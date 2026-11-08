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Sötét jövő vár a magyar fiatalokra: már most látszik, szegényebbek lesznek, mint a saját szüleik

Pénzcentrum
2026. november 8. 14:30 3 perc

Példátlan kihívásokkal néznek szembe a magyar pályakezdők a munkaerőpiacon, mivel a mesterséges intelligencia rohamos térnyerése, a kiszámítható állások eltűnése és a globális gazdasági átalakulások miatt sokuknak be kell érniük az alkalmi, bizonytalan munkákkal. A Nyugat-Európában már korábban lezajlott folyamatok hazánkat is elérték, így a most induló generáció jelentős része valószínűleg nem tudja majd elérni szülei életszínvonalát. A jövő munkaerőpiacán már önmagában a biztos állás is kiváltságnak számít majd - közölte a Portfolio.

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A tartós és kiszámítható karrierlehetőségek korszaka Nyugat-Európában már a 2008-as pénzügyi válság után leáldozott. Míg a fejlettebb és a mediterrán országokban a megszorítások, a túlszabályozott munkaerőpiac és az eladósodás már a 2010-es években tömeges munkanélküliségbe és kilátástalanságba taszította a fiatalokat, Magyarország sokáig menedéket jelentett a tőke számára. Az olcsóbb és rugalmasabb hazai környezet idevonzotta a külföldi termelőüzemeket és szolgáltatóközpontokat, így nálunk 2014 után jelentősen javult a foglalkoztatás.

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Ez a viszonylagos aranykor azonban csak 2020-ig, a koronavírus-járvány berobbanásáig tartott. Ettől kezdve a nemzetközi folyamatok már nem többéves késéssel, hanem azonnal éreztették hatásukat itthon is. Az energiaválság gyorsan elindította a leépítéseket és a felvételi stopokat, a vállalatok pedig elkezdték elhúzni a kiválasztási folyamatokat, miközben gyakran irreális szakmai tapasztalatot vártak el a pályakezdőktől.

A mostani helyzet alapvetően különbözik a korábbi, ciklikusan visszatérő gazdasági válságoktól, a mesterséges intelligencia terjedésével ugyanis teljes szektorok automatizálódnak véglegesen. A tőkeerős vállalatok a korábban szellemi pályakezdőkre bízott, belépőszintű munkakörökben egyre inkább a nap 24 órájában elérhető, bérigény nélküli AI-ügynököket alkalmazzák.

Ezzel párhuzamosan a fizikai dolgozókat a gyárak erőteljes automatizációja és az összeszerelő üzemek még olcsóbb országokba történő kiszervezése fenyegeti. Bár az építőipari és karbantartó szakmunkások – például a víz- vagy villanyszerelők – egy ideig még védve lehetnek a technológiai váltástól, a legtöbb kékgalléros fiatal számára az állandó, kiszámítható jövedelem helyét a bizonytalan, fizetett betegszabadság nélküli, folyamatos készenlétet igénylő kényszervállalkozói lét, az úgynevezett haknigazdaság veheti át.

A belépőszintű munkahelyek eltűnése hatalmas túljelentkezést szül. Várhatóan Magyarországon is mindennapossá válik az a nyugat-európai minta, amelyben a rosszul fizetett, de legalább fix jövedelmet biztosító állami pozíciókért is ezrek versengenek. Ez a fokozódó nyomás a munkaerőpiac torzulásához és a diplomások tömeges alulfoglalkoztatottságához vezet, mivel a pályakezdők közül sokan feladják eredeti szakmájukat, és a biztosabb megélhetés érdekében a végzettségüknél lényegesen alacsonyabb szintű területeken helyezkednek el, még mielőtt az egyetemen megszerzett tudásuk elavulna.

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Az idén fellángolt nyugat-európai zavargások – amelyeket nagyrészt a munkanélküliséggel küzdő Z generáció robbantott ki – jól mutatják a tartós munkaerőpiaci válságok robbanásveszélyes társadalmi következményeit, amelyek a mesterséges intelligencia uralta világban csak tovább fokozódnak.

A jövőkép meglehetősen borús, az előrejelzések szerint ugyanis 2040-re a pályakezdők kétharmada, illetve a már tapasztalt munkavállalók legalább fele szembesülhet azzal, hogy egyáltalán nem talál munkát, vagy a meglévő pozíciója megszűnik, esetleg leértékelődik. A nyugdíjig tartó, folyamatos stabilitást nyújtó munkahelyek korszaka végleg lezárult. Egy nagyon szűk, növekvő jövedelmű felső vezetői réteget leszámítva az átlagos dolgozóknak több munkáért kevesebb pénzzel kell beérniük.

Azok a családok, amelyek nem tudnak jelentős tőkét biztosítani gyermekeik számára, egy kiélezett, kíméletlen versenyben hagyják őket magukra, súlyos hátrányból indítva önálló életüket. A szülőknek és a fiataloknak egyaránt szembe kell nézniük azzal a valósággal, hogy a felnövekvő generáció nagy része számára a biztos egzisztencia megteremtése sokkal nehezebb, sokszor pedig egyenesen lehetetlen feladat lesz az elmúlt évtizedekhez képest.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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