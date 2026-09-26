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Kvíz: Tudod, hány nyelven beszél Európa? Lássuk, eligazodsz-e az európai nyelvek kavalkádjában!

Pénzcentrum
2026. szeptember 26. 17:58

Az Európai Unió a nyelvek és kultúrák sokszínű mozaikja, ahol egymás mellett élnek a rokon nyelvek és az eltérő nyelvcsaládok, az évszázados, sőt évezredes írásrendszerek. A kontinens nyelvi világa különös rokonságokat, régi hagyományokat és meglepő rekordokat is rejt. Ezt a sokszínűséget ünnepeljük minden évben szeptember 26-án, a Nyelvek Európai Napján. Ennek alkalmából készített kvízünkben most próbára teheted a tudásodat, és kiderítheted, mennyire igazodsz el Európa nyelveinek világában.

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Kvíz: Tudod, hány nyelven „beszél” Európa? Lássuk, eligazodsz-e az európai nyelvek kavalkádjában!

1/10 kérdés
Hány hivatalos nyelve van jelenleg az Európai Uniónak?
18
32
27
24
2/10 kérdés
Melyik két nyelv tartozik ugyanabba a nyelvcsaládba, mint a magyar?
Román és olasz
Német és holland
Finn és észt
Lengyel és cseh
3/10 kérdés
Melyik EU-s hivatalos nyelvet írják cirill betűkkel?
Magyar
Lengyel
Horvát
Bolgár
4/10 kérdés
Melyik a leggyakoribb anyanyelv az Európai Unióban?
Spanyol
Francia
Olasz
Német
5/10 kérdés
És vajon melyik a legritkább anyanyelv a 24 hivatalos uniós nyelv közül?
Ír
Máltai
Észt
Lett
6/10 kérdés
Melyik nyelvhez tartozik saját ábécé az EU hivatalos nyelvei közül?
Máltai
Román
Görög
Lett
7/10 kérdés
Melyik nyelvcsaládba tartozik a legtöbb európai nyelv?
Altaji
Sémi
Indoeurópai
Uráli
8/10 kérdés
Hányféle ábécét használnak az EU hivatalos nyelvei?
3
4
5
2
9/10 kérdés
Melyik négy nyelv volt már az alapításkor, 1958-ban is az Európai Közösségek hivatalos nyelve?
Francia, holland, német és olasz
Angol, francia, dán és német
Német, svéd, finn és holland
Spanyol, portugál, olasz és görög
10/10 kérdés
És végül: melyik évben lett a magyar az Európai Unió hivatalos nyelve?
1995
2007
2013
2004
Címlapkép: Getty Images
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