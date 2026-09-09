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Schnitzel citrommal és petrezselyemlevéllel fehér tányéron, barna kőháttéren. Közelkép rántott hús
Kvíz

Kvíz: Könnyen megy a vaktérkép? Vigyázz, sok más ország rántott hús alakú, nem csak Magyarország!

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 17:56

A rántott hús világnapja alkalmából egy vicces kvíz során tesztelheted a földrajz tudásod. Az egyik legnépszerűbb gasztrokulturális közhely, hogy Magyarország rántott hús alakú, amit úgy is szoktak mondani, hogy Magyarország államformája rántotthús. A magyar gasztronómiában egyébként is magas polcra került a rántott hús, sokak szívének kedves, nosztalgikus étel, így a mai napig sokan szívesen poénkodnak ezzel. Az biztos, hogy Magyarország sziluettjét mindenki felismeri - akkor is, ha nem a térképen látja -, akkor is, ha rántott húsként ölt testet. A kérdés már csak az, hogy más országokat is felismersz-e ilyen könnyedén csak az alakjuk, körvonaluk alapján? A mai kvíz során 10 rántott húst teszünk eléd, amiről meg kell mondanod, melyik ország alakjára hajaz a formájuk. 

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Kvíz: Könnyen megy a vaktérkép? Vigyázz, sok ország rántott hús alakú, nem csak Magyarország!

1/10 kérdés
Melyik európai ország alakjára hasonlít a rántott hús a képen?
Svájc
Csehország
Horvátország
Ausztria
2/10 kérdés
Melyik szigetország alakjára hasonlít a rántotthús a képen?
Kuba
Madagaszkár
Új-Zéland
Japán
3/10 kérdés
Csak a formája alapján nem is olyan egyszerű, igaz? Itt melyik európai ország alakjára hasonlít a rántott hús a képen?
Litvánia
Németország
Lengyelország
Észak-Macedónia
4/10 kérdés
Melyik dél-amerikai ország alakjára hasonlít a rántott hús a képen?
Brazília
Argentína
Bolívia
Venezuela
5/10 kérdés
Melyik európai ország alakjára hasonlít a rántotthús a képen?
Finnország
Svédország
Albánia
Portugália
6/10 kérdés
Melyik ázsiai ország alakjára hasonlít a rántott hús a képen?
Kambodzsa
Mianmar
Pakisztán
Irán
7/10 kérdés
Melyik ország alakjára hasonlít a rántotthús a képen a Föld legnagyobb országai közül?
Oroszország
Ausztrália
Kína
Kazahsztán
8/10 kérdés
Melyik európai ország alakjára hasonlít a rántotthús a képen?
Románia
Bulgária
Spanyolország
Franciaország
9/10 kérdés
Melyik miniállam alakjára hasonlít a rántotthús a képen?
Vatikán
Monaco
Málta
Andorra
10/10 kérdés
Melyik ország alakjára hasonlít a rántotthús a képen?
Mongólia
Szlovákia
Nepál
Törökország
Címlapkép: Getty Images
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