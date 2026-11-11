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Sport

Tiszta vizet öntött a pohárba a magyar sikercsapat edzője a pénzügyi válság közepette

Pénzcentrum
2026. november 11. 19:12 2 perc

Határozottan cáfolta távozási szándékát Per Johansson, a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának vezetőedzője, miután a klubot érintő súlyos pénzügyi nehézségekről és lehetséges bércsökkentésekről láttak napvilágot hírek. A svéd szakember hangsúlyozta, hogy a nehézségek ellenére maradni akar, a csapat feladata pedig továbbra is a minél jobb eredmények elérése.

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A dán TV2 korábban arról számolt be, hogy a győri vezetőség akár 50 százalékos bércsökkentést is kérhetett a játékosoktól. A klub később közleményben ismerte el, hogy a magyar sporttámogatási rendszer átalakulása rendkívüli gazdasági kihívások elé állította az egyesületet, ami felelős gazdálkodást és nehéz döntéseket tesz szükségessé.

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A svéd Aftonbladet megkeresésére Johansson elmondta, hogy a hivatalos kommunikáció a klub feladata, ugyanakkor rámutatott a probléma gyökerére is. Kiemelte, hogy az élsport fenntartásához elengedhetetlen a stabil pénzügyi háttér, és jelenleg sokan várják a választ arra, miként finanszírozzák majd a jövőben a hazai versenysportot - tudósított a 24.hu.

A saját fizetésének esetleges csökkentését firtató kérdések elől a tréner elzárkózott, mondván, nem kíván találgatásokba bocsátkozni. Azt viszont leszögezte, hogy a kialakult helyzet ellenére is elvárja a játékosoktól és a szakmai stábtól, hogy kizárólag a munkára és a minél sikeresebb szereplésre összpontosítsanak.

Bár a közelmúltban már szárnyra kaptak pletykák a távozásáról, Johansson ezeket ismét egyértelműen cáfolta. Megerősítette, hogy ki akarja tölteni a szerződését, és esze ágában sincs elhagyni a csapatot. Mint fogalmazott, bízik benne, hogy a végleges svédországi hazatérése előtt a Győr lesz az utolsó európai állomáshelye.

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A győri kézilabdaklub pénzügyi helyzetéről elsőként a dán TV2 számolt be, értesüléseiket pedig a magyar sportsajtóban is több helyen megerősítették.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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