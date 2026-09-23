Komoly bajban lehetnek ezek a magyar álláskeresők: egyetlen hiba miatt azonnal kukázzák az önéletrajzukat

Az idősebb munkavállalók számára az álláskeresés különösen nehéz lehet, hiszen az életkor mellett a megváltozott kiválasztási folyamatokkal is meg kell küzdeniük. A mesterséges intelligencia, a közösségi média és az online állásportálok miatt ma már egészen másképp kell pályázni, mint néhány évtizeddel ezelőtt. A szakértők szerint ezért kulcsfontosságú, hogy az álláskeresők tudatosan építsék személyes márkájukat, és ne pusztán a hosszú munkatapasztalatukat hangsúlyozzák. A cél az, hogy megmutassák, milyen értéket tudnak teremteni a leendő munkaadó számára. Ehhez hét fontos szempontot érdemes figyelembe venni.

Az elmúlt években jelentősen megváltozott az álláskeresés és a kiválasztási folyamat is: a mesterséges intelligencia, a közösségi média, valamint az online állásportálok és jelentkezési rendszerek ma már a munkakeresés természetes részei. Ez különösen nagy kihívást jelenthet azoknak az idősebb munkavállalóknak, akik hosszú évtizedek után először keresnek új állást.

A szakértők szerint ezért ma már nem elég egyszerűen felsorolni a korábbi munkahelyeket és a megszerzett tapasztalatot. Tudatosan kell felépíteni azt is, milyen képet alakítunk ki magunkról a leendő munkáltatóban. Ennek része az önéletrajz, a motivációs levél, a LinkedIn-profil és az állásinterjún elmondott bemutatkozás is. A cél nem az, hogy valaki „eladja” magát, hanem hogy világosan megmutassa, milyen értéket tud teremteni a vállalat számára. Az AARP az aláppi hét tippet szedte össze, amely bárki számára segítség lehet az álláskeresésben:

Pozitív hozzáállás

Az idősebb munkavállalók sok esetben nem saját döntésükből kezdenek új állást keresni. Egy elbocsátás, egy vállalatfelvásárlás vagy egy rosszul sikerült munkahelyváltás könnyen megtépázhatja az önbizalmat, az álláskeresés során kapott visszautasítások pedig tovább nehezíthetik a helyzetet.

A szakértők szerint azonban fontos, hogy a jelentkező ne vigye magával a korábbi csalódásokat az állásinterjúkra. A hosszú álláskereséshez kiegyensúlyozott lelkiállapotra van szükség, hiszen a bizonytalanság és az önmagunkban való kételkedés könnyen rányomhatja a bélyegét a jelentkezésekre.

Erősségek meghatározása és megfogalmazása

A sok évnyi munkatapasztalat önmagában még nem jelenti azt, hogy valakinek erős személyes márkája van. A lényeg az, hogy az illető milyen eredményeket ért el, és ezekből milyen értéket tud felmutatni a leendő munkaadó számára.

Érdemes ezért alaposan végiggondolni, mi tette sikeressé az embert korábbi munkaköreiben, majd ezeket az erősségeket érthetően megfogalmazni. A kommunikációs készség, a jó ítélőképesség vagy éppen a türelem például többféle munkakörben is hasznosítható. Az álláskeresőnek azt is érdemes megmutatnia, hogy korábbi tapasztalatai hogyan kapcsolódnak ahhoz, amit az adott munkáltató keres.

Az eredményekre és a készségekre fókuszálás

Az önéletrajz és a személyes márka célja nem az, hogy bizonyítsa, milyen hosszú ideje dolgozik valaki, hanem az, hogy megmutassa: tapasztalata ma is releváns.

A szakértők szerint ezért érdemes a korábbi feladatok puszta felsorolása helyett elsősorban az elért eredményeket és az alkalmazható készségeket bemutatni. Ha lehet, számszerűsíteni is érdemes a teljesítményt. A konkrétumok segíthetnek abban, hogy a munkáltató gyorsan megértse, milyen eredményeket tud felmutatni a jelentkező.

Rövid önéletrajz és bemutatkozás

A szakértők szerint egy önéletrajz első átnézésére mindössze néhány másodperc jut, ha egyáltalán eljut egy emberhez. A jelentkezéseket ugyanis gyakran technológiai rendszerek szűrik meg, mielőtt a HR-esek vagy a kiválasztással foglalkozó munkatársak elé kerülnének.

Éppen ezért minden egyes szónak jelentősége lehet. Nem feltétlenül érdemes a teljes munkatörténetet bemutatni: célszerűbb az elmúlt 10–15 év legfontosabb eredményeire és az adott pozíció szempontjából releváns készségekre koncentrálni.

Hasonlóan fontos, hogy az állásbörzéken és a kapcsolatépítő eseményeken is röviden és érthetően tudjuk bemutatni magunkat. A szakértők szerint nem az a cél, hogy a jelentkező minden korábbi eredményét felsorolja, hanem az, hogy a beszélgetést a jövő felé terelje. A munkáltató elsősorban arra kíváncsi, hogy a korábbi tapasztalat mit jelenthet a következő munkakörben.

Online jelenlét felépítése

A digitális jelenlét az álláskeresés egyik fontos eleme. A LinkedIn elsődleges forrás lehet a vállalatok számára, amikor jelölteket keresnek.

Egy jól elkészített LinkedIn-profil azonban önmagában még nem feltétlenül elég. Érdemes utánanézni annak is, milyen kulcsszavakat használnak az adott területen és az álláshirdetésekben, majd ezeket megfelelően beépíteni a profilba.

Különösen fontos lehet ez azok számára, akik pályát váltanak. Ilyenkor a profilnak nem csupán a korábbi karriert kell bemutatnia, hanem azt is világossá kell tennie, milyen jövőbeli pozíciót keres az illető. Ellenkező esetben könnyen előfordulhat, hogy a munkáltatók továbbra is a korábbi szakmai területhez kapcsolódó lehetőségekkel találják meg.

AI trükkök

A vállalatok egyre gyakrabban használnak mesterséges intelligenciát a jelentkezések előszűrésére, ezért az álláskeresőknek is érdemes megismerkedniük ezekkel az eszközökkel.

A szakértők szerint az AI többek között az önéletrajz adott álláshirdetéshez igazításában, a szöveg korszerűsítésében, rövid bemutatkozások elkészítésében vagy a tapasztalatok könnyebben áttekinthető, például felsorolásos formába rendezésében is segítséget nyújthat.

A mesterséges intelligenciával való ismerkedés ráadásul magának az álláskeresésnek is hasznos része lehet. Egyre több munkakörben lehet ugyanis fontos az AI-eszközök használatának ismerete. A szakértők szerint ezért érdemes megismerni és tudatosan használni.

Személyes kapcsolatépítés

Az online álláskeresés térnyerése ellenére a személyes kapcsolatépítés továbbra is fontos része lehet az elhelyezkedésnek. A szakértők szerint ezért érdemes összegyűjteni a korábbi személyes és szakmai kapcsolatokat, és átgondolni, kik lehetnek azok, akik segíthetnek egy új lehetőség megtalálásában. Érdemes lehet részt venni állásbörzéken és kapcsolatépítő eseményeken is.

A szakmai önkéntesség szintén lehetőséget adhat arra, hogy valaki kapcsolatokat építsen egy olyan területen, amely iránt érdeklődik. A lényeg, hogy az álláskereső ne kizárólag az online jelentkezésekre támaszkodjon, hanem személyesen is keresse azokat a lehetőségeket, amelyek közelebb vihetik egy új munkához.