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A Zemplén Magyarország egyik legváltozatosabb kirándulóvidéke, ahol várromok, erdei vasutak, kilátók, tavak és finom borok egyaránt várják a kirándulókat. A legismertebb helyek neveit sokan felismerik, de egy-egy kevésbé közismert részlet már könnyen próbára teheti még azokat is, akik sokszor jártak a környéken. Töltsd ki kvízünket, és mutasd meg, mennyire ismered a Zemplént és legnépszerűbb kirándulóhelyeit!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Szeretsz kirándulni, jól ismered a Zemplént? Lássuk, mennyit tudsz a hegységről és látnivalóiról! 1/10 kérdés Melyik híres bortermő táj fekszik a Zemplén déli részén? Tokaj-Hegyalja Villány Szekszárd Badacsony Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik város közelében található a Megyer-hegyi tengerszem? Sárospatak Eger Nyíregyháza Miskolc Következő kérdés 3/10 kérdés Mi várja a kirándulókat Kőkapunál? Világítótorony Vadászkastély Medvepark Barlangfürdő Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik zempléni település híres porcelángyártásáról is? Háromhuta Regéc Mád Hollóháza Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik kastély található Füzérradványban? Esterházy-kastély Károlyi-kastély Grassalkovich-kastély Festetics-kastély Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen eredetű a Zempléni-hegység? Gleccserek hordalékából kialakult Vulkáni Korallzátonyokból kialakult Homokdűnékből kialakult Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a Zempléni-hegység magyarországi részének legmagasabb pontja? Nagy Péter-mennykő Nagy-Milic Magas-hegy Nagy-Kopasz Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik folyó találkozik a Tiszával Tokajnál? Bodrog Zagyva Sajó Hernád Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik zempléni település fölött működik a Zemplén Kalandpark? Tokaj Gönc Szerencs Sátoraljaújhely Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik közlekedési eszköz jár Sátoraljaújhelyről a Magas-hegyre? Libegő Fogaskerekű Erdei kisvasút Sikló Eredmények

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