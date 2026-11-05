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Egészség

Közelít a demográfiai katasztrófa Magyarországon: egyre csak öregszik a lakosság, ebből rövidesen nagy baj lehet

Pénzcentrum
2026. november 5. 14:14 3 perc

Az Eurostat 2026-os demográfiai jelentése drámai képet fest az Európai Unió és Magyarország elöregedéséről, valamint a népességfogyásról. Bár a magyar medián életkor mára utolérte az uniós átlagot, ez korántsem sikertörténet, hiszen a felzárkózás a súlyosbodó elvándorlás és a csökkenő születésszám együttes eredménye. Ezt a folyamatot Magyarországon ráadásul az európai átlagtól elmaradó várható élettartam és a férfiak kiugróan magas halandósága is súlyosbítja.

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Az Európai Unió statisztikai hivatalának 2026-os kiadványa szerint 2025-ben 451 millióan éltek az EU-ban. Bár ez egymilliós növekedést jelent az előző évhez képest, a számok mögött aggasztó folyamatok húzódnak meg. A népesség hat százaléka már 80 éves vagy annál idősebb volt, a lakosság medián életkora pedig a 2005-ös 39,6 évről 2025-re 44,9 évre ugrott. Beszédes adat az is, hogy mintegy 14 millió uniós polgár, vagyis a teljes lakosság három százaléka nem az állampolgársága szerinti országban él - írta a Válasz Online.

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Magyarország medián életkora 2025 elejére 44,8 évre emelkedett, amivel gyakorlatilag utolérte az uniós átlagot. Az évtizedes különbség ledolgozása ellenére ez nem pozitív tendencia, sokkal inkább a demográfiai hanyatlás tünete. A hazai mutatók romlásához jelentősen hozzájárul a fiatalok növekvő elvándorlása. A 20 és 24 év közötti korosztály aránya a kivándorlók között 2008 és 2023 között megduplázódott, nyolcról tizenhat százalékra nőtt, ami a külföldi továbbtanulás és a pályakezdő migráció felerősödését jelzi.

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A munkaerőpiac gerincét adó, 15 és 64 év közötti munkaképes korú lakosság létszáma kivándorlás nélkül 6,9 millió lett volna 2010-ben, azonban 2023-ra ez 6,6 millióra apadt. Míg 2010-ben 120 ezer fős veszteséget okozott az elvándorlás ebben a korcsoportban, 2023-ra már 420 ezer külföldön élő magyar tartozott ide. Az alacsony születésszámból és a kivándorlásból adódó teljes népességvesztés mára megközelíti a hatszázezer főt. Ez nemcsak a külföldre költöző gyerekeket és unokákat hiányoló családokat érinti érzékenyen, hanem a magyar gazdaságban is súlyos munkaerőhiányt okoz.

A demográfiai folyamatokat a nemek közötti markáns különbségek is formálják. Az EU-ban a nők medián életkora 2025-ben 46,5 év volt, mintegy három évvel magasabb a férfiakénál, ami a nők kedvezőbb születéskor várható élettartamát tükrözi. Érdekesség, hogy a magyar nők 46,4 éves medián életkora 2024-re ismét meghaladta az uniós átlagot, miközben a magyar férfiak továbbra is lemaradásban vannak európai kortársaikhoz képest. Ennek fő oka a kelet-közép-európai régióra jellemző, a középkorú férfiakat sújtó magas szív- és érrendszeri halandóság, amely szorosan összefügg a dohányzással, a helytelen táplálkozással és más életmódbeli kockázatokkal.

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A magasabb férfihalandóság miatt Magyarországon a nemek aránya tartósan a nők javára billen. Bár a kétezres évek közepén mért csúcshoz képest a helyzet némileg javult, 2025-ben még mindig 107 nő jutott 100 férfira, szemben az EU 105 alatti átlagával.

A társadalom elöregedése európai és hazai szinten egyaránt megállíthatatlannak tűnik. A 65 év felettiek aránya az EU-ban 22 százalék, Magyarországon pedig alig marad el ettől, megközelíti a 21 százalékot. A legidősebb, 80 év feletti korosztály súlya azonban az unióban gyorsabban nőtt, így Nyugat-Európában ez az arány 6,2 százalék, míg idehaza 4,8 százalék körül alakul. Ezt a nyugati tagállamok fejlettebb egészségügyi ellátórendszere és alacsonyabb halandósága teszi lehetővé. Magyarországon az egészségügy évtizedes lemaradása és az alacsonyabb várható élettartam – amely 2024-ben a férfiaknál csupán 73,6 év, a nőknél pedig 79,6 év volt – továbbra is gátat szab a legidősebb korosztály arányos bővülésének.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #egészségügy #magyarország #európai unió #demográfia #elvándorlás #elöregedés #népességfogyás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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