2026. november 10. kedd Réka
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy idős asszony keze kiveszi az utolsó érméket a fekete pénztárcában lévő megtakarításból, a szegénység fogalma
HRCENTRUM

A magasabb fizetés sem garancia a gondtalan életre: kiderült, mi emészti fel a magyarok pénzét

Pénzcentrum
2026. november 10. 15:23 3 perc

Bár a magyar háztartások fizetőképessége országos átlagban javulást mutat, a felszín alatt egyre mélyülő területi egyenlőtlenségek húzódnak meg. Egy friss felmérés rávilágít egy aggasztó társadalmi paradoxonra: a stabil foglalkoztatottság ellenére az ország északi és keleti régióiban az európai átlagot is jócskán meghaladó mértékű a fizetési hátralékokkal és anyagi nélkülözéssel küzdők aránya. Ezzel párhuzamosan a főváros térségében a magasabb jövedelmeket a kiugró lakhatási költségek emésztik fel.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A magyar háztartások pénzügyi helyzetében továbbra is jelentős területi különbségek figyelhetők meg az Eurostat és a KSH legfrissebb adatai alapján. Az Intrum és a GKI Gazdaságkutató Zrt. közös mutatója szerint a fizetőképességi olló egyre inkább szétnyílik a fejlettebb közép- és nyugat-dunántúli térségek, illetve az északi és keleti régiók között.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A foglalkoztatás paradoxona

A 2025-ös regionális adatok egyik legfontosabb tanulsága, hogy a háztartások pénzügyi nehézségeit egyre kevésbé a munkaerőpiacról való teljes elszakadás okozza. A foglalkoztatási szint európai összevetésben még a sérülékenyebb magyar régiókban is viszonylag erős, a tényleges fizetési problémák és az anyagi nélkülözés mégis területileg erősen koncentrálódnak. A fizetőképességet ma már sokkal inkább a megszerezhető munkajövedelmek szintje, a megélhetési költségek, valamint a korábban felhalmozott pénzügyi tartalékok nagysága határozza meg.

A regionális fizetőképesség változása (2026 Q2-Q3) Forrás: IntrumA regionális fizetőképesség változása (2026 Q2-Q3) Forrás: Intrum

Két véglet: Dunántúl és Észak-Magyarország

A területi szakadék a mindennapi pénzügyi kötelezettségek (jelzálog- vagy lakbérfizetés, közüzemi számlák, részletfizetés) teljesítésében a legszembetűnőbb. Míg az Európai Unióban átlagosan a népesség 9,2 százaléka küzd fizetési hátralékkal, addig Közép-Dunántúlon ez az arány mindössze 2,2 százalék, Nyugat-Dunántúlon pedig 5,9 százalék.

A keleti és déli országrészekben ugyanakkor az uniós átlagot meghaladó a pénzügyi nyomás: Dél-Alföldön 11 százalék, Dél-Dunántúlon 11,4 százalék, Észak-Alföldön pedig 11,7 százalék az érintettek aránya. A legkiszolgáltatottabb helyzetben Észak-Magyarország van, ahol a fizetési hátralékokkal küzdők 17,4 százalékos aránya közel kétszerese az uniós átlagnak, és a magyar régiók között is a legmagasabb érték.

Hasonlóan drasztikus különbségek rajzolódnak ki a súlyos anyagi és szociális depriváció (nélkülözés) terén is. Az uniós 6,3 százalékos átlaggal szemben Észak-Alföldön 13,6 százalék, Észak-Magyarországon pedig 14 százalék ez a mutató, ami azt jelenti, hogy ezekben a térségekben az európai átlag több mint kétszeresét teszi ki a súlyos nélkülözésben élők aránya.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A jólét ára a főváros térségében

Közép-Magyarország mutatói rávilágítanak egy másik fontos összefüggésre: a magasabb jövedelmi szint önmagában nem feltétlenül jelent arányosan nagyobb pénzügyi mozgásteret, ha azt magas lakhatási kiadások kísérik. Bár a régióban a fizetési hátralékok aránya (5,3 százalék) érdemben elmarad az uniós átlagtól, a lakhatási költség-túlterheltség (5,9 százalék) így is magas terhet jelent. A statisztikák mögött ráadásul jelentős területi eltérés húzódik meg: Budapesten a lakhatási költségek sokkal nagyobb pénzügyi nyomást rónak a családokra, mint a környező Pest régióban.

Kapcsolódó cikkeink:

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #szegénység #adósság #magyarország #foglalkoztatás #jövedelem #munkaerőpiac #anyagi helyzet #megélhetés #lakhatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:59
17:43
17:29
17:15
17:06
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 10. 17:43 Óriási botrány rázza a részvénypiacot: zuhan az Nvidia, elolvadt a BUX előnye
november 10. 13:36 Hirtelen ütést kapott a forint, de az igazi feketeleves még csak most jöhet
november 10. 10:50 Valósággal tépik a Richtert a tőzsdén: nagy rali indult, de a java még csak most jön
november 9. 17:22 Óriási fordulat a piacokon: beszakadt az olajár, ralizik az OTP, miközben botrány tépázza az Nvidiát
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2026.11.03 13:57
Változókor: mit érdemes tudni a menopauzáról?
Sok nő retteg a változókor beköszöntétől, pedig, ha tudjuk, mi és miért történik ekkor a női szervez...
laskainelli  |  2026.10.26 12:08
5 figyelmeztető jel a párkapcsolatban
Legtöbben azt gondolják, hogy a pillangó a gyomorban, a vibrálás a levegőben, ha pittyen a telefon,...
coachco  |  2026.10.07 22:03
Vízbiztonságra vágyakozás
Csapvizet isztok? Miért? Miért nem? [...] Bővebben!
legacykft  |  2026.09.08 18:54
Új szakmai identitás formálódik bennem
Két évvel ezelőtt kezdtem el a szociodráma csoportvezető-asszisztensi képzést. Szerettem volna valam...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 10.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 9.
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
2026. november 10.
Külföldre mennél dolgozni? Ezekben az országokban találsz most leghamarabb munkát: nagyon más a helyzet Ausztriában, mint Németországban
2026. november 10.
Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt
2026. november 10.
Valóságos roham indult a hazai kerti kutakért: ennyibe kerül 2026-ban egy saját kút fúrása Magyarországon - milliós tételekről is szó lehet
NAPTÁR
Tovább
2026. november 10. kedd
Réka
46. hét
November 10.
A tudomány világnapja a békéért és fejlődésért
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Eszed megáll: ennyit keres egy stewardess 2026-ban a Ryanairnél és a Wizz Airnél
2
2 hete
Megáll az ész: havi majdnem 1 milliós fizetésért toboroznak raktárosokat, végzettség és nyelvtudás sem kell hozzá
3
3 hete
Nemcsak a minimálbéresek kapnak több fizetést 2027-től: kiderült, kinek mennyivel nő a nettója az szja-csökkentés után
4
3 hete
Tömegével keresi a dolgozókat az Aldi ezekre a helyekre: 6-7 ezer forintos órabért fizetnek, havi 1 millió is simán összejöhet
5
1 hónapja
Fordulat a december 24-i munkaszüneti nap ügyében: elkaszálták a kezdeményezést, erre készülhetünk 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Uncommitted hitelszerződés
A következő három esetet jelentheti: a hitelkeret ügyfél által igénybe nem vett részét a bank jogosult bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondani vagy nincs érvényben a keretre vonatkozóan kötelező érvényű ajánlat vagy a hitelkeret nem kerül leszerződésre, mindig csak a keret alatti egyedi konkrét lehívások.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 17:59
Kvíz: Jól ismered az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hogy boldogulsz ezekkel a libás mondásokkal!
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 17:29
Ezen a Pest megyei településen él Peter Srámek: 3 milliós fellépési díjából márványfürdős, jacuzzis, medencés villát épített
Agrárszektor  |  2026. november 10. 17:34
Külföldi zöldségekkel vannak itt tele a boltok: csak úgy ömlenek be