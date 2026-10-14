2026. október 14. szerda Helén
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tisza (Tisa) river, Tokaj (Tokay), Hungary - Unesco World Heritage Site, Hungary
Kvíz

Kvíz: Szeretsz kirándulni, jól ismered a Zemplént? Lássuk, mennyit tudsz a hegységről és látnivalóiról!

Pénzcentrum
2026. október 14. 18:01

A Zemplén Magyarország egyik legváltozatosabb kirándulóvidéke, ahol várromok, erdei vasutak, kilátók, tavak és finom borok egyaránt várják a kirándulókat. A legismertebb helyek neveit sokan felismerik, de egy-egy kevésbé közismert részlet már könnyen próbára teheti még azokat is, akik sokszor jártak a környéken. Töltsd ki kvízünket, és mutasd meg, mennyire ismered a Zemplént és legnépszerűbb kirándulóhelyeit!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban
A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Szeretsz kirándulni, jól ismered a Zemplént? Lássuk, mennyit tudsz a hegységről és látnivalóiról!

1/10 kérdés
Melyik híres bortermő táj fekszik a Zemplén déli részén?
Tokaj-Hegyalja
Villány
Szekszárd
Badacsony
2/10 kérdés
Melyik város közelében található a Megyer-hegyi tengerszem?
Sárospatak
Eger
Nyíregyháza
Miskolc
3/10 kérdés
Mi várja a kirándulókat Kőkapunál?
Világítótorony
Vadászkastély
Medvepark
Barlangfürdő
4/10 kérdés
Melyik zempléni település híres porcelángyártásáról is?
Háromhuta
Regéc
Mád
Hollóháza
5/10 kérdés
Melyik kastély található Füzérradványban?
Esterházy-kastély
Károlyi-kastély
Grassalkovich-kastély
Festetics-kastély
6/10 kérdés
Milyen eredetű a Zempléni-hegység?
Gleccserek hordalékából kialakult
Vulkáni
Korallzátonyokból kialakult
Homokdűnékből kialakult
7/10 kérdés
Mi a Zempléni-hegység magyarországi részének legmagasabb pontja?
Nagy Péter-mennykő
Nagy-Milic
Magas-hegy
Nagy-Kopasz
8/10 kérdés
Melyik folyó találkozik a Tiszával Tokajnál?
Bodrog
Zagyva
Sajó
Hernád
9/10 kérdés
Melyik zempléni település fölött működik a Zemplén Kalandpark?
Tokaj
Gönc
Szerencs
Sátoraljaújhely
10/10 kérdés
Melyik közlekedési eszköz jár Sátoraljaújhelyről a Magas-hegyre?
Libegő
Fogaskerekű
Erdei kisvasút
Sikló
Címlapkép: Getty Images
#bor #tokaj #kirándulás #belföldi turizmus #hegy #kikapcsolódás #látnivaló #kvíz #kilátó #borsod-abaúj-zemplén megye #tokaj-hegyalja #belföldi utazás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:38
18:31
18:22
18:17
18:01
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 14. 17:41 Hidegzuhany Amerikából: megütötték a tőzsdéket a friss inflációs adatok, elesett a forint
október 14. 13:44 Háromhetes csúcsra tört a forint, de most jön az igazi gyomros: mi vár a magyar devizára?
október 14. 10:35 Kilőtt a Richter a pesti börzén – De délután jön az igazi fordulat a tőzsdéken
október 13. 17:34 Ledobta a bombát az amerikai bankóriás: azonnal megmozdult a magyar tőzsde is
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 14.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
2026. október 13.
Durva, mennyi pénzt kereshetsz a véreddel: közel egymillió is ütheti a markod évente
2026. október 14.
Itt a friss ranglista: kegyetlenül lemaradt Magyarország, a régió is durván elhúzott mellettünk
2026. október 14.
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
2026. október 14.
Megéri még állampapírba rakni a pénzt? Vizsgálódik az EU, mi lesz, ha eltörlik az adómentességet?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 14. szerda
Helén
42. hét
Október 14.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kvíz: Te meddig jutnál a Legyen Ön is milliomosban? Tedd próbára tudásod!
2
2 hónapja
Kvíz: Emlékszel még a híres magyar versekre? Lássuk, felismered-e a költőt néhány sorból!
3
2 hete
Kvíz: Mennyire emlékszel a magyar népmesékre? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
4
2 hete
Kvíz: Te ismered ezeket az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hányat tudsz helyesen!
5
2 hónapja
Kvíz: Mennek még a római számok? Lássuk, hogy boldogulsz ezzel az X kérdéssel!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Valóságos érték
A valóságos értéken a vagyontárgyak meghatározott időpontban meglévő, gyakorlatilag állandóan változó és pénzben kifejezett értékét (forgalmi értékét) értjük. Új vagyontárgyak valóságos értéke általában egybeesik azok új értékével (új árával). A használatban lévő vagyontárgyak értéke folyamatosan csökken. A valóságos értéket az idő múlásával értéknövelő tényezők is módosíthatják.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 17:28
3 gyakori jel, hogy ideje mihamarabb lecserélni az airfryert
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 15:59
Itt a friss ranglista: kegyetlenül lemaradt Magyarország, a régió is durván elhúzott mellettünk
Agrárszektor  |  2026. október 14. 18:28
Fel kell készülnie a legrosszabbra a magyaroknak: muszáj azonnal váltani