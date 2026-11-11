Hamarosan országszerte indul a korcsolyaszezon: mutatjuk, hol nyitnak a jégpályák, mikor lehet először jégre lépni, és mennyibe kerülnek a belépők. Van, ahol fényfolyosó, máshol fakutyázás...
Tiszta vizet öntött a pohárba a magyar sikercsapat edzője a pénzügyi válság közepette
Határozottan cáfolta távozási szándékát Per Johansson, a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának vezetőedzője, miután a klubot érintő súlyos pénzügyi nehézségekről és lehetséges bércsökkentésekről láttak napvilágot hírek. A svéd szakember hangsúlyozta, hogy a nehézségek ellenére maradni akar, a csapat feladata pedig továbbra is a minél jobb eredmények elérése.
A dán TV2 korábban arról számolt be, hogy a győri vezetőség akár 50 százalékos bércsökkentést is kérhetett a játékosoktól. A klub később közleményben ismerte el, hogy a magyar sporttámogatási rendszer átalakulása rendkívüli gazdasági kihívások elé állította az egyesületet, ami felelős gazdálkodást és nehéz döntéseket tesz szükségessé.
A svéd Aftonbladet megkeresésére Johansson elmondta, hogy a hivatalos kommunikáció a klub feladata, ugyanakkor rámutatott a probléma gyökerére is. Kiemelte, hogy az élsport fenntartásához elengedhetetlen a stabil pénzügyi háttér, és jelenleg sokan várják a választ arra, miként finanszírozzák majd a jövőben a hazai versenysportot - tudósított a 24.hu.
A saját fizetésének esetleges csökkentését firtató kérdések elől a tréner elzárkózott, mondván, nem kíván találgatásokba bocsátkozni. Azt viszont leszögezte, hogy a kialakult helyzet ellenére is elvárja a játékosoktól és a szakmai stábtól, hogy kizárólag a munkára és a minél sikeresebb szereplésre összpontosítsanak.
Bár a közelmúltban már szárnyra kaptak pletykák a távozásáról, Johansson ezeket ismét egyértelműen cáfolta. Megerősítette, hogy ki akarja tölteni a szerződését, és esze ágában sincs elhagyni a csapatot. Mint fogalmazott, bízik benne, hogy a végleges svédországi hazatérése előtt a Győr lesz az utolsó európai állomáshelye.
Elkerülhetnek a Forma-1 közvetítési jogai a köztévétől? Megszólalt a közmédia programigazgatója a tervekről
Egyelőre semmilyen konkrét tárgyalásról vagy megállapodásról nincs információ, de a TV2 nyíltan jelezte, hogy a jövőben szívesen megszerezné a Forma–1 közvetítési jogait.
Megszólalt a Liverpool edzője Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban: rossz hírt közölt a magyar középpályásról
A tréner hozzátette, hogy megérti a játékos szándékát, aki mindent megtesz a pályára lépésért, de a végső szót a közeljövőben az orvosi stáb vizsgálatai után...
A hétvégi fordulók számos fordulatos mérkőzést hoztak a nagyobb európai bajnokságokban.
Életének 79. évében elhunyt Rothermel Ádám olimpiai ezüstérmes labdarúgó.
A november eleji vasárnap a klasszikus futballnapok közé tartozik: a kontinens szinte minden jelentős bajnokságában rangadókat rendeznek.
A Nike korábbi dominanciája meggyengült, miközben az Adidas ismét növekedési pályára állt.
Így hálózta be a NER a magyar labdarúgást: kiszivárgott a kényszerítés, leleplezték az Orbán-rendszer cseleit
Szakemberek elemzték az elmúlt 16 év történéseit a tao-milliárdok áramlásától az utánpótlásképzésen és a határon túli támogatások rendszerén át a stadionépítésekig.
Egész napos futballmaraton vár a szurkolókra: fővárosi derbi és európai rangadók a szombati műsorban
A hazai porondon a fővárosi rangadó kerül a középpontba, miközben az európai topligákban is egymást követik az izgalmas mérkőzések.
A Fradi és az Újpest is rangadót játszik, a Győr a sereghajtóhoz látogat: egyetlen botlás is sokba kerülhet az NB I-ben
Rendkívül szoros az NB I tabellája, a hétvégi fordulóban a Ferencváros a Vasassal, a Debrecen az Újpesttel rangadózik. Mutatjuk a teljes hétvégi meccsprogramot!
Itt a hétvége fociprogramja: csúcsrangadó jön Madridban, az Arsenal és a Bayern München is pályára lép
Izgalmas futballhétvége jön: az Atlético Madrid a Barcelonával csap össze, az Arsenal, a Bayern München és a Manchester City is pályára lép. Mutatjuk a teljes...
Visszatér a képernyőre Korda György: legendás műsorában láthatják újra a nézők - nem akárki csatlakozik hozzá
November 13-án visszatér a képernyőre a World Poker Tour, egy ismerős hang, Korda György ismét mikrofon mögé ül.
A Hamburg és az Everton is pályára lép pénteken: mutatjuk, hol lesznek a legizgalmasabb meccsek a Premier League-től a Bundesligáig
Öt európai topliga mérkőzései színesítik a péntek esti futballprogramot: november 6-án a Bundesligától a Premier League-en át a La Ligáig több izgalmas összecsapást is rendeznek.
Zsebükbe nyúlnak az NB I-es csapatok tulajdonosai: komoly pénzt pumpáltak az Debrecenbe és az Újpestbe
Jelentős tőkeemelést hajtottak végre az Újpest és a Debrecen élvonalbeli labdarúgócsapatainak tulajdonosai az elmúlt hetekben
Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy visszavonul a válogatottságtól.
Meghalt a Forma-1 legendás világbajnoka: nemrég még születésnapját ünnepelte, rövid betegség után hunyt el
Rövid betegség után nyolcvanéves korában elhunyt Alan Jones, a Forma–1 1980-as világbajnoka.
Ingyenes Fradi-jegyeket kaphatnak a budapesti gyerekek: mutatjuk, kik jogosultak rá és hol jelentkezhetnek
Húsz kerületi gyermek tekintheti meg ingyenesen a Ferencváros Zalaegerszeg elleni labdarúgó-mérkőzését Mátyus János egykori labdarúgó felajánlásának köszönhetően.
Életét vesztette Jesús de Miguel, a CD Tenerife csatára, aki a pályán ütközött az ellenfél kapusával
Az Arsenal őrzi előnyét, a Barcelona kiütéssel nyert: nem tudott előzni a Puskás az OTP Bank Ligában, nyert a Fradi
A hétvégi forduló eseményei jelentős változásokat hoztak több európai élvonalbeli bajnokságban is.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.