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Nagy fordulat a tőzsdéken: kilőtt a Mol és az OTP, de újabb viharfelhők gyülekeznek
Megtakarítás

Nagy fordulat a tőzsdéken: kilőtt a Mol és az OTP, de újabb viharfelhők gyülekeznek

Pénzcentrum
2026. november 11. 18:37 6 perc

Emelkedéssel próbálják ledolgozni az elmúlt napok veszteségeit a részvénypiacok szerdán. Budapesten a Mol és az OTP vezeti a felpattanást, az amerikai tőzsdéknek pedig a technológiai papírok adtak lendületet. A javuló hangulat mellett továbbra is kockázatot jelentenek a Fed kamatemelésével kapcsolatos várakozások és a mesterségesintelligencia-beruházások lassulásától való félelmek.

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Megpattant a BUX, vezetik a ralit a hazai blue chipek

A BUX a keddi egy százalékos esés után szerda délutánra 1,3 százalékos pluszba került. A fordulat élén ugyanaz a két nagypapír állt, amely előző nap lefelé húzta az indexet. A Mol emelkedése az olajpiaci felpattanással párhuzamosan a dél körüli másfél százalékról 3 százalékra gyorsult, az OTP pedig 1,4 százalékkal került feljebb. A bank szerdán közzétett gyorsjelentésében a negyedéves profit 8 százalékkal haladta meg az elemzői várakozásokat.

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Az amerikai piacokon elsősorban a technológiai részvények erősödtek. A nyitást követő percekben a Nasdaq 1,54, az S&P 500 0,98 százalékos pluszban járt, miközben a Dow Jones mindössze 0,08 százalékkal emelkedett. A CoreWeave részvénye a kedvező gyorsjelentés után 15 százalékkal ugrott meg, az Nvidia pedig az előző két kereskedési nap jelentős veszteségeit követően 3,6 százalékos emelkedéssel kezdett.

Európában dél körül már mérséklődtek a korábbi nyereségek. A Stoxx 600 akkor 0,30, a német DAX 0,63 százalékos pluszban állt, utóbbi korábban még több mint egy százalékkal emelkedett. A londoni FTSE 100 0,41, a párizsi CAC 40 0,33 százalékkal került feljebb.

A kedvezőbb hangulatból látványosan kimaradt a 4iG partnereként és a Rába közvetett kisebbségi tulajdonosaként is ismert CSG. A védelmiipari csoport részvénye délelőtt 20 százalékkal, 10,9 euróra zuhant Amszterdamban, miután a vállalat rontotta idei jövedelmezőségi előrejelzését. A papír ezzel már a januári, 25 eurós kibocsátási ár felét sem érte.

Az olajpiacon délelőtt még vegyes volt a kép. A Brent jegyzése 0,9 százalékkal, hordónként 95,3 dollárra emelkedett, míg az amerikai WTI 0,3 százalékkal, 87,2 dollárra csökkent. Az árak kéthavi mélypontjuk közelében mozogtak, miután az elmúlt hetekben jelentősen visszaestek.

A CoreWeave jelentése javította a technológiai szektor hangulatát

A mesterségesintelligencia-feladatokhoz felhőkapacitást biztosító CoreWeave negyedéves bevétele éves alapon 168 százalékkal, 3,66 milliárd dollárra nőtt, meghaladva a 3,54 milliárd dolláros elemzői várakozást. A társaság megemelte éves előrejelzését, és immár 13–13,3 milliárd dolláros bevétellel számol.

A befektetők számára a növekedés mellett a beruházások finanszírozhatósága is kulcskérdés volt, mivel az emelkedő hitelköltségek az elmúlt hetekben nyomás alá helyezték a részvényt. A vezetés a következő három hónapban mintegy 9 milliárd dollárnyi ügyfélelőlegre és letétre számít. Közlése szerint a meglévő szerződésekből származó pénz fedezheti az adósságtörlesztést, ezért egyelőre nem tervez újabb fedezetlen kötvényekkel forrást bevonni.

Az Nvidia szerdai felpattanását hétfőn 4,3, kedden 5,5 százalékos esés előzte meg. A vezérigazgató körüli ügy lehetséges vállalati következményei továbbra is bizonytalanságot jelentenek. A Morgan Stanley levette a részvényt kiemelten ajánlott papírjainak listájáról, a befektetők következő fontos támpontja pedig a november 17-én érkező gyorsjelentés lehet.

Lassuló profitnövekedést várnak az elemzők

A szerdai emelkedés ellenére romlanak az amerikai vállalatok jövő évi eredménykilátásai. Az elemzők négy egymást követő héten csökkentették az S&P 500 cégeire vonatkozó profitvárakozásaikat. Jelenleg 2027-re 20 százalékos növekedést jeleznek előre az idei évre várt 30 százalék után.

Ez azért figyelemre méltó, mert a harmadik negyedéves jelentések eddig kifejezetten erősek voltak. Az index piaci kapitalizációjának több mint 80 százalékát lefedő beszámolók alapján valamennyi szektor felülmúlta a várakozásokat, az egy részvényre jutó eredmény (EPS) pedig 33 százalékkal nőtt.

A fő kockázatot a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások lassulása jelenti. A demokraták félidős választási előretörése után bizonytalanabbá válhat az adatközpontok szabályozási és engedélyezési környezete. A Bank of America számításai szerint az AI-beruházások 20 százalékos visszafogása akár 8 százalékkal is csökkentheti az S&P 500 egy részvényre jutó eredményét. A hatás a technológiai cégeken túl a berendezésgyártókra és az energiaszolgáltatókra is átterjedhet.

A beruházások finanszírozási igényét mutatja az Alphabet újabb kötvénykibocsátási terve. A Google anyavállalata mintegy 3 milliárd amerikai dollárnak megfelelő összeget vonna be első hongkongi és szingapúri dollárban történő kibocsátásával, elsősorban infrastruktúrájának fejlesztésére. A végleges összegről, árazásról és időzítésről még nincs döntés.

A Fed szigorítása továbbra is kockázat

Az elmúlt napok eladási hullámát a kamatemelési félelmek is erősítették. Christopher Waller, a Fed egyik meghatározó döntéshozója jelezte, hogy kedvezőtlenebb inflációs adat esetén decemberben akár 50 bázispontos emelés is szóba kerülhet. A vártnál rosszabb adat után a dollár jelentősen erősödött, az amerikai tízéves állampapír hozama ismét 5 százalék fölé emelkedett, az arany pedig nagyot esett.

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A nagyobb kamatlépés ugyanakkor nem tekinthető eldöntöttnek. Az olaj ára néhány hét alatt mintegy 20 százalékkal csökkent a csúcshoz képest, ami a következő hónapokban mérsékelheti az inflációt. A fogyasztás és a gazdaság több más területe is lassulást mutat.

Az októberi foglalkoztatottsági adat első látásra erős volt, hiszen 165 ezer új munkahely jött létre a várt 60–65 ezer helyett. A részletek azonban gyengébb képet festettek, a kényszerből részmunkaidőben dolgozók száma jelentősen emelkedett. Eközben a reálbérek csökkennek, a háztartások megtakarítási rátája pedig szeptemberre 3,8 százalékra süllyedt az év eleji 5,6 százalékról.

A mérsékeltebb, legfeljebb 25 bázispontos decemberi emelés mellett szólhat, hogy az októberi ülésen még a szigorítást támogató két döntéshozó is csak ekkora lépést szeretett volna. A december 8–9-i ülés előtt fontos támpont lesz a december 4-én érkező novemberi munkaerőpiaci jelentés. Ha elmarad a nagyobb kamatemelés, a dollár és a rövid kötvényhozamok emelkedése részben korrigálhat.

A lőszerpiac átalakulása sújtja a CSG-t

A CSG az idei üzemi eredménymargóját a korábban jelzett 24–25 százalék helyett már csak 21 százalék körül várja. Harmadik negyedéves árbevétele 12 százalékkal, 1,51 milliárd euróra csökkent, elmaradva az elemzői konszenzustól.

A vezetés szerint a kereslet a vártnál gyorsabban tolódott a nagyobb hatótávolságú lőszerek felé, ami lenyomta a hagyományos termékek árát. A társaság ugyanakkor fenntartotta 7,4–7,6 milliárd eurós éves bevételi előrejelzését, rendelésállománya pedig a tavaly év végi 15 milliárdról szeptember végére 18 milliárd euróra nőtt.

A csoport szeptemberben 36,55 százalékos közvetett részesedést szerzett a Rábában. A 4iG-vel kialakított együttműködés révén a győri vállalat bekapcsolódhat a Tatra exportprogramjába, katonai járművekhez gyárthat futóműveket és tengelyeket, valamint teherautókat szerelhet össze. A tervezett fejlesztések és gyártási volumenek ugyanakkor a tényleges megrendelésektől függnek.

Költségnyomás alatt a német autóipar

A Volkswagen költségcsökkentési okokból leállítja wolfsburgi gyárának "Gamechanger" nevű modernizációs programját. A döntés részeként nem épül meg a tervezett nagyméretű öntészeti központ. Az új generációs elektromos modellek alapjául szolgáló SSP-platform fejlesztése ugyanakkor folytatódik. Az üzemi tanács szerint a visszalépés sérti a 2024 végi foglalkoztatási megállapodást, és veszélyezteti a hosszú távú versenyképességet.

Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója szintén a németországi termelés magas költségeire figyelmeztetett. Szerinte érdemi változtatások nélkül tíz éven belül jelentősen visszaszorulhat az ország ipara. A cégvezető a bérköltségek mérséklését és a termelékenység javítását sürgette, miközben megerősítette a Mercedes elkötelezettségét a németországi gyártás mellett.

Az olajpiacon a diplomácia és az ellátási kockázatok ütköznek

Az olajárakat egyszerre alakítják a közel-keleti konfliktus enyhüléséhez fűződő remények és a Hormuzi-szoros hajóforgalmát fenyegető támadások. Egy esetleges diplomáciai megállapodás után is időbe telhet a szállítások helyreállítása az aknamentesítés, a biztosítási költségek és a hajótársaságok óvatossága miatt.

Az árcsökkenés irányába hatott, hogy az előzetes iparági adatok szerint az amerikai nyersolajkészletek a múlt héten 9 millió hordóval nőttek. Ezzel szemben ellátási kockázatot jelentenek az orosz olajipari infrastruktúrát érő dróntámadások. A piac így továbbra is érzékenyen reagálhat a geopolitikai fejleményekre.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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