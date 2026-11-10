A magasabb fizetés sem garancia a gondtalan életre: kiderült, mi emészti fel a magyarok pénzét

Bár a magyar háztartások fizetőképessége országos átlagban javulást mutat, a felszín alatt egyre mélyülő területi egyenlőtlenségek húzódnak meg. Egy friss felmérés rávilágít egy aggasztó társadalmi paradoxonra: a stabil foglalkoztatottság ellenére az ország északi és keleti régióiban az európai átlagot is jócskán meghaladó mértékű a fizetési hátralékokkal és anyagi nélkülözéssel küzdők aránya. Ezzel párhuzamosan a főváros térségében a magasabb jövedelmeket a kiugró lakhatási költségek emésztik fel.

A magyar háztartások pénzügyi helyzetében továbbra is jelentős területi különbségek figyelhetők meg az Eurostat és a KSH legfrissebb adatai alapján. Az Intrum és a GKI Gazdaságkutató Zrt. közös mutatója szerint a fizetőképességi olló egyre inkább szétnyílik a fejlettebb közép- és nyugat-dunántúli térségek, illetve az északi és keleti régiók között.

A foglalkoztatás paradoxona

A 2025-ös regionális adatok egyik legfontosabb tanulsága, hogy a háztartások pénzügyi nehézségeit egyre kevésbé a munkaerőpiacról való teljes elszakadás okozza. A foglalkoztatási szint európai összevetésben még a sérülékenyebb magyar régiókban is viszonylag erős, a tényleges fizetési problémák és az anyagi nélkülözés mégis területileg erősen koncentrálódnak. A fizetőképességet ma már sokkal inkább a megszerezhető munkajövedelmek szintje, a megélhetési költségek, valamint a korábban felhalmozott pénzügyi tartalékok nagysága határozza meg.

A regionális fizetőképesség változása (2026 Q2-Q3) Forrás: Intrum

Két véglet: Dunántúl és Észak-Magyarország

A területi szakadék a mindennapi pénzügyi kötelezettségek (jelzálog- vagy lakbérfizetés, közüzemi számlák, részletfizetés) teljesítésében a legszembetűnőbb. Míg az Európai Unióban átlagosan a népesség 9,2 százaléka küzd fizetési hátralékkal, addig Közép-Dunántúlon ez az arány mindössze 2,2 százalék, Nyugat-Dunántúlon pedig 5,9 százalék.

A keleti és déli országrészekben ugyanakkor az uniós átlagot meghaladó a pénzügyi nyomás: Dél-Alföldön 11 százalék, Dél-Dunántúlon 11,4 százalék, Észak-Alföldön pedig 11,7 százalék az érintettek aránya. A legkiszolgáltatottabb helyzetben Észak-Magyarország van, ahol a fizetési hátralékokkal küzdők 17,4 százalékos aránya közel kétszerese az uniós átlagnak, és a magyar régiók között is a legmagasabb érték.

Hasonlóan drasztikus különbségek rajzolódnak ki a súlyos anyagi és szociális depriváció (nélkülözés) terén is. Az uniós 6,3 százalékos átlaggal szemben Észak-Alföldön 13,6 százalék, Észak-Magyarországon pedig 14 százalék ez a mutató, ami azt jelenti, hogy ezekben a térségekben az európai átlag több mint kétszeresét teszi ki a súlyos nélkülözésben élők aránya.

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A jólét ára a főváros térségében

Közép-Magyarország mutatói rávilágítanak egy másik fontos összefüggésre: a magasabb jövedelmi szint önmagában nem feltétlenül jelent arányosan nagyobb pénzügyi mozgásteret, ha azt magas lakhatási kiadások kísérik. Bár a régióban a fizetési hátralékok aránya (5,3 százalék) érdemben elmarad az uniós átlagtól, a lakhatási költség-túlterheltség (5,9 százalék) így is magas terhet jelent. A statisztikák mögött ráadásul jelentős területi eltérés húzódik meg: Budapesten a lakhatási költségek sokkal nagyobb pénzügyi nyomást rónak a családokra, mint a környező Pest régióban.

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.