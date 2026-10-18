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Amikor az ember családjában, baráti körében gyermek születik, sokszor akkor döbben rá, hogy nincs tisztában a csecsmők és kisgyermekek fejlődésének egyes állomásaival. Mikor fog megtanulni járni egy kisgyerek, mikor kezd el beszélni, mikor fogja átaludni az éjszakát vagy mikor kóstolhatja meg az egyes ételeket? Az ilyen kérdésekkel sokan csak akkor kerülnek képbe, amikor saját gyermekük megszületik. A mai kvíz a gyermekek fejlődésének fontos állomásait járja körül, az első életév mérföldköveitől a kisgyermekkor sajátosságaiig.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártas vagy a gyermeknevelésben? Erre a 10 kérdésre sokszor még gyakorló szülők sem tudják a helyes választ! 1/10 kérdés Mikor kezdenek a babák általában tudatosan a hangok vagy arcok felé fordulni, illetve érdeklődést mutatni a környezetük iránt? Csak 6 hónapos kor után Kizárólag az első születésnapjuk után Már az első hónapokban Csak akkor, amikor megtanulnak ülni Következő kérdés 2/10 kérdés Mikor kezdenek a csecsemők általában gagyogni, például „ba-ba” vagy „ma-ma” hangokat ismételgetni? 18 hónapos kor után 10–12 hónapos korban Az első hónapban Körülbelül 4–6 hónapos korban Következő kérdés 3/10 kérdés Általában hány hónapos korban bújik ki a babák első tejfoga? 8–11 hónapos korban 1–3 hónapos korban 4–7 hónapos korban 12–15 hónapos korban Következő kérdés 4/10 kérdés Hány hónapos kor körül teszi meg a legtöbb gyermek az első önálló lépéseket? 5–7 hónapos korban 20–24 hónapos korban 12 hónapos kor körül 8–9 hónapos korban Következő kérdés 5/10 kérdés Hány hónapos korban jelenik meg sok babánál az önálló ülés képessége? 4 hónapos korban 2–3 hónapos korban 15–18 hónapos korban Körülbelül 6–9 hónapos korban Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik állítás igaz a gyermekek mozgásfejlődésére? Minden egészséges gyermeknek másznia kell, mielőtt járni kezd. Ha egy baba 9 hónaposan nem jár önállóan, fejlődési zavara van. A járástanulást minden gyermeknél pontosan 12 hónapos korban kell elkezdeni. A fejlődési mérföldkövek időpontja és sorrendje gyermekenként eltérhet. Következő kérdés 7/10 kérdés Mikor kezdenek a csecsemők általában mosollyal reagálni a szülő arcára és hangjára, nem csupán reflexszerűen mosolyogni? Közvetlenül a születés után 6 hónapos korban Körülbelül 6–8 hetes korban 1 éves korban Következő kérdés 8/10 kérdés Mikor jelenik meg gyakran a szeparációs szorongás, amikor a baba tiltakozik, ha elválik a számára fontos gondozótól? Gyakran 6–9 hónapos kor körül Kizárólag az első hónapban 2–3 hónapos korban Csak 3 éves kor után Következő kérdés 9/10 kérdés Hány éves korban sajátítják el a gyermekek általában a szobatisztaságot? Gyakran 2–4 éves kor között, az egyéni érettségtől függően 6–12 hónapos korban, szinte kivétel nélkül Kizárólag 5 éves kor után 12–18 hónapos korban, minden esetben Következő kérdés 10/10 kérdés Mikor kezdődnek általában a tejfogak kihullása és a maradó fogak előtörése? Körülbelül 6 éves korban 2–3 éves korban 10–11 éves korban 4–5 éves korban Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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