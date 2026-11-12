Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik

Budapest turizmusa ma nagyrészt „magától működik”, miközben hiányzik mögüle a tudatos stratégia, az egységes városi pozicionálás és a következetes irányítás – erről is beszél az interjúban Prof. Dr. Michalkó Gábor turizmuskutató, a Pannon Egyetem GTK egyetemi tanára és a HUN-REN CSFK tudományos tanácsadója. Szó esik az Airbnb körüli konfliktusokról, a fapados repülés és a közösségi média által felerősített tömegturizmusról, a Balaton valós problémáiról, valamint arról is, miért nem több turistára, hanem jobb minőségű, nagyobb költést eredményező és igazságosabban szabályozott turizmusra lenne szükség Magyarországon.

Pénzcentrum: A tudományos élet egyik kevésbé látható része az állandó készenlét: konferenciák, előadások, felkérések, újabb és újabb témák. Ön nemrég nyolc nap alatt négy konferencián szerepelt. Ez már rutin, vagy inkább próbatétel?

Előfordulnak ilyen sűrű időszakok, de azért ez már valóban komoly terhelés. Ebben a néhány napban volt szó felsőoktatásról, Balatonról, turizmusról, és mindez több helyszínen zajlott: Sárospataktól Pécsig, Veszprémben pedig kétszer is megfordultam. Ilyenkor nem pusztán arról van szó, hogy az ember jelen van és megtart egy előadást. Minden alkalommal más közeghez, más elvárásokhoz, más szakmai hangsúlyokhoz kell igazodni.

Egy húsz-harminc perces előadás mögött ideális esetben többnapos felkészülés áll. Ki kell találni, mi legyen a valódi üzenet, miben tud az ember újat mondani, különösen olyan szakmai közegben, ahol már jól ismerik a munkásságát. Egy idő után a szakmai nyilvánosság azt is érzékeli, hogy valaki képes-e továbbgondolni a saját témáit, vagy csupán ismétli korábbi állításait. Én az utóbbit igyekszem elkerülni.

Egy ponton túl felmerül a kérdés: minden szakmai eseményen jelen kell lenni?

Ezt részben az idősebb kollégáktól tanultam meg: nem kell mindig mindenhol ott lenni. Akkor érdemes elmenni egy konferenciára, ha valóban van mondanivalója az előadónak. Egy idő után persze érkeznek a felkérések, mert számítanak rá, hogy az ember hozzá tud tenni valamit a közös gondolkodáshoz. De számomra legalább ennyire fontos az is, hogy legyen időm töltekezni: ne csak beszéljek, hanem figyeljek, olvassak, gondolkodjak is.

A kutatói munka mennyit változott azóta, hogy 1993-ban elindult a pályán?

Nagyon sokat. Amikor kezdtem, beültem a könyvtárba, és hosszú ideig csak olvastam, jegyzeteltem, kutattam. Ez a kutatói létből ma sem tűnt el: az ember becsukja az ajtót, kávét főz, és dolgozik. Alapvetően introvertált vagyok, de tudok alkalmazkodni. Azt szoktam mondani: ha leültetnének egy Erika írógép elé, internet nélkül is tudnék cikket írni. A mi generációnk még megtanult technológiai rásegítés nélkül gondolkodni.

A mesterséges intelligencia ehhez képest óriási gyorsulást hozott. Olyan, mint a villanybicikli: tekerni továbbra is kell, de amikor rásegít, egészen más tempót ad. Nem dolgozik helyettem, hanem a gondolkodási, fordítási, ellenőrzési és szerkesztési folyamatokat gyorsítja fel.

Olvastam, hogy mostanában a „jó hely” koncepciója foglalkoztatja. Mit jelent ez pontosan?

A „jó hely” számomra nem pusztán esztétikai, turisztikai vagy marketingkategória, vagyis nem egyszerűen azt jelenti, hogy egy település, térség vagy táj szép, vonzó, jól kommunikálható vagy gazdaságilag értékesíthető. Sokkal inkább arra vonatkozik, hogy egy adott hely képes-e élhető közeget teremteni az ott élők számára: lehet-e ott dolgozni, megélni, kapcsolatokat építeni, közösséghez tartozni, vagyis van-e benne valódi életlehetőség.

Prof. Dr. Michalkó Gábor turizmuskutató, a Pannon Egyetem GTK egyetemi tanára és a HUN-REN CSFK tudományos tanácsadója

Nagyon érdekes volt számomra, amikor találtam Móricz Zsigmondnak egy 1927-es, a Pesti Naplóban megjelent írását, amelyben arról beszél, hogy a Balaton „jó hely”. Móricz ezt nem abban az értelemben használja, ahogyan ma sokszor tennénk, tehát nem elsősorban a strandolás, a pihenés vagy a turisztikai vonzerő felől közelít, hanem abból indul ki, hogy az ott élő embereknek van kenyerük, meg tudnak élni, vagyis a hely társadalmi és egzisztenciális értelemben is működik. Ez számomra rendkívül pontos és ma is érvényes megközelítés, mert Móricz, miközben íróként az emberek között járt és a valóságból építette fel a történeteit, nagyon hasonló érzékenységgel figyelte a társadalmat, mint ahogyan azt ma egy társadalomkutató teszi.

Érdekes, hogy éppen Móricz Zsigmondot említi. A napokban láttam a Rokonok című regényéből készült színházi előadást, amelyben elhangzik egy nagyon provokatív gondolat: mintha azóta romlott volna el a világ, amióta a szegényebb emberek is utazhatnak. Nem tudom, hogy ez szó szerint Móricztól származik-e, de a mondat óhatatlanul eszembe juttatta a turizmus demokratizálódását. Van ebben a kellemetlen állításban valamiféle igazság?

A mondat valóban provokatív, és ebben a formában nyilván vállalhatatlan is lenne társadalmi ítéletként, de egy nagyon is valós jelenségre irányítja rá a figyelmet: arra, hogy az utazás az elmúlt évtizedekben tömegesen hozzáférhetővé vált. A fapados repülés, az online foglalási rendszerek és a globális turisztikai infrastruktúra következtében ma már olyan társadalmi rétegek számára is természetessé vált az utazás, amelyek korábban legfeljebb kivételes alkalomként élhették meg ugyanezt. Ez önmagában természetesen nem probléma, sőt történetileg nézve kifejezetten fontos társadalmi nyitás.

A nehézség inkább ott kezdődik, amikor az utazás elveszíti a belső indokát, és önmagáért való fogyasztássá válik. Amikor nem azért megyünk valahová, mert dolgunk van ott, mert tanulni szeretnénk, mert valóban érdekel bennünket egy táj, egy kultúra vagy egy közösség, hanem azért, mert olcsó volt a repülőjegy, mert „ott még nem jártunk”, vagy mert az adott hely felkerült egy képzeletbeli listára. Ilyenkor szoktam feltenni a kérdést: rendben, de mi dolgunk van nekünk ott? A turizmus környezeti és társadalmi terhelése ugyanis éppen akkor válik igazán súlyossá, amikor az utazásból eltűnik a mérték, a cél és a felelősség.

Ezt nevezi totális turizmusnak?

Igen. A totális turizmus nagyjából a kétezres évektől érzékelhető igazán. Több tényező együttállása kellett hozzá: a fapados járatok, a digitalizáció, a közösségi média, a megosztott gazdaság, az élmény mindenáron való hajszolása.

A fapados repülés nagy tömegeket tud gyorsan, viszonylag olcsón nagy távolságra vinni. A közösségi média ráerősít arra, hogy az utazásból látható élmény, posztolható tartalom legyen. A megosztott gazdaság, például a rövid távú lakáskiadás pedig új kapacitásokat nyitott meg. Így áll össze az a rendszer, amelyben az utazás már nem kivételes esemény, hanem folyamatos fogyasztási forma.

A Covid ezt nem törte meg?

Átmenetileg igen, de úgy tűnik, tartósan nem. A pandémia alatt hatalmas visszaesés volt, utána viszont a turizmus visszatért a korábbi pályájára. Sőt, sok helyen még erősebben jelentkeznek azok a feszültségek, amelyek már korábban is látszottak.

Ezek közé tartozik az Airbnb is. Ön hogyan látja a rövid távú lakáskiadás körüli vitát?

Először is fontos látni, hogy a magánlakások turisztikai célú kiadása nem az Airbnb-vel kezdődött, Magyarországon már az ötvenes évek második felében létezett fizetővendéglátás. A Kádár-rendszerben szabályozott formában ki lehetett adni magánlakásokat, mert kevés volt a szálloda, és persze szükség volt a valutára. Az IBUSZ-lakások rendszere is erről szólt.

Az Airbnb újdonsága nem az volt, hogy emberek kiadják a lakásukat, hanem az, hogy ezt a digitalizáció révén globális, könnyen kezelhető, professzionalizálható rendszerré tette. És itt kezdődnek a problémák: mert más az, amikor valakinek van egy örökölt kis lakása, amit időnként kiad, és más az, amikor valaki tíz lakást vásárol meg, vagy akár egész házakat állít át rövid távú kiadásra.

Budapesten, különösen a belső kerületekben ez nagyon éles konfliktus. Ön inkább szabályozáspárti vagy tiltáspárti?

A tiltást nem tartom jó megoldásnak. A turizmus üzlet, és ha egy üzlet működik, akkor abba sokan be akarnak kapcsolódni. A kérdés az, hogyan lehet ezt úgy szabályozni, hogy a város is élhető maradjon, a helyiek se szoruljanak ki, de azoknak is legyen lehetőségük belépni a piacra, akik nem nagybefektetőként érkeznek.

A belső Erzsébetváros példája nagyon tanulságos: az Airbnb és a turizmus hozzájárult ahhoz, hogy korábban lepusztult, dohos, slum-ös városrészek megújuljanak: ez gentrifikáció, igen, annak minden pozitív és negatív következményével együtt. Az egyik oldalon értéknövekedés, felújítások, pezsgés, a másikon lakhatási nyomás, zaj, kosz, konfliktus. Ezt nem furkósbottal kell megoldani, hanem józan szabályozással: le kell ülni, meg kell mérni, meg kell érteni, ki mit nyer és ki mit veszít. Az igazságosság szempontját kellene alkalmazni: kinek milyen terhei és hasznai keletkeznek a turizmusból?

Van olyan város példaként előttünk, amely jól oldotta meg ezt a problémát?

Nem mernék egyetlen várost sem kiemelni, ahol tökéletes a modell, mert tulajdonképpen mindenhol küzdenek: Barcelona, New York, Róma, Velence, Bali, mindenhol másképp, de hasonló problémákkal. Én abban hiszek, hogy a józan ész talaján lehet működő kompromisszumot találni, de ehhez adatok, kutatás, párbeszéd kellene, nem indulatok.

Budapest turizmusa látványosan erősödött az elmúlt években, miközben egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy a város mennyire tudja irányítani ezt a folyamatot. Ön szerint hol van ma a legnagyobb hiány a fővárosi turizmus működésében?

Nem az Airbnb-nél kezdődik a probléma. A legnagyobb hiányosság az, hogy Budapestnek hosszú évek óta nincs valódi turisztikai koncepciója, stratégiája, irányítása, intézményi háttere és következetes marketingje. Az, hogy tömegek érkeznek a városba, nem egy tudatosan felépített városi turizmusirányítás eredménye, hanem részben a nemzetközi trendeknek, részben a fapados légitársaságoknak, részben a közösségi médiának köszönhető.

Budapest turizmusa működik magától, de ez nem ugyanaz, mint amikor valamit tudatosan működtetünk. Egy egyetem is működik magától: jönnek a hallgatók, megtartjuk az órákat, egy vezető feladata azonban nem merülhet ki az üzemeltetésben: három-négy lépéssel előrébb kell gondolkodnia.

Budapest turisztikai pozícióját stratégiai szinten kellene újragondolni. Ma a város imázsa több erős, de különálló elemből épül fel: történeti városkép, Duna-part, fürdőkultúra, éjszakai élet, gasztronómia, megfizethetőség. Ezek önmagukban vonzóak, de nem állnak össze tudatos turisztikai identitássá, így el kellene dönteni, milyen városként, milyen célcsoportok felé és milyen minőségi elvárások mentén akar megjelenni, vagyis pozícionálni kellene.

Erre több, egymást erősítő pillér épülhetne: a nemzetközi kulturális és sportesemények, a fürdővárosi karakter, valamint a kreatív és örökségalapú városi negyedek. A Forma–1, a Sziget vagy a nagy koncertek fontos láthatóságot adnak, de nem tarthatják meg önmagukban az egész éves turisztikai stratégiát. Ugyanígy a fürdőkultúrát és az olyan városi tereket, mint Erzsébetváros, ahol a zsidó örökség, a kortárs kultúra és a nappali városhasználat is jelen van, következetesebben kellene beépíteni a turisztikai képébe.

Bécs gyakran jelenik meg követendő példaként a városfejlesztésben és a turizmusirányításban. Budapest számára is kínálhat tanulságokat az osztrák főváros modellje?

Tanulni lehet, másolni nem. Bécs egészen más társadalmi és gazdasági közeg, ott egy nagyon erős középosztály létezik, amelyik használja a várost: étterembe, programokra jár, sétál, fogyasztja a kultúrát. A helyiek is magasabb életszínvonalon élnek, ezért a turisták által használt terek nem válnak automatikusan idegenné a lakók számára.

Budapesten ez sokkal nehezebb, itt sokan hónapról hónapra élnek. Ha egy négyfős családi vacsora egy átlag fizetés negyedét elviszi, akkor nehéz arról beszélni, hogy a budapestiek majd úgy használják a várost, mint a bécsiek. Látni kell, hogy itthon a turizmus társadalmi alapja nagyon más.

Akkor nem is a turistaszám növelése lenne a cél.

Szerintem, ha a turisták számát nézzük, nagyjából megvagyunk. Nem az a feladat, hogy még több embert hozzunk ide, hanem az, hogy milyen minőségű turizmust szeretnénk, és hogyan lehet növelni a költést, mivel a költésösztönző környezet Magyarországon általában gyenge. Na, ebben az osztrákok például nagyon jók: nem feltétlenül kényszerítenek fogyasztásra, hanem olyan helyzeteket teremtenek, amelyekben az ember szívesen költ. Ez más gondolkodás.

A DRS nyomán ezen a nyáron különösen látványossá vált a problémás palackgyűjtés Budapesten, főleg a forgalmas köztereken és csomópontokban. Ez mennyire tekinthető turisztikai problémának, és mennyire inkább városüzemeltetési vagy szociális kérdésnek?

Ezek városüzemeltetési és rendészeti kérdések, de természetesen hatnak a turizmusra is. Amit a turista lát az utcán, az része a városélménynek: ha szemét van, ha kaotikusak a közterek, ha bizonyos csomópontok szétesnek, az rontja a város képét. De ezek közül sok nem elméleti probléma, hanem gyakorlati. Takarítani kell, rendészeti jelenlét, átgondolt közterület-használat kell. Nem kell mindenre turisztikai stratégiát írni, van, amit egyszerűen meg kell oldani.

Ha már a turizmus és az egyértelműség került szóba, akkor Balaton: a tó idén is sok kritikát kapott, talán a legerősebbet éppen a hazai vendégektől, akik jellemzően elkerülték. Ön hogyan látja ma a Balaton helyzetét?

A Balaton szerintem alapvetően jó irányba megy. Nem hibátlanul, természetesen, de van gazdája, vannak szervezetei, és látszik valamiféle stratégiai gondolkodás arról, hogyan lehet túllépni a hathetes nyári csúcsszezon logikáján. A négy évszakosságot ugyanakkor sokan félreértik: ezzel a cél nem az, hogy januárban is ugyanannyi turista legyen a tónál, mint júliusban, hanem az, hogy a nyári főszezonon kívül is legyenek értelmezhető alternatívák. A Balaton ugyanis nem pusztán vízfelület. Lehet futni, biciklizni, borozni, kirándulni, kulturális programokon részt venni, vagy éppen csendben lenni. Az időjárás és a klíma változásával az elő- és utószezon jelentősége is felértékelődik. Én azt gondolom, hogy a Balatonban még mindig nagyobb jövedelemtermelő potenciál van, mint amit jelenleg kihozunk belőle.

Persze tudom, nem olcsó, de látni kell, hogy ma már egészen mások a költségek, mint ezelőtt 20-30 évvel: drágult a munkaerő, az energia és az alapanyag is. Nem lehet azt várni, hogy minden fillérekért legyen. Ugyanakkor jogos elvárás, hogy az árak mögött legyen minőség, mivel ahol a minőség nem éri utol az árat, ott baj van. Ezen a helyi szervezeteknek, szolgáltatóknak, szakmai közösségeknek még dolgozniuk kell.

Ha a Balatonnál az a kérdés, hogyan lehet túllépni a rövid nyári főszezonon, ugyanez vidéken is alapvető probléma: mely térségek tudnak valódi, egész éves turisztikai vonzerőt felépíteni. Ön szerint hol vannak ma Magyarországon azok az adottságok, amelyekből tartósan működő turizmus építhető?

A legnagyobb potenciált továbbra is a gyógyfürdőkben látom. Magyarország ezen a téren kivételes adottságokkal rendelkezik, ugyanakkor a korábbi fejlesztési hullámok azt is megmutatták, hogy nem lehet minden tizedik településre fürdőt építeni. A fürdő üzlet, amelyet fenn kell tartani, látogató kell hozzá, és csak akkor működik, ha térségi gondolkodás, szolgáltatási háttér és következetes keresletépítés kapcsolódik hozzá. A borturizmus nagyon jól hangzik, de valójában szűkebb piac. Fontos és értékes terület, de önmagában ritkán képes nagy tömegeket stabilan mozgatni. Hasonló a helyzet sok történelmi kisvárossal is: Kőszeg, Sárvár, Eger vagy más kirándulóhelyek rendkívül vonzóak lehetnek, de a turizmushoz nem elég a szépség. Elérhetőség, szolgáltatásminőség, programkínálat és rendszeres kereslet is kell hozzá.

Az elérhetőség ennyire meghatározó?

Abszolút. Ha egy térség nem elérhető, nagyon nehéz ott turizmust építeni. Nem elég, hogy van vasút, az kell, hogy rendszeresen járjon, kiszámíthatóan, naponta többször. Pécs kiváló példa arra, hogy az erős turisztikai adottságok önmagukban nem elegendőek. A város kulturális öröksége, világörökségi helyszínei, Harkány közelsége vagy a térség borászati kínálata mind jelentős vonzerőt jelentenek, de ha az elérhetőség korlátozott, az érdemben szűkíti a turisztikai mozgásteret. Amennyiben egy desztináció megközelítése időben és kényelemben nem versenyképes, akkor a kereslet is nehezebben építhető.

A magyar turizmus térszerkezetét régóta a Budapest–Balaton tengely határozza meg. Van reális esély arra, hogy más térségek országos léptékben is látható alternatívává váljanak?

A Budapest–Balaton tengely rendkívül erős, ahhoz, hogy ezt érdemben ki lehessen billenteni, elképesztő fejlesztések, pénz, szakértelem és idő kellene. Vannak persze kisebb térségi sikerek, de országos léptékben Budapest és a Balaton dominanciája adott.

Íróasztal mellől sok mindent ki lehet találni, és nagyon csábító nemzetközi best practice-eket nézegetni, de minden város, minden térség más. Más a társadalom, az infrastruktúra, a helyi gazdaság, a kultúra, a mentalitás. Én kutatóként is azt gondolom: mérni kell, figyelni kell, terepen kell lenni. Budapestet például nem lehet csak adatokból megérteni, járni kell az utcákat, fényképezni, beszélgetni, megfigyelni, mit csinálnak a turisták és mit csinálnak a helyiek.

Képek: Gosztola Judit