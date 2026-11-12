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Gundel, ONYX, ARAZ, Aria Hotel: húzós árakon hirdették meg a 2026-os szilveszteri lakomákat a hazai luxuséttermek
Több nagy budapesti étterem már meghirdette a szilveszteri vacsoráját. A belépő szint 70 ezer forint körül van. A legdrágább csomag fejenként 210 ezer forint.
Hét héttel december 31. előtt a fővárosi vendéglátóhelyek egy része már nyitotta a foglalást az év utolsó estéjére. Az árak széles sávban mozognak: a dunai hajós büfévacsorától a 14 fogásos fine dining menüig minden van a kínálatban.
Összegyűjtöttük, kik tették már közzé az idei ajánlatukat, és mennyit kérnek érte. Fontos, hogy a feltüntetett árak egy része szervizdíjat is tartalmaz, más része nem, ezért a végösszeg helyenként 15 százalékkal magasabb lehet a hirdetettnél.
A legdrágább asztal a Vörösmarty téren van
Az ONYX késő esti szilveszteri vacsorája 21 órától hajnali 2-ig tart, és 14 fogásból áll. A foglalási oldal szerint a hazai pezsgőválogatással kísért változat fejenként 150 ezer forint, a pezsgővel és nemzetközi borokkal kísért pedig 210 ezer forint. Az ár tartalmazza a szervizdíjat és az áfát. Jegykezelési díjat viszont külön számolnak fel.
Nem sokkal marad el ettől az Aria Hotel. A szálloda gálaestje 159 ezer forintba kerül. Ezért hatfogásos vacsora, éjféli büfé és négy óra korlátlan ital jár. A tetőteraszon 22 órától DJ játszik.
A klasszikus helyeken 70 és 100 ezer forint között
A Gundel idén is két teremben, élőzenével várja a vendégeket. Az étterem oldala szerint a jegy fejenként 89 550 forint plusz 15 százalék szervizdíj, vagyis szervizdíjjal együtt 102 990 forint. A jegyvásárlásnál erre még kezelési költség jön: a jegyár 3 százaléka plusz 400 forint. Így egy felnőttjegy végül 106 480 forintba kerül, egy gyerekjegy pedig 64 054 forintba. A menüben süllő garnélás kéregben, báránygerinc és éjféli lencseleves is van.
A Kempinskiben két vacsorás csomag közül lehet választani. Az ÉS Bisztró négyfogásos menüje egy pohár pezsgővel 69 ezer forint. A Living Room ötfogásos vacsorája korlátlan pezsgővel és bulibelépővel 96 ezer forint. Mindkettőre 15 százalék szervizdíj jön. A szálloda Nobu étterme omakase menüt ígér, ennek ára még nem nyilvános.
A belvárosi Final Table ötfogásos szilveszteri menüje 150 euró plusz szervizdíj fejenként. Ezt csak e-mailben, előleg befizetésével lehet lefoglalni.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
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Vannak, akik nem emeltek
A Continental Hotel ARAZ étterme 89 600 forintért kínál gálabüfét élőzenével, korlátlan üdítővel és éjféli pezsgővel. Tavaly 80 ezer forint plusz 12 százalék szervizdíj volt az ár. Ez forintra ugyanennyi. A különbség, hogy tavaly hatfogásos vacsorát, idén büféasztalt kínálnak.
A Margit hídnál horgonyzó Vogue hajó is tartja magát. November 15-ig 69 ezer forint a felnőttjegy, utána 75 ezer forint. Ez megegyezik a tavalyi árral. Az összeg tartalmazza a szervizdíjat és egy italcsomagot, a fellépő pedig Sophie Cairo, a La Bouche egykori énekese.
Akik még nem árazták be az estét
A Spoon The Boat ötfogásos vacsorát hirdet borpárosítással, de az idei árat még nem tette közzé. Tavaly fejenként 90 ezer forint plusz szervizdíj volt. A MÁK 7+2 fogásos degusztációs menüt kínál, szintén ár nélkül.
A csúcséttermek nagy része, köztük a Costes, a Babel, a Stand és a Rumour, még nem hozta nyilvánosságra a szilveszteri ajánlatát. Itt a korlátozott asztalszám miatt az ajánlat megjelenése után gyorsan elfogyhatnak a helyek.
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