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Baby girl eating fresh organic selfcooked mush.
Kvíz

Kvíz: Jártas vagy a gyermeknevelésben? Erre a 10 kérdésre sokszor még gyakorló szülők sem tudják a helyes választ!

Pénzcentrum
2026. október 18. 18:01

Amikor az ember családjában, baráti körében gyermek születik, sokszor akkor döbben rá, hogy nincs tisztában a csecsmők és kisgyermekek fejlődésének egyes állomásaival. Mikor fog megtanulni járni egy kisgyerek, mikor kezd el beszélni, mikor fogja átaludni az éjszakát vagy mikor kóstolhatja meg az egyes ételeket? Az ilyen kérdésekkel sokan csak akkor kerülnek képbe, amikor saját gyermekük megszületik. A mai kvíz a gyermekek fejlődésének fontos állomásait járja körül, az első életév mérföldköveitől a kisgyermekkor sajátosságaiig. 

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Kvíz: Jártas vagy a gyermeknevelésben? Erre a 10 kérdésre sokszor még gyakorló szülők sem tudják a helyes választ!

1/10 kérdés
Mikor kezdenek a babák általában tudatosan a hangok vagy arcok felé fordulni, illetve érdeklődést mutatni a környezetük iránt?
Csak 6 hónapos kor után
Kizárólag az első születésnapjuk után
Már az első hónapokban
Csak akkor, amikor megtanulnak ülni
2/10 kérdés
Mikor kezdenek a csecsemők általában gagyogni, például „ba-ba” vagy „ma-ma” hangokat ismételgetni?
18 hónapos kor után
10–12 hónapos korban
Az első hónapban
Körülbelül 4–6 hónapos korban
3/10 kérdés
Általában hány hónapos korban bújik ki a babák első tejfoga?
8–11 hónapos korban
1–3 hónapos korban
4–7 hónapos korban
12–15 hónapos korban
4/10 kérdés
Hány hónapos kor körül teszi meg a legtöbb gyermek az első önálló lépéseket?
5–7 hónapos korban
20–24 hónapos korban
12 hónapos kor körül
8–9 hónapos korban
5/10 kérdés
Hány hónapos korban jelenik meg sok babánál az önálló ülés képessége?
4 hónapos korban
2–3 hónapos korban
15–18 hónapos korban
Körülbelül 6–9 hónapos korban
6/10 kérdés
Melyik állítás igaz a gyermekek mozgásfejlődésére?
Minden egészséges gyermeknek másznia kell, mielőtt járni kezd.
Ha egy baba 9 hónaposan nem jár önállóan, fejlődési zavara van.
A járástanulást minden gyermeknél pontosan 12 hónapos korban kell elkezdeni.
A fejlődési mérföldkövek időpontja és sorrendje gyermekenként eltérhet.
7/10 kérdés
Mikor kezdenek a csecsemők általában mosollyal reagálni a szülő arcára és hangjára, nem csupán reflexszerűen mosolyogni?
Közvetlenül a születés után
6 hónapos korban
Körülbelül 6–8 hetes korban
1 éves korban
8/10 kérdés
Mikor jelenik meg gyakran a szeparációs szorongás, amikor a baba tiltakozik, ha elválik a számára fontos gondozótól?
Gyakran 6–9 hónapos kor körül
Kizárólag az első hónapban
2–3 hónapos korban
Csak 3 éves kor után
9/10 kérdés
Hány éves korban sajátítják el a gyermekek általában a szobatisztaságot?
Gyakran 2–4 éves kor között, az egyéni érettségtől függően
6–12 hónapos korban, szinte kivétel nélkül
Kizárólag 5 éves kor után
12–18 hónapos korban, minden esetben
10/10 kérdés
Mikor kezdődnek általában a tejfogak kihullása és a maradó fogak előtörése?
Körülbelül 6 éves korban
2–3 éves korban
10–11 éves korban
4–5 éves korban
Címlapkép: Getty Images
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