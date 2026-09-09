Kvíz: Könnyen megy a vaktérkép? Vigyázz, sok más ország rántott hús alakú, nem csak Magyarország!

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A rántott hús világnapja alkalmából egy vicces kvíz során tesztelheted a földrajz tudásod. Az egyik legnépszerűbb gasztrokulturális közhely, hogy Magyarország rántott hús alakú, amit úgy is szoktak mondani, hogy Magyarország államformája rántotthús. A magyar gasztronómiában egyébként is magas polcra került a rántott hús, sokak szívének kedves, nosztalgikus étel, így a mai napig sokan szívesen poénkodnak ezzel. Az biztos, hogy Magyarország sziluettjét mindenki felismeri - akkor is, ha nem a térképen látja -, akkor is, ha rántott húsként ölt testet. A kérdés már csak az, hogy más országokat is felismersz-e ilyen könnyedén csak az alakjuk, körvonaluk alapján? A mai kvíz során 10 rántott húst teszünk eléd, amiről meg kell mondanod, melyik ország alakjára hajaz a formájuk.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Könnyen megy a vaktérkép? Vigyázz, sok ország rántott hús alakú, nem csak Magyarország! 1/10 kérdés Melyik európai ország alakjára hasonlít a rántott hús a képen? Svájc Csehország Horvátország Ausztria Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik szigetország alakjára hasonlít a rántotthús a képen? Kuba Madagaszkár Új-Zéland Japán Következő kérdés 3/10 kérdés Csak a formája alapján nem is olyan egyszerű, igaz? Itt melyik európai ország alakjára hasonlít a rántott hús a képen? Litvánia Németország Lengyelország Észak-Macedónia Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik dél-amerikai ország alakjára hasonlít a rántott hús a képen? Brazília Argentína Bolívia Venezuela Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik európai ország alakjára hasonlít a rántotthús a képen? Finnország Svédország Albánia Portugália Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik ázsiai ország alakjára hasonlít a rántott hús a képen? Kambodzsa Mianmar Pakisztán Irán Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik ország alakjára hasonlít a rántotthús a képen a Föld legnagyobb országai közül? Oroszország Ausztrália Kína Kazahsztán Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik európai ország alakjára hasonlít a rántotthús a képen? Románia Bulgária Spanyolország Franciaország Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik miniállam alakjára hasonlít a rántotthús a képen? Vatikán Monaco Málta Andorra Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik ország alakjára hasonlít a rántotthús a képen? Mongólia Szlovákia Nepál Törökország Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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