Vitézy Dávid több ezermilliárdos fejlesztési hullámot indítana el, a társasházak is pénzhez juthatnak

Több mint 200 milliárd forintos társasház-felújítási program indulhat 2027 első negyedévében, amelyben a panellakásokra lakásonként legfeljebb 4 millió, más társasházi lakásokra pedig akár 5 millió forintnyi forrást lehetne igényelni. A konstrukció elsősorban az energetikai korszerűsítést támogatná, de az akadálymentesítés és a liftépítés költségeit is el lehetne számolni. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Portfolio Future of Construction konferenciáján további lakhatási és közlekedésfejlesztési tervekről is beszélt. A következő hónapokban több mint 1000 milliárd forint értékű vasúti közbeszerzés indulhat el.

A lakóépületek korszerűsítését egy több mint 200 milliárd forintos program segítheti, amelyet a Magyar Fejlesztési Bank közreműködésével valósítanának meg. A finanszírozás az uniós helyreállítási alapból, vagyis az RRF-ből, valamint kvótabevételekből történhet.

A tervek szerint a panellakások esetében lakásonként legfeljebb 4 millió forintnyi, egyéb társasházaknál pedig akár 5 millió forintnyi forrás állhatna rendelkezésre. Ez jelentős segítséget jelenthet azoknak a lakóközösségeknek, amelyek a magas beruházási költségek miatt eddig nem tudtak belevágni az épületek energetikai felújításába.

A támogatás egyik legfontosabb feltétele legalább 30 százalékos energetikai hatékonyságjavulás lenne. A program ugyanakkor nem kizárólag a fűtési költségek csökkentésére koncentrálna, az akadálymentesítés és a liftek építése is elszámolhatóvá válhatna. Az első pályázati kiírások februárban jelenhetnek meg, a minisztérium pedig már dolgozik a banki finanszírozási konstrukción. A program elindítását 2027 első negyedévére tervezik. A részletes jogosultsági feltételek, az önrész mértéke és a támogatás pontos formája egyelőre nem ismert.

A lakásfelújítás mellett a bérlakáspiacot is átalakítanák

Vitézy Dávid a lakhatási válság kezelésére egy új, magántőkére és banki finanszírozásra épülő bérlakáspiaci modell kialakítását is felvázolta. A cél nem egy hatalmas állami lakásügynökség létrehozása, hanem olyan szabályozási környezet kialakítása, amelyben a magánbefektetők számára is kiszámíthatóvá válik a megfizethető bérlakások építése és üzemeltetése.

A kedvezményes bérleti lehetőségeket elsősorban olyan közszolgálati dolgozóknak szánnák, mint az ápolók, a rendőrök és a tanárok. A jogosultságot életkori és jövedelmi feltételekhez kötnék. A fejlesztők a Wekerle Plusz programban is kedvezményeket kaphatnának, amennyiben beruházásaikban megfizethető bérlakásokat is kialakítanak. Az új lakások építése elsősorban jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező rozsdaövezetekben kaphatna lendületet, például Rákosrendezőn.

A lakáspolitikai tervek között szerepel a 3 százalékos, új lakásokra szóló, illetve az 5 százalékos, használt ingatlanokra vonatkozó Wekerle Plusz hitel, az 5 százalékos kedvezményes lakásáfa tartós fenntartása, valamint a lakástakarékpénztári rendszer állami támogatásának visszaállítása is.

Felgyorsítanák a közbeszerzéseket, új szervezet jött létre a MÁV-nál

Nemcsak a beruházások finanszírozásán, hanem azok lebonyolításán is változtatnának. Vitézy Dávid szerint az elmúlt években az állami beruházási rendszer működése jelentősen lelassította a fejlesztéseket. A miniszter ismertetése szerint egy közbeszerzési eljárás korábban akár 160 lépésből is állhatott, a dokumentációk pedig papíralapon jártak a minisztérium különböző irodái között. A bírálóbizottsági döntés után további 40–70 nap is eltelhetett a szerződés aláírásáig.

A folyamatok gyorsítása érdekében a MÁV keretében egy több mint 100 fős, önálló közbeszerzési és adminisztratív hatáskörrel rendelkező beruházási szervezetet hoztak létre. Vitézy szerint az új egységbe olyan szakembereket is visszacsábítanak, akik az elmúlt években távoztak az állami beruházási rendszerből.

A minisztérium a tervek szerint több tervpályázatot írna ki, szélesebb körben vonná be a mérnököket és építészeket, és a közbeszerzéseknél is nagyobb versenyt szeretne teremteni.

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Több mint 1000 milliárd forint értékű vasúti tender indulhat

A következő hónapok egyik legnagyobb beruházási hulláma a vasúti fejlesztéseket érintheti. A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében a kormány mintegy 3500 milliárd forintnyi vasúti beruházás elindítására vállalhat kötelezettséget, jelentős részben uniós források felhasználásával.

Vitézy Dávid szerint a következő hónapokban több mint 1000 milliárd forint értékű kivitelezési közbeszerzés indulhat el, miközben egyes eljárások már folyamatban vannak. A tervezett fejlesztések között szerepel a Budapest–Győr–Bécs vasúti fővonal Almásfüzitő és Komárom közötti szakaszának 160 kilométeres óránkénti sebességre történő átépítése, a Szeged és Kiskunfélegyháza közötti vonal kétvágányúsítása, a Debrecen–Nyíregyháza szakasz teljes felújítása, valamint a Hatvan–Füzesabony vonal újjáépítése.

A MÁV saját beruházási kerete is emelkedik. A korábbi évi 30 milliárd forintról 80 milliárd forintra nő a rendelkezésre álló összeg, amelyből többek között a lassújelek felszámolását, a kisebb állomások akadálymentesítését és felújítását, valamint a Keleti pályaudvar homlokzatának rekonstrukcióját finanszíroznák.

A HÉV-fejlesztések is elindulhatnak 2027-ben

A fővárosi és az agglomerációs közlekedésben is jelentős változásokat terveznek. A HÉV-hálózat felújítására 2027 első negyedévében írhatják ki a kivitelezési tendereket. A tervek szerint a H5-ös, a H6-os és a H7-es vonalon teljes infrastruktúra-felújításra kerülhet sor. A szentendrei HÉV vonalán Békásmegyeren mozgólépcső és lift épülhet, a Margit hídnál és a Batthyány téren pedig akadálymentesítést terveznek. A ráckevei vonalon peronemeléseket és szintén akadálymentesítési munkákat végeznének.

Budapesten további közlekedési fejlesztések előkészítése is napirenden van. Ezek közé tartozik a 3-as metró északi meghosszabbítása Rákospalota-Újpestig, a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosvonal kialakítása, valamint a Budai Fonódó villamoshálózat továbbépítése a Kopaszi-gát irányába. A tervek megvalósítása jelentős beruházási munkát jelenthet az építőiparnak is. A társasház-felújítási program, a bérlakásépítések és a vasúti közbeszerzések egyszerre teremthetnek új megrendeléseket, de a tényleges indulásukhoz még szükség lesz a részletes pályázati feltételek és a finanszírozási konstrukciók kidolgozására.

Címlapkép: MTI/Purger Tamás