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Megszólalt a minisztérium az egészségügyi dolgozók béremeléséről: a pénz nagy részét ezek a munkavállalók kapják
A jövő évre tervezett 192 milliárd forintos egészségügyi béremelésből 157 milliárd forintot a szakdolgozók kapnak meg. Az új, fix alapbérekre épülő rendszerben az érintettek legalább 7,5 százalékos fizetésemelésre számíthatnak, míg a legalacsonyabb keresetűek bére akár 30-35 százalékkal is nőhet.
A minisztérium által a Népszabadságnak megküldött adatok szerint a 2027-es bérrendezés keretéből 144,3 milliárd forintot az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló szakdolgozók alapbérének, valamint az ebből számított pótlékoknak a növelésére fordítanak.
További 12,7 milliárd forint jut a vállalkozó háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok mellett dolgozó asszisztensek és ápolók bérfinanszírozására. A fennmaradó összeg a műszaki, gazdasági és egyéb közfinanszírozott munkatársak fizetésemelését fedezi, esetükben azonban a kormány nem garantálja a 7,5 százalékos minimumot.
A jövőre életbe lépő új bérrendszer legfontosabb változása, hogy a korábbi bérsávokat konkrét összegben meghatározott alapbérek váltják fel. Ezzel párhuzamosan az intézményvezetők nagyobb mozgásteret kapnak a többletjuttatások elosztásában, amire országosan 10,5 milliárd forintot különítettek el a költségvetésben.
A kormányzat által ígért 15 százalékos béremelés átlagértéket jelent, így a növekedés mértéke dolgozónként eltérő lesz. Az új bértábla hatálya alá tartozó szakdolgozók alapbére kivétel nélkül legalább 7,5 százalékkal emelkedik, az alacsonyabb keresetűek fizetése azonban ennél jóval nagyobb mértékben, akár 30-35 százalékkal is gyarapodhat.
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