Ítélkezési szünet 2026 telén: ezekben a hetekben nem tart ülést a bíróság, nem születik ítélet, állnak az ügyek

Az ítélkezési szünet 2026-ban is két alkalommal van, nyáron és télen. Az ítélkezési szünet a bíróságokon és az alkotmánybíróságon megszokott gyakorlat, olyan időszakot jelent, melynek időtartamára nem lehet tárgyalást kitűzni. A vonatkozó törvény értelmében az ítélkezési szünet időszaka alapvetően minden évben ugyanakkor van, azonban a dátumokat befolyásolhatják az ítélkezési szünet előtti vagy utáni pirosbetűs ünnepnapok, áthelyezett pihenőnapok és hétvégék.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 148. §-a alapján december 24. és január 1. között ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok. Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok – főszabály szerint – nem tartanak tárgyalásokat (azonban például soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható).

A polgári eljárásokban – bizonyos kivételektől eltekintve – az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, emiatt nem kell tehát aggódni. A határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is, - egyebek mellett - soron kívüli eljárás, előzetes bizonyítás esetén, végrehajtási perekben és egyes nemperes eljárásokban (például cégeljárás, csőd- és felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás).

Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti.

Az egyes bíróságokon a kezelőirodák az ítélkezési szünet ideje alatt is nyitvatartanak, az ügyfelek benyújthatják a beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Az egyes bíróságok ügyfélfogadási rendéről az adott bíróság honlapján lehet tájékozódni.

Az Alkotmánybíróságon is szünetel az ítélkezés

Az Alkotmánybíróság idén még nem hirdette ki, mikor tart ítélkezési szünetet, de tavaly is hosszabb időre hirdették meg ezt a szünetet, mint a Pp. vonatkozó pontja. A január 1-jét követő hétvége várhatóan idén is beleesik ebbe az időszakba, de a karácsony előtti napok esetében is valószínűsíthető a szünet, ha követik a korábbi évek gyakorlatát.

Az ítélkezési szünet időtartama az Ügyrend 55. § (4) bekezdése alapján az Ügyrendben meghatározott határidőkbe nem számít bele. Nem érinti ugyanakkor az ítélkezési szünet az Abtv.-ben és egyéb törvényekben megállapított, egyebek mellett az alkotmányjogi panasz benyújtására nyitva álló határidőket - közölték.

Nem csak télen, nyáron is szünetre megy a bíróság

A Magyar Ügyvédi Kamara a közösségi médiában közzétett posztja szerint Magyarországon 2009-től írja elő jogszabály az úgynevezett „törvénykezési szünetet”, amely egy eljárási határidők számítására vonatkozó rendelkezésként jelent meg az akkor hatályos Polgári Perrendtartásban, mely szabályt a jelenleg hatályos jogszabály is tartalmazza, de már „ítélkezési szünet” megnevezéssel. Ennek lényege, hogy az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele minden évnek a július 15-től augusztus 20-ig, valamint december 24-től január 1-ig terjedő időszaka, azaz az ítélkezési szünet, melynek idejére tárgyalást kitűzni sem lehet.

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Fontos, hogy ez nem jelenti a bírósági igazságszolgáltatási tevékenység teljes leállását, mert az ítélkezési szünetre vonatkozó szabályokat nem lehet alkalmazni, ha pl. a törvény valamely eljárásra vagy percselekményre soron kívül történő eljárást ír elő, mint például az ideiglenes intézkedés elbírálása körében, vagy a különös eljárások között szintén soron kívüli sajtó-helyreigazítási perben, a végrehajtási perben, a halasztó hatályú igényperben. Szintén ilyen per lehet egyes munkaügyi perek köre és bizonyos származási perek is. A Pp. szerint az ítélkezési szünet szabályai szintén nem alkalmazhatóak, ha azt a felek közösen kérték, illetve ha a törvény – a fentieken túl más esetekben is - azt egyébként kizárja - írták a posztban.

Magyarországon egyébként már 2009 előtt is ismert volt a nyári tárgyalásmentes időszak fogalma, de ezt jogszabály kifejezetten nem rögzítette, nem működött az országban egységesen. Fontos tudni, hogy

a téli ítélkezési szünet kezdő napja, december 24. munkaszüneti nap 2026-tól.

"A magyarországihoz hasonló, kifejezett ítélkezési szünet egyébként nem tekinthető Európa-szerte általános jelenségnek: de a tágabban vett régió országai közül pl. Szlovákiában, Szlovéniában vagy Romániában is létezik nyári bírósági szünet, amelyben a magyar szabályozáshoz hasonlóan fő szabály szerint polgári ügyekben nem tartanak tárgyalást, és a határidők is kedvezőbben számítandók.

Ehhez képest pl. Ausztriában, Németországban vagy Csehországban nincs olyan általános, jogszabályban is rögzített nyári ítélkezési szünet, mint Magyarországon" - írták a posztban.