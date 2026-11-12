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Újabb edzőbukás a Manchester Unitednél: menesztették Carricket, világhírű utód érkezhet
A Manchester United hivatalosan is megvált Michael Carricktől, aki januárban vette át a csapat irányítását, először ideiglenes vezetőedzőként, majd májusban véglegesítették a kinevezését. A szakember akkor 2028-ig szóló szerződést kapott, miután remek hajrával a harmadik helyre vezette a csapatot, és biztosította a Bajnokok Ligája-indulást.
A mostani idény azonban egészen másképp alakult. A United tíz bajnoki mérkőzés után mindössze nyolc ponttal a Premier League 18. helyén áll, vagyis kieső pozícióban tölti a novemberi válogatott szünetet. A csapat a bajnokságban mindössze egyszer nyert, az összes sorozatot figyelembe véve pedig három győzelmet szerzett az idényben.
Carrick menesztésének közvetlen előzménye a hétvégi, Aston Villa elleni 4–4-es hazai döntetlen volt. A manchesteriek kétszer is kétgólos hátrányból kapaszkodtak vissza, és az utolsó pillanatokban mentettek pontot, ez azonban nem volt elegendő a vezetőség számára.
A csapat néhány nappal korábban a Bajnokok Ligájában még 3–2-re legyőzte az AS Romát, de a korábbi mérkőzések súlyos figyelmeztető jeleket mutattak. A Como ellen 4–1-es vereséget szenvedtek, a Bournemouth pedig 3–0-ra nyert az Old Traffordon. A Chelsea elleni 2–0-s kudarc tovább rontotta a helyzetet.
A vezetőség már a lehetséges utódról is tárgyalt
A döntést megelőzően a klub vezérigazgatója, Omar Berrada és sportigazgatója, Jason Wilcox Monacóba utazott, hogy egyeztessen Sir Jim Ratcliffe résztulajdonossal. A Guardian beszámolója szerint a Carrick menesztéséről szóló döntést a Glazer család részvételével tartott igazgatósági ülésen hagyták jóvá.
A Manchester United közleményében megköszönte az edző munkáját, és külön kiemelte elkötelezettségét, valamint professzionalizmusát. A klub szerint a gyenge szezonkezdés után olyan változtatásra volt szükség, amely közelebb viheti az együttest a kitűzött céljaihoz.
A vezetőség nemcsak a távozásról döntött, hanem már az utód keresésével is előrehaladt. A legfrissebb sajtóértesülések szerint Mauricio Pochettino érkezhet az Old Traffordra. Az argentin szakemberrel a beszámolók szerint már elvi megállapodás született.
Pochettino veheti át a Manchester United irányítását
Pochettino jelenleg az Egyesült Államok férfi labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitánya, és korábban a Premier League-ben is dolgozott. A Southamptont, a Tottenhamet és a Chelsea-t is irányította, a Tottenhamet pedig 2019-ben a Bajnokok Ligája döntőjébe vezette.
Az argentin edző szerződése az amerikai válogatottnál a 2030-as világbajnokságig szól, így a manchesteri váltásnak pénzügyi vonzata is lehet. A Sky Sports és a Guardian értesülései szerint a szerződésében szereplő kivásárlási összeg megközelítőleg 7,5 millió font, vagyis nagyjából 10 millió dollár. A szakmai stáb átvételéhez további költségek is társulhatnak.
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Pochettino kinevezése ugyanakkor nem feltétlenül történhet meg azonnal. Az amerikai válogatottnak november 14-én és 18-án is mérkőzése van Haiti ellen, amelyeken a szakember jelenleg még a tervek szerint irányítaná a csapatot.
A Manchester United a novemberi válogatott szünet után, november 22-én a Liverpool otthonában folytatja a bajnokságot. Ez különösen nehéz első feladat lenne az új vezetőedző számára, hiszen az Anfielden kellene megkezdenie a klub felzárkóztatását.
Újabb edzőváltás, továbbra sincs visszaút a Ferguson-korszakhoz
Michael Carrick távozása újabb fejezet a Manchester United 2013 óta tartó edzőváltásainak történetében. Sir Alex Ferguson visszavonulása óta többek között David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag és Ruben Amorim is megpróbálta visszavezetni a klubot az angol és az európai élmezőnybe.
Carrick különleges helyzetben volt, hiszen korábbi játékosként jól ismerte a klubot, és az ideiglenes kinevezése után rövid idő alatt komoly eredményeket ért el. A tavalyi sikeres hajrá azonban nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy a csapat az új idényben is stabilan teljesítsen.
A menesztése azt is jelenti, hogy 2026-ban már a második vezetőedzőtől vált meg a Manchester United. Ruben Amorim januári távozása után most Carrick is elveszítette az állását. A következő hónapokban Pochettino feladata lesz, hogy megállítsa a visszaesést, és kivezesse a klubot a kiesőzónából.
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