Tiszta vizet öntött a pohárba a magyar sikercsapat edzője a pénzügyi válság közepette

Határozottan cáfolta távozási szándékát Per Johansson, a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának vezetőedzője, miután a klubot érintő súlyos pénzügyi nehézségekről és lehetséges bércsökkentésekről láttak napvilágot hírek. A svéd szakember hangsúlyozta, hogy a nehézségek ellenére maradni akar, a csapat feladata pedig továbbra is a minél jobb eredmények elérése.

A dán TV2 korábban arról számolt be, hogy a győri vezetőség akár 50 százalékos bércsökkentést is kérhetett a játékosoktól. A klub később közleményben ismerte el, hogy a magyar sporttámogatási rendszer átalakulása rendkívüli gazdasági kihívások elé állította az egyesületet, ami felelős gazdálkodást és nehéz döntéseket tesz szükségessé.

A svéd Aftonbladet megkeresésére Johansson elmondta, hogy a hivatalos kommunikáció a klub feladata, ugyanakkor rámutatott a probléma gyökerére is. Kiemelte, hogy az élsport fenntartásához elengedhetetlen a stabil pénzügyi háttér, és jelenleg sokan várják a választ arra, miként finanszírozzák majd a jövőben a hazai versenysportot - tudósított a 24.hu.

A saját fizetésének esetleges csökkentését firtató kérdések elől a tréner elzárkózott, mondván, nem kíván találgatásokba bocsátkozni. Azt viszont leszögezte, hogy a kialakult helyzet ellenére is elvárja a játékosoktól és a szakmai stábtól, hogy kizárólag a munkára és a minél sikeresebb szereplésre összpontosítsanak.

Bár a közelmúltban már szárnyra kaptak pletykák a távozásáról, Johansson ezeket ismét egyértelműen cáfolta. Megerősítette, hogy ki akarja tölteni a szerződését, és esze ágában sincs elhagyni a csapatot. Mint fogalmazott, bízik benne, hogy a végleges svédországi hazatérése előtt a Győr lesz az utolsó európai állomáshelye.