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New York a világ egyik legismertebb városa, amelynek története, ikonikus épületei és pezsgő kulturális élete messze túlmutat az Egyesült Államok határain. A város múltja legalább olyan izgalmas, mint a jelene: kialakulása, városrészei és jelképei egyaránt tartogatnak érdekességeket. A mai kvíz során New York történelmével, nevezetességeivel és kulturális életével kapcsolatos ismereteidet teheted próbára. Vajon mennyire ismered ezt a sokszínű metropoliszt?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mennyire ismered New Yorkot? Aki még nem járt ott, az is sokat tudhat róla! 1/10 kérdés Kik alapították New York városát Manhattan szigetén? hollandok portugálok angolok spanyolok Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik évben egyesült az öt városrész, és jött létre a mai New York City-t? 1773 1716 1898 1664 Következő kérdés 3/10 kérdés Mi New York egyik legismertebb jelképe az alábbiak közül? a Lincoln-emlékmű az Eiffel-torony a Szabadság-szobor a Golden Gate híd Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik New York folyója az alábbiak közül? Mississippi Hudson Ohio Colorado Következő kérdés 5/10 kérdés Minek a központja a híres New York-i Broadway? az amerikai színjátszás bankok, befektetőcégek és a tőzsde a múzeumi negyed a jazz, zenei élet és klubok Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik híres épület nem New Yorkban található? Windsori kastély Madison Square Garden Empire State Building Carnegie Hall Következő kérdés 7/10 kérdés Hogy nevezik New York leghíresebb parkját, amit a város "tüdejének" is szoktak hívni? Hyde Park Millennium Park Central Park Balboa Park Következő kérdés 8/10 kérdés New Yorknak 5 kerülete van (a JFK reptéren kívül). Az alábbiak közül melyik nem a város egyik kerülete? Brooklyn Manhattan Little Rock Queens Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik film nem New Yorkban játszódik az alábbiak közül? Szellemirtók Igazából szerelem A Keresztapa Reszkessetek, betörők! 2 Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik New York baseballcsapata az alábbiak közül? New York Rangers New York Giants New York Titans New York Yankees Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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