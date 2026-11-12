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Megtört a drágulás az albérletpiacon: közel hat éve nem volt ekkora árcsökkenés Magyarországon
Közel hat éve nem csökkentek olyan jelentős mértékben az albérletárak Magyarországon, mint idén októberben. A bérleti díjak országosan 1,1, Budapesten 1,3 százalékkal mérséklődtek egyetlen hónap alatt, miközben az éves drágulás üteme is lassult. A fővárosban november elején 255 ezer forint volt a meghirdetett lakóingatlanok medián bérleti díja, a csökkenés pedig annak ellenére következett be, hogy a kiadó ingatlanok száma továbbra is elmarad az egy évvel korábbitól.
Országosan 1,1 százalékkal, Budapesten pedig 1,3 százalékkal lettek alacsonyabbak a bérleti díjak szeptemberhez képest, a KSH–ingatlan.com lakbérindex szerint. Hasonló mértékű havi csökkenésre 2020 decembere óta nem volt példa. Bár ősszel rendszerint mérséklődik az albérletpiaci kereslet, az idei visszaesés különösen jelentős: 2024 októberében 0,5 százalékkal, tavaly októberben 0,7 százalékkal csökkentek országosan a lakbérek szeptemberről októberre. Éves összevetésben még mindig drágulás látszik, ennek üteme azonban országosan 5,5 százalékra, Budapesten 5 százalékra lassult.
„A lakásárak korábbi gyors emelkedésének megtorpanásával az ingatlanbefektetések egyik fontos vonzereje is gyengült, miközben a bérbeadással elérhető hozamok országos szinten továbbra is csökkennek. A befektetők egy része emiatt elpártolt az ingatlanpiactól, ami hozzájárulhat az éves szinten szűkülő bérlakáskínálathoz. A helyzet látszólag ellentmondásos: hiába van kevesebb kiadó ingatlan, mint tavaly, a lakbérek októberben mégis csökkentek. Ez pedig arra utal, hogy a bérlői kereslet és a fizetőképesség korlátot szab az áremeléseknek, és sokan éltek az első lakásvásárlóknak szóló kamattámogatott hitelekkel” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
A lakbérek októberben a nyolc vizsgált régió közül hatban mérséklődtek. A legnagyobb, 2,7 százalékos havi csökkenés Dél-Dunántúlon következett be. Eközben az Észak-Alföldön 2,1, a Nyugat-Dunántúlon 1,4 százalékos volt a csökkenés. Budapesten 1,3 százalékkal kerültek lejjebb a bérleti díjak szeptemberhez képest, ami szintén közel hatéves rekordot jelent.
Éves szinten szűkebb, ősszel viszont bővülő kínálat
A kiadó ingatlanok száma az egyetemi tanévkezdés után ismét emelkedett, de még nem érte el a tavalyi szintet. Az ingatlan.com adatai szerint november elején Budapesten 9331 kiadó lakás és ház szerepelt a kínálatban, ami szeptember végéhez képest 2,3 százalékos növekedés, éves összevetésben viszont 9,4 százalékos csökkenés. A megyeszékhelyeken öt hét alatt 2,1 százalékkal bővült, egy év alatt 16,9 százalékkal szűkült a kínálat.
A fővároson belül jelentős különbségek látszanak: a belső kerületekben egy év alatt közel 13 százalékkal csökkent, a külső kerületekben viszont 32 százalékkal nőtt a kiadó ingatlanok száma. A megyeszékhelyek közül Debrecenben 26 százalékkal, Kecskeméten 43 százalékkal, Pécsen 23 százalékkal kevesebb hirdetés található, míg Szegeden 25 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor.
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Budapesten 255 ezer forintra csökkent a medián bérleti díj
A tulajdonosok november eleji kínálatában a budapesti lakóingatlanok medián bérleti díja 255 ezer forint volt, szemben az egy évvel korábbi 260 ezer forinttal. A legmagasabb bérleti díjakkal a II. és az V. kerületben találkozhatnak a bérlők, ahol 364 és 350 ezer forint az átlagos érték, a legalacsonyabb albérletárak pedig a XXIII. kerületben vannak, ahol 160 ezer forint a medián bérleti díj.
A megyeszékhelyeken 185 ezer forint a kiadó lakások és házak bérleti díjának középértéke. Debrecenben 220 ezer, Szegeden és Győrben 200–200 ezer, Kecskeméten 220 ezer, Pécsen 180 ezer forinttal számolhatnak bérlők.
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