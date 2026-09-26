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Az Európai Unió a nyelvek és kultúrák sokszínű mozaikja, ahol egymás mellett élnek a rokon nyelvek és az eltérő nyelvcsaládok, az évszázados, sőt évezredes írásrendszerek. A kontinens nyelvi világa különös rokonságokat, régi hagyományokat és meglepő rekordokat is rejt. Ezt a sokszínűséget ünnepeljük minden évben szeptember 26-án, a Nyelvek Európai Napján. Ennek alkalmából készített kvízünkben most próbára teheted a tudásodat, és kiderítheted, mennyire igazodsz el Európa nyelveinek világában.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Tudod, hány nyelven „beszél” Európa? Lássuk, eligazodsz-e az európai nyelvek kavalkádjában! 1/10 kérdés Hány hivatalos nyelve van jelenleg az Európai Uniónak? 18 32 27 24 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik két nyelv tartozik ugyanabba a nyelvcsaládba, mint a magyar? Román és olasz Német és holland Finn és észt Lengyel és cseh Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik EU-s hivatalos nyelvet írják cirill betűkkel? Magyar Lengyel Horvát Bolgár Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik a leggyakoribb anyanyelv az Európai Unióban? Spanyol Francia Olasz Német Következő kérdés 5/10 kérdés És vajon melyik a legritkább anyanyelv a 24 hivatalos uniós nyelv közül? Ír Máltai Észt Lett Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik nyelvhez tartozik saját ábécé az EU hivatalos nyelvei közül? Máltai Román Görög Lett Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik nyelvcsaládba tartozik a legtöbb európai nyelv? Altaji Sémi Indoeurópai Uráli Következő kérdés 8/10 kérdés Hányféle ábécét használnak az EU hivatalos nyelvei? 3 4 5 2 Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik négy nyelv volt már az alapításkor, 1958-ban is az Európai Közösségek hivatalos nyelve? Francia, holland, német és olasz Angol, francia, dán és német Német, svéd, finn és holland Spanyol, portugál, olasz és görög Következő kérdés 10/10 kérdés És végül: melyik évben lett a magyar az Európai Unió hivatalos nyelve? 1995 2007 2013 2004 Eredmények

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