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Széttépik az OTP-t és a Siemens Energy-t a tőzsdéken – De mi történik az Alteónál?

Pénzcentrum
2026. november 11. 10:34 5 perc

Emelkedéssel indult a szerdai kereskedés az európai és a magyar tőzsdén, az OTP részvényei a várakozásokat meghaladó negyedéves profit után erősödtek. A technológiai szektor hangulatát a CoreWeave jelentése javította, a Siemens Energy pedig jelentős osztalékemelési tervvel és javuló nyereségkilátásokkal állt elő. Itthon a DH Group osztalékelőleg-javaslata és az Alteónál indult jegybanki vizsgálat is a vállalati hírek középpontjába került.

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A BUX a szerdai nyitást követően 0,8 százalékos emelkedéssel 145 745 ponton állt, az OTP árfolyama pedig a kezdeti 0,9 százalékos erősödés után már 1 százalékos pluszt mutatott. Európában szintén a vevők kerültek fölénybe, a Stoxx 600 index 0,7, a német DAX 1,1 százalékkal emelkedett a reggeli kereskedésben. A Siemens Energy részvényei 5,6 százalékos ugrással kezdték a napot.

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A hazai blue chipek közül a Mol 1,3, a Richter 0,8 százalékkal került feljebb nyitás után, míg a Magyar Telekom 0,4 százalékot veszített értékéből. A közepes kapitalizációjú vállalatok piacán vegyesen indult a nap, a Waberer's és az AutoWallis a jobban, a Duna House és a Gránit Bank a gyengébben teljesítő papírok közé tartozott.

A többi nagy európai piacon is emelkedtek az indexek. A londoni FTSE 100 0,79, a párizsi CAC 40 0,77, a milánói FTSE MIB 0,84, a madridi IBEX 35 pedig 0,55 százalékos pluszban járt a nyitást követően.

A kedvező európai kezdést vegyes nemzetközi előzmények kísérték. Kedden a Dow Jones 0,3, az S&P 500 0,4, a Nasdaq 0,6 százalékos mínuszban zárt. A CoreWeave részvényei ugyanakkor a gyorsjelentés után, a tőzsdezárást követő kereskedésben 5 százalékkal erősödtek. Ázsiában szerda reggel a japán Nikkei 1,59 százalékos emelkedést mutatott, miközben a hongkongi Hang Seng 0,84, a kínai CSI 300 pedig 0,73 százalékkal esett. Az amerikai határidős indexek ekkor már pozitív nyitást vetítettek előre, a legerősebb, közel másfél százalékos emelkedést a Nasdaq jelezte.

Egyszeri tételek is segítették az OTP profitját

Az OTP harmadik negyedéves konszolidált adózott eredménye 355 milliárd forint lett, ami éves összevetésben 7 százalékos növekedést jelentett, és 8 százalékkal meghaladta az elemzői konszenzust. A pozitív meglepetést elsősorban a szlovén leánybank átalakításához kapcsolódó, 39 milliárd forintos egyszeri adóelőny magyarázta.

A működési eredmény megfelelt a várakozásoknak, az adózás előtti profit azonban közel 4 százalékkal elmaradt azoktól. Ebben meghatározó szerepet játszott a szlovén svájcifrank-hitelek miatt képzett, 29 milliárd forintos céltartalék. Az egyszeri és korrekciós tételektől megtisztított eredmény 306 milliárd forint volt, negyedéves alapon 20, éves összevetésben 4 százalékos növekedéssel.

A teljesítő hitelállomány az első kilenc hónapban 12 százalékkal bővült, a csoportszintű nettó kamatmarzs a harmadik negyedévben 4,63 százalékot tett ki. A menedzsment továbbra is 15 százalék körüli éves hitelnövekedéssel számol. Az eszközminőség stabil maradt, ugyanakkor a támogatott hitelprogramok feltételeinek módosítása mérsékelheti az új kihelyezések jövedelmezőségét.

A Concorde a jelentés értékelése után 53 640 forintról 52 200 forintra csökkentette a részvények 2027 végére szóló célárát, vételi ajánlását azonban fenntartotta. Az új célár a jövőre várt 1270 forintos osztalékkal együtt az elemzőház számítása szerint 27 százalékos teljes hozampotenciált jelent.

Az értékelésből már teljesen kivették az oroszországi kitettséget. A menedzsment év végéig dönthet az orosz piacról való kivonulásról, de egyelőre nincs végleges határozat. A lépés a balti terjeszkedéshez kapcsolódó felügyeleti egyeztetéseket is megkönnyítheti. A Luminor tervezett felvásárlása mintegy 13 százalékkal növelheti a csoport mérlegfőösszegét.

Az adatközpontok hajtják a Siemens Energy növekedését

A Siemens Energy a 2026-os pénzügyi év után részvényenként 2,30 eurós osztalékot javasol, több mint háromszorosát az előző évi 70 centnek. A vállalat már kedd este bejelentett egy 9 milliárd eurós részvény-visszavásárlási programot is.

A növekedést elsősorban az amerikai adatközpont-építések és az emelkedő áramigény támogatják, amelyek erős keresletet teremtenek a gázturbinák és a hálózati berendezések iránt. A rendelésállomány rekordot jelentő 164 milliárd euróra nőtt. Eközben a korábban tartósan veszteséges szélturbina-gyártó leányvállalat, a Siemens Gamesa elérte a nullszaldós működést.

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A társaság várakozásai szerint profitmarzsa a 2026-os 12,4 százalékról 2027-ben 14–16 százalékra emelkedhet. Az elemzői konszenzus 14,7 százalék volt.

Megnyugtatta a befektetőket a CoreWeave

A mesterséges intelligenciához kapcsolódó felhőszolgáltatásokat nyújtó CoreWeave bevétele a harmadik negyedévben közel 170 százalékkal, 3,66 milliárd dollárra nőtt, meghaladva a 3,55 milliárd dolláros várakozást. A részvényenkénti veszteség (EPS) a becsült 1,16 dollár helyett 95 cent lett.

A vállalat 13–13,3 milliárd dollárra emelte idei árbevétel-előrejelzését, és közölte, hogy korrigált alapon 2028 első felére válhat nyereségessé. Lekötött rendelésállománya június végétől szeptember végéig 104 milliárdról 132,5 milliárd dollárra emelkedett.

A kedvező fogadtatás előzménye, hogy a részvény az elmúlt hónapban több mint 40 százalékot esett. A befektetőket a hitelből finanszírozott adatközpont-építések megtérülése és a szeptember végén 46,9 milliárd dolláros adósságállomány aggasztotta.

A vezetőség szerint a meglévő ügyfélszerződésekből befolyó pénzáram elegendő az adósság törlesztésére. A következő három hónapban 9 milliárd dollárnyi ügyfélelőleg és biztosíték érkezésére számítanak, 2027 végéig pedig kevesebb mint 5 milliárd dollár friss tőkét terveznek bevonni. A beruházási igény (CAPEX) ugyanakkor továbbra is jelentős, az idei kiadások elérhetik a 37–39 milliárd dollárt.

Osztalékelőleg a DH Groupnál, vizsgálat az Alteónál

A DH Group igazgatósága összesen 1,25 milliárd forint, törzsrészvényenként 36,35 forint osztalékelőleg kifizetését javasolja. Ez kétharmaddal meghaladja a tavaly megszavazott összeget. A részvényesek december 1-jén dönthetnek a javaslatról, a kifizetés időpontját később határozzák meg. A társaság anyavállalati szintű adózott eredménye az első kilenc hónapban 6 százalékkal, 3,6 milliárd forintra nőtt.

Az Alteónál kedden helyszíni ellenőrzést tartott a Magyar Nemzeti Bank. A célvizsgálat a 2025-ös éves jelentésre és pénzügyi beszámolókra, valamint a 2024 eleje óta teljesített rendkívüli tájékoztatások szabályszerűségére terjed ki. A vállalat közlése szerint teljes körűen együttműködik a jegybankkal. Hangsúlyozta azt is, hogy a vizsgálat megindítása önmagában nem jelent jogszabálysértést, várható eredményéről egyelőre nincs érdemi információ.

A szerdai nap további kiemelt eseménye az MSCI novemberi felülvizsgálata, amely a magyar részvények nemzetközi indexekben elfoglalt súlyát is érintheti. A makrogazdasági naptárban a végleges német októberi inflációs adat és az amerikai jelzáloghitel-igénylések heti alakulása szerepel.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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