsz az alműfajok között is? Lássuk, lesz-e 10 pontod a 10-ből.
Most próbára teheted, emlékszel-e, hol túr a kurtafarkú malac, és mik történtek az üveghegyen is túl!
Kvíz: Mennyire ismered a magyar királyok, történelmi alakok beceneveit és gúnyneveit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés!
Emlékszel még milyen jelzőkkel vagy gúnynevekkel illették az egyes királyokat, vagy fontos történelmi alakokat?
Kvíz: Emlékszel még, ki kicsoda a Szentírásban? Teszteld, mennyire ismered jól a bibliai történeteket!
Te emlékszel még hogy hívták a prófétákat és apostolokat, vagy angyalokat? Kik voltak a Biblia könyveinek szerzői?
Kvíz: Te is szívesen megszállnál Magyarország ikonikus, nagymúltú szállodáiban? Lássuk, mennyi tudsz a híres üdülőkről, hotelekről!
A mai kvíz során a híres magyarországi szállodáknak és üdülőknek az eredetét, történetét és érdekességeit idézzük fel.
Mennyire ismered Európa nyelvi sokszínűségét? Teszteld magad 10 kérdéssel hivatalos nyelvekről, ábécékről és nyelvi érdekességekről!
A mai kvíz során tesztelheted, mennyire ismered a kirándulás legfontosabb szabályait, és tudod-e mire érdemes figyelni túrázás közben.
Vajon meg tudod különböztetni a legismertebb fafajokat egyetlen levélről? Most 10 képen tesztelheted magad.
Tudod, mi történik, ha Katalin kopog, vagy amikor férges a mindenszentek? Most kiderül, mennyire ismered a népi időjóslásokat!
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Lássuk, rémlenek-e a legfontosabb szeptemberi események!
mai kvíz során ezekből az eseményekből válogattunk, így kiderülhet, mennyire emlékszel a szeptemberhez kötődő történelmi dátumokra és eseményekre.
A magyarországi és határon kívüli magyar drámairodalom ünnepén a színházak a magyar drámát népszerűsítik, ahogy a mai kvízünk is.
Kvíz: Jól ismered Európa népeit, népcsoportjait? Teszteld, mennyit tudsz a kontinens kulturális sokszínűségéről!
Népek, nyelvek, vallások és hagyományok teszik igazán sokszínűvé Európát. Töltsd ki a kvízt, és mutasd meg, mennyit tudsz róluk!
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