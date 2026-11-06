Ezekkel a fizikai munkákkal már havi 1 milliót is lehet keresni: tízből kilenc magyar dolgozó azonnal kész váltani

Sosem volt még ilyen magas a váltási hajlandóság a kékgalléros munkavállalók körében egy friss kutatás szerint. Ennek egyik fő oka, hogy sokan idén egyáltalán nem, vagy csak alacsony béremelést kaptak. A munkaerő megtartását ugyanakkor már nemcsak a fizetés befolyásolja: egyre nagyobb szerepe van a munkába járás költségeinek és a béren kívüli juttatásoknak is.

Tízből kilenc kékgalléros munkavállaló nyitott a váltásra, 55%-uk pedig aktívan keres állást – derült ki a Gi Group Manufacturing Salary & Market Guide 2026 kutatásából. A fizetéssel való elégedettség a legerősebb megtartó tényező. Azok közül, akik nem kaptak béremelést, 61% aktívan keres állást, az emeléssel elégedetlenek 55%-a, az elégedetteknek viszont csak a 26%-a néz új munka után.

A bér mellett a munkakörülmények, a munkahely megközelíthetősége, illetve a műszakbeosztás is kiemelten fontos tényező a megtartásban. Ezek főként a kritikus hiányszakmák, képzett fizikai pozíciók esetén válnak egyre fontosabbá.

„Az alacsony vagy elmaradt béremelés ajtót nyit a váltásra, a dolgozók pedig nem haboznak átlépni rajta. A piaci helyzet miatt a munkahelyváltás jelentheti a leggyorsabb utat a magasabb jövedelemhez” – mondta el Gáspár Gergely, a kékgalléros szolgáltatásokra specializálódott Gi Group üzletágvezetője.

A kutatás szerint a munkáltatók számára egyre nagyobb kihívást jelent a munkaerő megtartása és pótlása. A megkérdezett cégek 65%-a a távozó dolgozók helyére keres új munkavállalókat, és csak 27%-uk toboroz létszámbővítés miatt. A munkáltatók a regionális munkaerőhiányt és a jelentkezők magas bérérzékenységét jelölte meg a legfontosabb toborzási nehézségek között.

Amíg a Covid-válság után az élelmiszerárak ugrottak meg, addig most az üzemanyagárak lettek kifejezetten magasak. Ezért idén felértékelődött a céges busz és a bejárás támogatása. A megtartás szempontjából kiemelten fontossá váltak azok az elemek, amelyek közvetlenül tudják támogatni a megélhetést – emelte ki Gáspár Gergely. A kutatás eredményei is azt mutatják, hogy a munkavállalók számára egyre fontosabbak a béren kívüli juttatások. A cafeteria jelentőségét a válaszadók 78%-a emelte ki, szemben az előző évi 67%-kal. A céges busz és a munkába járás támogatásának fontossága szintén jelentősen nőtt: 2026-ban már a megkérdezettek 61%-a tartotta ezt lényeges szempontnak, míg egy évvel korábban még csak 47%-uk.

Sokkal többen érdeklődnek egy pozíció iránt, ha tudják, hogy milyen a kereseti lehetőség. A kékgalléros munkavállalók is elkezdtek csomagban gondolkodni, már nem csak az alapbér és a túlórapénz fontos számukra. A munkavállalók elvárásai és a cégek által kínált juttatások között ugyanakkor jelentős különbségek lehetnek. Jó példa erre a 13. havi fizetés: a dolgozók 87%-a fontosnak tartja, miközben a kutatásban részt vevő munkáltatóknak mindössze 13%-a biztosít ilyen juttatást.

„A jövő évi béremelések várhatóan nem lesznek magasak, azonban az szja-csökkentéssel együtt sokaknak akár 8-10%-kal is emelkedhet a bére” – vélekedik Gáspár Gergely. A munkavállalók alkupozícióját a munkaerőpiac kínálati oldalának változása is befolyásolhatja. A harmadik országbeli munkavállalók alkalmazásának korlátozása miatt a vállalatoknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a magyar dolgozók megtalálására és megtartására. Ez növelheti a hazai munkavállalók érdekérvényesítő képességét, miközben a cégek közötti verseny és az országon belüli mobilitás is erősödhet. A kutatás szerint a korábbi, elhúzódóan bizonytalan gazdasági időszakokkal ellentétben a fizikai dolgozók jelenleg egyáltalán nem kapaszkodnak a székükbe.

A továbbra is nagy munkaerőhiány és a megélhetési problémák egyaránt a váltás felé tolják őket.

A kiadvány szerint jelentős különbségek vannak az egyes kékgalléros munkakörök kereseti lehetőségei között: míg a képzetlen fizikai dolgozók jellemzően 330–520 ezer forintos havi bérsávokkal találkozhatnak, a szakképzett munkavállalóknál már jóval magasabb összegek is megjelennek. A szakképzett fizikai dolgozók között különösen a technikai tudást igénylő munkakörök fizetnek jól. Egy tapasztalt PLC-technikus havi bére a központi és a nyugati régióban akár 1,1 millió forint is lehet, az automatizálási technikusoknál 950 ezer és 1 millió forint között mozog, a villamos karbantartóknál pedig 700–870 ezer forintos felső bérsávok szerepelnek. A szerviztechnikusok akár 950 ezer, a tapasztalt hegesztők pedig 850 ezer forintot is kereshetnek havonta.