Esőkabát nélkül nem érdemes útnak indulni: országszerte csapadékos idő várható, reggel ónos eső is előfordulhat.
A magasabb fizetés sem garancia a gondtalan életre: kiderült, mi emészti fel a magyarok pénzét
Bár a magyar háztartások fizetőképessége országos átlagban javulást mutat, a felszín alatt egyre mélyülő területi egyenlőtlenségek húzódnak meg. Egy friss felmérés rávilágít egy aggasztó társadalmi paradoxonra: a stabil foglalkoztatottság ellenére az ország északi és keleti régióiban az európai átlagot is jócskán meghaladó mértékű a fizetési hátralékokkal és anyagi nélkülözéssel küzdők aránya. Ezzel párhuzamosan a főváros térségében a magasabb jövedelmeket a kiugró lakhatási költségek emésztik fel.
A magyar háztartások pénzügyi helyzetében továbbra is jelentős területi különbségek figyelhetők meg az Eurostat és a KSH legfrissebb adatai alapján. Az Intrum és a GKI Gazdaságkutató Zrt. közös mutatója szerint a fizetőképességi olló egyre inkább szétnyílik a fejlettebb közép- és nyugat-dunántúli térségek, illetve az északi és keleti régiók között.
A foglalkoztatás paradoxona
A 2025-ös regionális adatok egyik legfontosabb tanulsága, hogy a háztartások pénzügyi nehézségeit egyre kevésbé a munkaerőpiacról való teljes elszakadás okozza. A foglalkoztatási szint európai összevetésben még a sérülékenyebb magyar régiókban is viszonylag erős, a tényleges fizetési problémák és az anyagi nélkülözés mégis területileg erősen koncentrálódnak. A fizetőképességet ma már sokkal inkább a megszerezhető munkajövedelmek szintje, a megélhetési költségek, valamint a korábban felhalmozott pénzügyi tartalékok nagysága határozza meg.
Két véglet: Dunántúl és Észak-Magyarország
A területi szakadék a mindennapi pénzügyi kötelezettségek (jelzálog- vagy lakbérfizetés, közüzemi számlák, részletfizetés) teljesítésében a legszembetűnőbb. Míg az Európai Unióban átlagosan a népesség 9,2 százaléka küzd fizetési hátralékkal, addig Közép-Dunántúlon ez az arány mindössze 2,2 százalék, Nyugat-Dunántúlon pedig 5,9 százalék.
A keleti és déli országrészekben ugyanakkor az uniós átlagot meghaladó a pénzügyi nyomás: Dél-Alföldön 11 százalék, Dél-Dunántúlon 11,4 százalék, Észak-Alföldön pedig 11,7 százalék az érintettek aránya. A legkiszolgáltatottabb helyzetben Észak-Magyarország van, ahol a fizetési hátralékokkal küzdők 17,4 százalékos aránya közel kétszerese az uniós átlagnak, és a magyar régiók között is a legmagasabb érték.
Hasonlóan drasztikus különbségek rajzolódnak ki a súlyos anyagi és szociális depriváció (nélkülözés) terén is. Az uniós 6,3 százalékos átlaggal szemben Észak-Alföldön 13,6 százalék, Észak-Magyarországon pedig 14 százalék ez a mutató, ami azt jelenti, hogy ezekben a térségekben az európai átlag több mint kétszeresét teszi ki a súlyos nélkülözésben élők aránya.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A jólét ára a főváros térségében
Közép-Magyarország mutatói rávilágítanak egy másik fontos összefüggésre: a magasabb jövedelmi szint önmagában nem feltétlenül jelent arányosan nagyobb pénzügyi mozgásteret, ha azt magas lakhatási kiadások kísérik. Bár a régióban a fizetési hátralékok aránya (5,3 százalék) érdemben elmarad az uniós átlagtól, a lakhatási költség-túlterheltség (5,9 százalék) így is magas terhet jelent. A statisztikák mögött ráadásul jelentős területi eltérés húzódik meg: Budapesten a lakhatási költségek sokkal nagyobb pénzügyi nyomást rónak a családokra, mint a környező Pest régióban.
A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról
A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.
Külföldre mennél dolgozni? Ezekben az országokban találsz most leghamarabb munkát: nagyon más a helyzet Ausztriában, mint Németországban
Van, ahol már több mint egy éve keresnek munkát az állástalanok, Magyarországon is közel fél év a medián.
Megszólalt a minisztérium az egészségügyi dolgozók béremeléséről: a pénz nagy részét ezek a munkavállalók kapják
A jövőre életbe lépő új bérrendszer legfontosabb változása, hogy a korábbi bérsávokat konkrét összegben meghatározott alapbérek váltják fel.
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
Megnéztük, hol keresik a legtöbbet és a legkevesebbet a dolgozók, mely megyékben nőttek a leggyorsabban a fizetések, és mely ágazatok kínálják a legmagasabb kereseteket.
Példátlan kihívásokkal néznek szembe a magyar pályakezdők a munkaerőpiacon és már most látszik, hogy a mai fiatalok nem fogják elérni szüleik életszínvonalát.
Döbbenet: ennyit kerestek havonta a HUN-REN menesztett vezetői – csak a távolléti díj volt fejenként 20 millió forint
A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezetői, Gulyás Balázs és Jakab Roland havi szinten kilencmillió forintot megközelítő jövedelemben és kiemelkedő luxusjuttatásokban részesültek.
Van egy komoly csapda a Nők 40 nyugdíjkedvezménynél, amiről alig beszélnek: sokan csak az első nyugdíjutalásnál szembesülnek vele
A nők általában nemcsak több házimunkát végeznek, hanem a család működtetésének láthatatlan terhét is gyakran ők viselik.
Ezekkel a fizikai munkákkal már havi 1 milliót is lehet keresni: tízből kilenc magyar dolgozó azonnal kész váltani
Sosem volt még ilyen magas a váltási hajlandóság a kékgalléros munkavállalók körében egy friss kutatás szerint.
Hiába nő a munkanélküliség, ezekért a szakemberekért őrült harc folyik: listán a szakmák, ahol bankok és techcégek is versenyeznek érted
Az MI-vel tökéletesre csiszolt CV-k ma már feltűnően egyformák. Egy nagy cég ezért négy tulajdonságot keres a pályakezdőkben – a hibátlan önéletrajz nincs köztük.
Több százezer forintos pluszbevétel ünnepek előtt: ezekre a munkákra vadásznak most a diákok és a nyugdíjasok
Az év végéhez közeledve ismét jelentősen megélénkül a szezonális munkaerő iránti kereslet
Magyarországon a szürkén foglalkoztatott munkavállalók rendkívül kiszolgáltatottak, ami a hazai jogrendszer egyik abszurduma.
Munkaidőkeret szabályai a gyakorlatban: havi munkaidőkeret általános munkarend szerint, ezt írja elő a munka törvénykönyve
Hogyan működik a munkaidőkeret 2026-ban? Mutatjuk a szabályokat, a havi munkaidő számítását, a túlóra elszámolását és a munkabér kifizetésének feltételeit.
Kiderült, mi tartaná itthon a magyar fiatalokat: még mindig sokan inkább mennének, haza sem jönnének
A megkérdezett fiatalok kétharmada örül a legutóbbi országgyűlési választás eredményének.
A kereskedelem és a logisztika számára az év utolsó két hónapja a legnagyobb próbatétel, a diákmunkások pedig sokat segíthetnek.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.