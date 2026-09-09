Szeptember 11. és 13. között ismét a Hagymafesztiválé lesz a főszerep a Maros-parti városban.
Kvíz: Könnyen megy a vaktérkép? Vigyázz, sok más ország rántott hús alakú, nem csak Magyarország!
A rántott hús világnapja alkalmából egy vicces kvíz során tesztelheted a földrajz tudásod. Az egyik legnépszerűbb gasztrokulturális közhely, hogy Magyarország rántott hús alakú, amit úgy is szoktak mondani, hogy Magyarország államformája rántotthús. A magyar gasztronómiában egyébként is magas polcra került a rántott hús, sokak szívének kedves, nosztalgikus étel, így a mai napig sokan szívesen poénkodnak ezzel. Az biztos, hogy Magyarország sziluettjét mindenki felismeri - akkor is, ha nem a térképen látja -, akkor is, ha rántott húsként ölt testet. A kérdés már csak az, hogy más országokat is felismersz-e ilyen könnyedén csak az alakjuk, körvonaluk alapján? A mai kvíz során 10 rántott húst teszünk eléd, amiről meg kell mondanod, melyik ország alakjára hajaz a formájuk.
Kvíz: Könnyen megy a vaktérkép? Vigyázz, sok ország rántott hús alakú, nem csak Magyarország!
A világon számtalan különböző írásrendszert használnak. Lássuk, mennyit ismersz közülük, és sikerül-e megszerezned mind a 10 pontot!
Tedd próbára Egyiptommal kapcsolatos tudásodat, és derítsd ki, mennyire ismered az ország földrajzát, kultúráját és történelmét!
A mai kvíz során ismert és kevésbé könnyen felismerhető ásványokat, drágaköveket és féldrágaköveket mutatunk. Vajon mennyit ismersz fel közülük?
Nem kell bányásznak lenned ahhoz, hogy jól teljesíts ezen a kvízen, de néhány kérdéshez nem árt, ha a felszínnél kicsit mélyebbre ásol!
Kvíz: Jól ismered a gyümölcsök fajtáit? Csak vérbeli kertészek érhetnek el 10 pontot ezen a teszten!
Egy-egy ismerősen csengő név könnyen megtéveszthet. Te tudod, milyen gyümölcs fajtája a Vilmos, a Bigarreau Burlat vagy a Granny Smith?
2026-ban szeptember 4-től veszi kezdetét a nagymúltú 22. CineFest nemzetközi filmfesztivál is, melynek ugyancsak Miskolc ad helyet.
Gyalogosként nap mint nap részt veszel a közlekedésben, de biztosan jól ismered a rád vonatkozó KRESZ szabályokat? Most 10 kérdésből kiderül!
Becsengettek a filmek és regények világában is! Tedd próbára magad, és derítsd ki, mennyire ismered a leghíresebb fiktív iskolákat!
A TOP10 augusztusi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi és történelmi kvízek kerültek, de akadt köztük Budapestről, római számokról szóló kvíz és vaktérkép is.
Kvíz: Vissza az iskolapadba! Te emlékszel még az alsó tagozatos tananyagra? Lássuk, lesz-e 10 pontod
Be tudod bizonyítani, hogy vagy annyira okos, mint egy negyedikes?
Mennyire igazodsz el napjaink munkaerőpiacán? Tedd próbára magad, és derítsd ki, mennyire ismered a modern szakmákat!
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Tudod, mit jelent a longevity, a gaslighting vagy a fenékküszöb? Teszteld, felismered-e a gyakran keresett szavak jelentését Google nélkül.
Tedd próbára magad 10 imádnivaló kölyökkutyával, és derítsd ki, hány kutyafajtát ismersz fel első pillantásra!
A közelgő kutyák világnapja alkalmából kutya kötelességünk foglalkozni a népszerű négylábúak témájával.
Kvíz: Jó vagy töriből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos augusztusi eseményekről!
A mai kvíz során olyan történelmi érdekességekre és sorsfordító eseményekre kérdezünk rá, amelyek augusztushoz köthetők.
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A mai kvíz során magyaros fogások külföldi „rokonait” keressük. Mutasd meg, hogy ez a trükkös gasztro kvíz sem foghat ki rajtad!
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