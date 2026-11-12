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Otthon

Megtört a drágulás az albérletpiacon: közel hat éve nem volt ekkora árcsökkenés Magyarországon

Pénzcentrum
2026. november 12. 12:34 3 perc

Közel hat éve nem csökkentek olyan jelentős mértékben az albérletárak Magyarországon, mint idén októberben. A bérleti díjak országosan 1,1, Budapesten 1,3 százalékkal mérséklődtek egyetlen hónap alatt, miközben az éves drágulás üteme is lassult. A fővárosban november elején 255 ezer forint volt a meghirdetett lakóingatlanok medián bérleti díja, a csökkenés pedig annak ellenére következett be, hogy a kiadó ingatlanok száma továbbra is elmarad az egy évvel korábbitól.

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Országosan 1,1 százalékkal, Budapesten pedig 1,3 százalékkal lettek alacsonyabbak a bérleti díjak szeptemberhez képest, a KSH–ingatlan.com lakbérindex szerint. Hasonló mértékű havi csökkenésre 2020 decembere óta nem volt példa. Bár ősszel rendszerint mérséklődik az albérletpiaci kereslet, az idei visszaesés különösen jelentős: 2024 októberében 0,5 százalékkal, tavaly októberben 0,7 százalékkal csökkentek országosan a lakbérek szeptemberről októberre. Éves összevetésben még mindig drágulás látszik, ennek üteme azonban országosan 5,5 százalékra, Budapesten 5 százalékra lassult.

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„A lakásárak korábbi gyors emelkedésének megtorpanásával az ingatlanbefektetések egyik fontos vonzereje is gyengült, miközben a bérbeadással elérhető hozamok országos szinten továbbra is csökkennek. A befektetők egy része emiatt elpártolt az ingatlanpiactól, ami hozzájárulhat az éves szinten szűkülő bérlakáskínálathoz. A helyzet látszólag ellentmondásos: hiába van kevesebb kiadó ingatlan, mint tavaly, a lakbérek októberben mégis csökkentek. Ez pedig arra utal, hogy a bérlői kereslet és a fizetőképesség korlátot szab az áremeléseknek, és sokan éltek az első lakásvásárlóknak szóló kamattámogatott hitelekkel” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A KSH és az Ingatlan.com közös lakbérindexének a változása 2019-2026 között. (Forrás: ingatlan.com)A KSH és az Ingatlan.com közös lakbérindexének a változása 2019-2026 között. (Forrás: ingatlan.com)

A lakbérek októberben a nyolc vizsgált régió közül hatban mérséklődtek. A legnagyobb, 2,7 százalékos havi csökkenés Dél-Dunántúlon következett be. Eközben az Észak-Alföldön 2,1, a Nyugat-Dunántúlon 1,4 százalékos volt a csökkenés. Budapesten 1,3 százalékkal kerültek lejjebb a bérleti díjak szeptemberhez képest, ami szintén közel hatéves rekordot jelent.

Éves szinten szűkebb, ősszel viszont bővülő kínálat

A kiadó ingatlanok száma az egyetemi tanévkezdés után ismét emelkedett, de még nem érte el a tavalyi szintet. Az ingatlan.com adatai szerint november elején Budapesten 9331 kiadó lakás és ház szerepelt a kínálatban, ami szeptember végéhez képest 2,3 százalékos növekedés, éves összevetésben viszont 9,4 százalékos csökkenés. A megyeszékhelyeken öt hét alatt 2,1 százalékkal bővült, egy év alatt 16,9 százalékkal szűkült a kínálat.

A fővároson belül jelentős különbségek látszanak: a belső kerületekben egy év alatt közel 13 százalékkal csökkent, a külső kerületekben viszont 32 százalékkal nőtt a kiadó ingatlanok száma. A megyeszékhelyek közül Debrecenben 26 százalékkal, Kecskeméten 43 százalékkal, Pécsen 23 százalékkal kevesebb hirdetés található, míg Szegeden 25 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor.

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Lakbérek éves változása régiónként, 2026 október. (Forrás: ingatlan.com)Lakbérek éves változása régiónként, 2026 október. (Forrás: ingatlan.com)

Budapesten 255 ezer forintra csökkent a medián bérleti díj

A tulajdonosok november eleji kínálatában a budapesti lakóingatlanok medián bérleti díja 255 ezer forint volt, szemben az egy évvel korábbi 260 ezer forinttal. A legmagasabb bérleti díjakkal a II. és az V. kerületben találkozhatnak a bérlők, ahol 364 és 350 ezer forint az átlagos érték, a legalacsonyabb albérletárak pedig a XXIII. kerületben vannak, ahol 160 ezer forint a medián bérleti díj.

A megyeszékhelyeken 185 ezer forint a kiadó lakások és házak bérleti díjának középértéke. Debrecenben 220 ezer, Szegeden és Győrben 200–200 ezer, Kecskeméten 220 ezer, Pécsen 180 ezer forinttal számolhatnak bérlők.

Kiadó budapesti lakóingatlanok medián bérleti díja. (Forrás: ingatlan.com)Kiadó budapesti lakóingatlanok medián bérleti díja. (Forrás: ingatlan.com)
Címlapkép: Getty Images
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