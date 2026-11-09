Példátlan kihívásokkal néznek szembe a magyar pályakezdők a munkaerőpiacon és már most látszik, hogy a mai fiatalok nem fogják elérni szüleik életszínvonalát.
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
Tavaly óta megduplázódott azok aránya, akik a digitális banki szolgáltatások mellett már valamilyen AI-megoldást is használnak – derül ki a felmérésből. A 18–69 éves, digitális banki szolgáltatásokat használók közül tízből négyen használnak valamilyen AI-szolgáltatást, nem kizárólag bankoláshoz. Ezzel párhuzamosan kedvezőbbé vált az AI megítélése is, a válaszadók kétharmada ítélte hasznosnak ezeket a megoldásokat. Nőtt a bizalom a technológia banki alkalmazása iránt is: a kutatásban részt vevők közel fele a napi banki ügyekben vagy éppen a számlacsomag-választás során elfogadná a mesterséges intelligencia javaslatát.
A Gránit Bank virtuális asszisztensének használata jól mutatja, hogyan jelenik meg ez az érdeklődés a gyakorlatban. A Gránit Guruhoz érkező kérdések közel negyede a napi számlamozgásokhoz kapcsolódik: a legtöbben arra kíváncsiak, mikor és mire költötték el a pénzüket. Ezt a Guru akár egy konkrét üzletre vonatkozóan is meg tudja mondani. Sokan érdeklődnek a számlanyitási és ügyfélajánlási jóváírásokról, valamint a befektetési és megtakarítási lehetőségekről is. Az ezekre adott gyors és könnyen áttekinthető válaszok időt takaríthatnak meg, és megkönnyíthetik a döntést is.
Az ügyfelek egyre nyitottabbak az AI használatára: fontos számukra, hogy bármikor gyors, személyre szabott választ kapjanak pénzügyi kérdéseikre, és egyes támogatott műveleteket is elvégezhessenek a virtuális asszisztens segítségével. Ez a Gránit Banknál már most elérhető. A következő lépés, hogy a tájékozódást közvetlenül ügyintézés követhesse: az asszisztens az ügyfél kérésére és engedélyével további műveletekben is segíthet majd, így a hétköznapi bankolás mind nagyobb része válhat egyszerű párbeszéddé” – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.
A párbeszédre épülő ügyintézés a digitális bankolást is megkönnyítheti: elegendő saját szavakkal megfogalmazni a kérdést vagy a kérést, anélkül, hogy tudni kellene, melyik funkció hol található az alkalmazásban. Ez azok számára is közelebb hozhatja a digitális pénzügyi szolgáltatásokat, akik eddig kevésbé magabiztosan használták őket. A virtuális asszisztensek így a kényelmesebb ügyintézés mellett a digitális bankolás még szélesebb körű elterjedését is segíthetik.
(x)
Nem telik el nap, hogy ne olvasnánk újabb átverésekről, biztonsági résekről, kiberbűncselekményekről.
Így csaptak le a hackerek az európai boltláncokra: döbbenetes, milyen könnyen bejutottak a boltok rendszereibe
Alapvető kiberbiztonsági mulasztások tehették lehetővé a kibertámadást, amely során hackerek távolról emelték meg a hűtőpultok hőmérsékletét több európai szupermarketben.
Két ember, egy termék, két ár: így tüntetik el az algoritmusok a megspórolt pénzünket, a privát ablak sem véd
Rab Árpád: az algoritmusok célja, hogy minden vevőtől a lehető legtöbbet szedjék be. A jövőkutató szerint a tudatos egyéniségek megúszhatják a lehúzást.
Kimondta a Nobel-díjas kutató: globális katasztrófát okozhat az AI - egy évtizeden belül eldől, képes-e kezelni az emberiség a veszélyeket
A kutató rendkívül aggasztónak tartja, ahogy a vezető fejlesztőcégek a piaci elsőségért folyó versenyben egyre nagyobb tudású modelleket dobnak piacra.
Rémálommá vált a bevásárlás több üzletben: lopással vádolnak ártatlan embereket egy új technológia miatt
Súlyos botrányt okoznak a nagy-britanniai üzletekben alkalmazott, mesterséges intelligencián alapuló arcfelismerő rendszerek.
Riasztást adott ki az Apple: veszélyes kémszoftver terjed az iPhone-okon, 110 országban találták már meg
Az Apple 99 országban küldött riasztást az iPhone-felhasználóknak egy új, állami hátterű kémszoftveres támadás miatt.
Komoly áremelésre készül az Apple: karácsony előtt élesedhet, mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a vásárlóknak
Az Apple arra figyelmeztetett, hogy a memóriachipek drágulása rontani fogja a profitmarzsot a kiemelten fontos ünnepi szezonban.
Ott terjed a leggyorsabban a mesterséges intelligencia Magyarországon, ahol senki sem várná: egy év alatt háromszorosára ugrott az arány az építőiparban
A piaci hatások megítélése – vagyis az AI adott iparágra gyakorolt átalakító hatásának értékelése – az első riadalom elmúlása után jelentősen változott.
A robbanásszerű fejlődés motorja a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hardverek iránti, világszerte exponenciálisan növekvő igény.
Elhalasztják azoknak a jogszabálytervezeteknek az elfogadását, amelyek ütközésben vannak a gyermekek közösségimédia-használatának korlátozására készülő uniós szabályozással.
Évtizedeken át rejtőzködött ez a kiberbiztonsági rés a hackerek előtt: a teljes internet összeomolhatott volna – még mindig nem dőlhetünk hátra
A mesterséges intelligencia segítségével olyan kritikus sebezhetőségeket tártak fel a világ weboldalainak túlnyomó többségét kiszolgáló PHP programozási nyelvben, amelyek több mint egy évtizeden át rejtve...
Új javaslatot terjesztettek be a parlament elé: a 13 év alattiakat teljesen kitiltanák a közösségi médiából
A tagállamok hónapokon át egységes uniós szabályozást sürgettek a 27-féle nemzeti előírásból fakadó piaci széttagoltság elkerülése érdekében.
Elismerte az Apple, gondok vannak az iPhone Duo kijelzőjével: ingyen cserélik a tönkrement méregdrága mobilokat
Az Apple elismerte, hogy az összehajtható iPhone Duo belső kijelzője bizonyos esetekben váratlanul tönkremegy.
Egyre több iPhone Duo-tulajdonos számol be a készülék belső kijelzőjének meghibásodásáról.
A YouTube hamarosan áttérhet az AV2-es videókodek használatára a webes lejátszójában.
Hihetetlen tőkebevonásra készül a techóriás: 95 milliárd dollárt fektetnek a mesterséges intelligenciába
A vállalat arra számít, hogy az éves beruházási költségek 135 és 145 milliárd dollár között lesznek.
A SpaceX befektetési fokozatú hitelminősítéssel rendelkezik, bevételeit pedig a Starlink műholdas internetszolgáltatás és a rakétaindítási üzletág biztosítja.
Hamarosan új korszak kezdődik a globális idő mérésében: hiába maradt az óraátállítás, ezen a téren radikális változás jön
A pontos idő a gazdaság számos területén közös viszonyítási pont.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.