Hatalmas bejelentést tett a Richter, történelmi csúcsra lőtt ki az árfolyam, földbe állt az Nvidia

Kisebb mínuszban járt a BUX csütörtök délelőtt, miközben a Richter az Eli Lillyvel bejelentett együttműködés után a nyitáskor történelmi csúcsát is elérte. A nemzetközi piacokon vegyes volt a hangulat, az amerikai technológiai részvények kilátásait az Nvidia zárás utáni zuhanása rontotta. A vállalati hírek között a Richter megállapodása mellett az Allianz megemelt eredményvárakozása és a KBC erős negyedéve került előtérbe.

A BUX közel egy órával a csütörtöki nyitás után 0,2 százalékos mínuszban állt. Az OTP árfolyama 0,5, a Molé 1,5 százalékkal csökkent, miközben a Richter 1,8, a Magyar Telekom pedig 0,3 százalékkal emelkedett. A gyógyszergyártó részvénye a nyitást követő percekben még 3,2 százalékos pluszban, 13 570 forinton is járt, amivel beállította augusztus 25-én elért történelmi csúcsát. A kezdeti lendület később mérséklődött, de a reggeli kereskedésben a Richter volt a legnagyobb forgalmú hazai részvény.

Vegyes nemzetközi hangulat, nyomás alatt a technológiai papírok

Szerdán emelkedéssel zártak a vezető amerikai részvényindexek. A Dow Jones 0,5, az S&P 500 1,3, a Nasdaq pedig 1,6 százalékkal került feljebb. Csütörtök reggel Ázsiában már gyengébb volt a hangulat, a Nikkei 0,7, a Hang Seng 1,2 százalékos mínuszban járt.

Az európai nyitás előtt a határidős indexek még emelkedő kezdést jeleztek. A DAX esetében 0,9, a CAC-nál 0,3, a FTSE-nél pedig 0,8 százalékos erősödést vetítettek előre.

Az amerikai határidős piacokon ezzel szemben romlott a hangulat. A reggeli állapot alapján a Dow Jones közel stagnáló, az S&P 500 mintegy 0,5, a Nasdaq pedig 1 százalékkal alacsonyabb nyitás elé nézett. A technológiai szektort az Nvidia több mint 8 százalékos, szerdai zárás utáni esése is terhelte. A részvény gyengülését Jensen Huang vezérigazgató esetleges leváltásáról szóló, meg nem erősített értesülések kísérték.

A csütörtöki makrogazdasági naptárban a brit GDP harmadik negyedéves első becslése, az amerikai heti új munkanélküli-segélykérelmek száma és az Egyesült Államok októberi szövetségi költségvetési egyenlege szerepel.

Globális együttműködést kötött a Richter az Eli Lillyvel

A Richter emelkedése mögött az Eli Lillyvel kötött kizárólagos, globális licencmegállapodás állt. A felek olyan új gyógyszerek fejlesztésén dolgozhatnak együtt, amelyek a Richter Estetrol nevű, E4-ként is ismert ösztrogénhatóanyagát kombinálják az amerikai társaság készítményeivel. A cél elsősorban a női egészségügyi problémák, valamint a szív- és érrendszeri, illetve anyagcsere-betegségek kezelése.

A Lilly kizárólagos globális jogokat kap a kombinációs készítmények fejlesztésére, gyártására és forgalmazására. A külön megkötött szállítási megállapodás alapján az E4 hatóanyagot a Richter biztosíthatja számára.

Az együttműködés részeként az amerikai gyógyszergyártó 15 millió dollárért 381 354 darab Richter-törzsrészvényt vásárol a magyar társaság saját részvényeiből. A részvényenkénti vételár 39,33 dollár, amely a szerződés aláírását megelőző harminc kereskedési nap forgalommal súlyozott átlagárának felel meg. A Lilly ezzel hozzávetőleg 0,2 százalékos tulajdonrészt szerezhet.

A tranzakció lezárásakor a Richter külön készpénzfizetést is kap, később pedig engedélyezési és kereskedelmi célok teljesüléséhez kötött mérföldkő-kifizetésekre válhat jogosulttá. Emellett a kombinációs készítmények nettó értékesítése után sávosan meghatározott jogdíjbevételhez juthat. Az ügylet lezárásához még versenyjogi jóváhagyások és a szokásos zárási feltételek teljesülése szükséges.

A hosszú távú növekedést támogathatja a partnerség

A megállapodás jelentősége jóval túlmutathat a Lilly kisebbségi részesedésszerzésén. A Richter a Vraylar szabadalmának 2030-as lejáratára készülve igyekszik megerősíteni más üzletágait, köztük a nőgyógyászatot és a biotechnológiát. A legutóbbi negyedévben a vállalat a Vraylar nélkül is két számjegyű bevételnövekedést ért el.

Az új kombinációs készítményekből származó bevételek érdemben 2030 után jelentkezhetnek, pontos nagyságuk azonban a rendelkezésre álló adatok alapján még nem becsülhető meg. A Richter szerint a fejlesztések olyan kezelésekhez vezethetnek, amelyek egyszerre célozzák a menopauza tüneteit és az ahhoz kapcsolódó elhízást.

Közelebbi üzleti lehetőséget jelenthet a Fylrevy amerikai közös forgalmazása, amelyre a Lilly külön opciós jogot kapott. A kizárólag E4 hatóanyagra épülő hormonpótló készítmény az Európai Gazdasági Térségben már engedélyezett, az Egyesült Államokban azonban még hatósági értékelés alatt áll. Az amerikai együttműködéshez így az engedély megszerzése és a Lilly opciójának lehívása is szükséges.

Javított éves várakozásán az Allianz

Az Allianz harmadik negyedéves, részvényesekre jutó nettó nyeresége 2 százalékkal, 2,784 milliárd euróra csökkent, de így is jelentősen meghaladta a 2,506 milliárd eurós elemzői konszenzust. Az üzemi eredmény 6,2 százalékkal, 4,7 milliárd euróra nőtt, amit különösen a vagyonkezelési üzletág erős teljesítménye támogatott.

A biztosítócsoport az első kilenc hónapban rekordot jelentő, 14,1 milliárd eurós üzemi eredményt ért el. Ennek nyomán megemelte éves előrejelzését, és 2026-ra már 18,6 milliárd eurós üzemi eredménnyel számol. Korábban 17,4 milliárd eurós központi célt adott meg, egymilliárd eurós lehetséges eltéréssel. A társaság szeptember végére lezárta 2,5 milliárd eurós részvény-visszavásárlási programját is.

Erős negyedévet zárt a KBC és a K&H

A KBC harmadik negyedéves nyeresége éves összevetésben 14 százalékkal, 1,14 milliárd euróra emelkedett. A nettó kamatbevétel 16, a nettó díj- és jutalékbevétel 9 százalékkal nőtt, miközben az ügyfélhitelek állománya a felvásárlások hatását kiszűrve 7 százalékkal bővült.

A csoport első kilenc havi profitja 2,85 milliárd eurót tett ki az egy évvel korábbi 2,57 milliárd euró után. A nemzetközi piacok üzletág 280 millió eurós negyedéves eredményéből a magyarországi K&H adta a legnagyobb részt, 150 millió eurót. A teljesítményt az is segítette, hogy az előző negyedévhez képest mérséklődtek a hitelezési értékvesztések.

Tulajdonosi változás a Gránit Banknál, vegyes Wizz Air-jelentés

Lezárult a ROA Mag Investment Gránit Bank-részvényeinek átruházása a Fáy Zsolt tulajdonában álló FZS Mag Investment számára. Fáy cége így összesen 400 ezer törzsrészvénnyel és 250 ezer, szavazati elsőbbséget biztosító részvénnyel rendelkezik. Ez 3,3814 százalékos tulajdoni hányadot, ugyanakkor 9,8627 százalékos szavazati jogot jelent.

Erőss János külön részesedésszerzése még jegybanki engedélyre vár. Az ügylet az alaptőke 20,48 százalékát és a szavazati jogok 30,22 százalékát érinti.

A Wizz Air csütörtök reggel közzétett második negyedéves gyorsjelentése vegyes képet mutatott. A nyári időszakban javult a légitársaság jövedelmezősége, az első pénzügyi félév egészében azonban jelentősen visszaesett a profit. A vezetőség ugyanakkor már kedvező működési fejleményekről számolt be.

Átszervezés a Polymarketnél

Létszámcsökkentést és szervezeti átalakítást hajtott végre a Polymarket, amelyen különböző események kimenetelére lehet pénzügyi téteket kötni. Az intézkedések főként a marketinges, az ügyfélélményért felelős és a fejlesztői csapatokat érintették, az elküldöttek több mint fele külsős szerződéses partner volt.

A vállalat cáfolta, hogy a teljes állomány 30 százalékát építette volna le, pontos arányt azonban nem közölt. Az átszervezés vezetői változásokkal és erősödő versennyel párhuzamosan zajlik, miközben riválisa, a Kalshi havi kereskedési forgalomban már megelőzte a platformot.