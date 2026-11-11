A legalsó jövedelmi ötödben 2025-ben évente mindössze 1 millió 236 ezer forint nettó jövedelem jutott egy főre, ami havi 103 ezer forintnak felel meg.
Minimálbér 2027: körvonalazódik, mekkora béremelés jöhet jövőre - friss hírek a tárgyalóasztaltól
Közeledtek az álláspontok, de egyelőre nem született megállapodás a 2027-es minimálbérről és a garantált bérminimumról a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) mai ülésén. A munkáltatók és a szakszervezetek képviselői konkrét számokat még nem közöltek, ám a felek közötti korábbi, nyolc-tíz százalékpontos különbség érdemben szűkült, így reális esély mutatkozik arra, hogy még novemberben lezáruljanak a bértárgyalások - írta a Portfolio.
Október végén a tárgyalópartnerek elképzelései még igencsak távol álltak egymástól. A munkaadók akkor mindössze négyszázalékos béremelést tartottak elfogadhatónak a jövő évre, míg a szakszervezetek – egy hároméves bérmegállapodáshoz ragaszkodva – 12-14 százalékos bérfejlesztést szerettek volna kiharcolni. A mostani, harmadik egyeztetésen azonban a jelek szerint mindkét oldal engedett az eredeti követeléseiből.
Kalmár Ákos, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) elnökségi tagja megerősítette a közeledést, és optimizmusát fejezte ki a folytatást illetően. A lehetséges kompromisszum mértékéről azért nem nyilatkozott, mert a felek megegyeztek abban, hogy a sajtón keresztüli üzengetés helyett először mindenki a saját érdekképviseletén belül vitatja meg az új javaslatokat.
Hangsúlyozta, hogy bár a gazdasági realitások nem változtak, mind a munkaadóknak, mind a munkavállalóknak, mind pedig a kormánynak közös érdeke, hogy a kötelező legkisebb bérekről szóló megállapodás ne csússzon át a jövő évre.
Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke szintén arról számolt be, hogy a munkavállalói oldal is kénytelen volt elmozdulni a korábbi bérkövetelésétől. Kiemelte, hogy a belső testületeikkel még egyeztetniük kell arról, mi az az új kompromisszumos ajánlat, amely a dolgozók számára is elfogadható.
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Bár a VKF következő ülésének hivatalos időpontját egyelőre nem tűzték ki, a tárgyalások várhatóan a jövő héten, de legkésőbb két héten belül folytatódnak. Áttörés ugyan még nem történt, de a jég láthatóan megtört, így minden esély megvan arra, hogy még ebben a hónapban pont kerüljön a jövő évi bérek kérdésére.
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