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Egyre nehezebb kitörni a munkanélküliségből: sok magyar hónapok óta hiába keres állást
2026 szeptemberében 4 millió 661 ezer főt tett ki a 15–74 éves foglalkoztatottak száma Magyarországon, a munkanélkülieké pedig 224 ezer fő volt. A munkanélküliségi ráta így 4,6 százalékot ért el. A július és szeptember közötti időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma lényegében megegyezett az előző év azonos időszakának értékével, miközben a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma csökkent. A munkakeresés átlagosan 11,6 hónapig tartott, és nőtt azok aránya, akik már több mint egy éve próbálnak elhelyezkedni.
2026 szeptemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 661 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 224 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,6% volt.
A 2026. július–szeptemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 669 ezer főt tett ki, mely lényegében megegyezett az előző év azonos időszakában mért értékkel. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 2 millió 475 ezer fő, a nők esetében 2 millió 194 ezer fő volt.
A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 482 ezer fő dolgozott, mely 22 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 69 ezer fő volt, a külföldön dolgozóké pedig 118 ezer főt tett ki.
A 15–64 évesek körében a foglalkoztatási ráta érdemben nem változott egy év alatt, 75,6% volt. A férfiak esetében 79,2%-ot, a nők körében pedig 72,0%-ot mutatott.
Munkanélküliség, 2026. július–szeptember
A 2026. július–szeptemberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 230 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,7% volt.
Míg a férfiak esetében a munkanélküliek száma 116 ezer főt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%-ot tett ki, addig a nőknél a létszám 114 ezer főre, a ráta 4,9%-ra emelkedett egy év alatt. A nők elhelyezkedési esélyeit a munkaerő-kereslet ágazati koncentrációja nehezíti.
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A munkakeresés átlagos időtartama 11,6 hónapot vett igénybe. A munkanélküliek 43,1%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 2,5 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől, míg a több mint egy éve munkát keresőké 3,3 százalékponttal, 32,5%-ra emelkedett.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. szeptember végén az egy évvel korábbihoz képest 1,1%-kal, 223 ezer főre emelkedett.
Címlapi kép: Mónus Márton, MTI/MTVA
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