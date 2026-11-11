A pénzek jelentős része a kohéziós politikára, a környezetvédelemre és az uniós programok finanszírozására jut.
Újabb nyomás alatt a forint: az amerikai döntések miatt elszabadult a dollár árfolyama
Szerdán délelőtt tovább gyengült a forint, az euró jegyzése 365,2, a dolláré 327,9 forintig emelkedett. Az amerikai inflációs adat és a Fed döntéshozójának héja hangvételű nyilatkozata a dollárt és a kötvényhozamokat is kilőtte. Az euróra tartós nyomás nehezedhet, miközben itthon a költségvetés és a hiánypálya került a figyelem középpontjába.
A szerda reggeli 364,3 forint körüli szintről délelőtt 365,2 forintra drágult az euró, míg a dollár jegyzése 326,5-ről 327,9 forintig szaladt fel. A forint ezzel folytatta keddi lejtmenetét, amikor a dollár több mint 4, a közös európai deviza pedig mintegy 2,5 forinttal drágult. A nemzetközi devizapiacon a zöldhasút az újabb kamatemelési várakozások fűtik.
A dollár hat főbb devizával szembeni erejét mutató dollárindex a keddi 0,5 százalékos emelkedést követően szerda reggel újabb 0,1 százalékkal, 102,30 pontig kapaszkodott fel. Az ázsiai kereskedésben az euró/dollár kurzus 1,1163-ig süllyedt, a font/dollár 1,3346-on forgott, a dollár/jen keresztárfolyam pedig 158,82-ig ugrott. Kedden a norvég korona, a svéd korona és a svájci frank is érdemben gyengült az amerikai devizával szemben.
A kötvénypiacokon szintén komoly eladási hullám söpört végig: az irányadó 10 éves amerikai benchmark hozama kedden 13,8 bázisponttal, 4,996 százalékra lőtt ki, megtörve az október eleje óta tartó korrekciót. A német 10 éves Bund hozama a szerda déli adatok alapján 3,29 százalékon stagnált.
Az infláció és a Fed hajtja a dollárt
A piaci átárazódást a vártnál magasabb októberi tengerentúli inflációs adat, valamint Christopher Waller Fed-kormányzó keddi nyilatkozata indította el. A jegybankár leszögezte: a december 9-i ülésen akár 50 bázispontos szigorítást is támogatna, amennyiben a pénzromlás üteme sorozatban harmadik hónapja haladja meg az előrejelzéseket. A friss statisztika igazolta a félelmeket.
A határidős kamatláb-árazások már teljesen kiárazták a decemberi kamattartást, holott ennek egy nappal korábban még 16 százalékos esélyt adtak. A 25 bázispontos emelés valószínűsége 85, a fél százalékpontos lépésé 15 százalékra emelkedett. Egy januári kamatemelés esélyét a befektetők már több mint 50 százalékra taksálják.
Az ING devizapiaci stratégái szerint a fejlemények nyomán a rövid lejáratú amerikai hozamok 20 bázisponttal ugrottak meg, míg a 2 és 10 éves hozamkülönbözet 7 bázisponttal szűkült. Ez a hozamgörbe határozott laposodását jelzi. A magasabb kamatkörnyezetben lezajló ilyen mozgások klasszikusan a dollár malmára hajtják a vizet a ciklikusabb devizákkal szemben.
A szakértők úgy látják, a dollárindex rövid időn belül ismét nekifuthat a 102,85–103,00 pontos ellenállási zónának. Szerdán a veteránok napja miatti bankszünnap visszafoghatja a likviditást a Wall Streeten, pénteken viszont a termelői árindex (PPI) hozhat újabb komoly piaci kilengéseket.
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Kevés tér maradhat az euró erősödésére
Az ING elemzői az EUR/USD jegyzésében az 1,1110-es szintet azonosítják mint meghatározó technikai támaszt, ahol átmenetileg megtorpanhat a dollár rali. Ezen a ponton az euró esésére spekuláló short pozíciók zárása és a profitrealizálás némi felpattanást hozhat, ám a tartós trendfordulóra elenyésző az esély.
Várakozásaik alapján az Európai Központi Bank decemberben követheti az amerikai jegybankot, ám egy elnyújtott EKB-kamatemelési ciklusra jóval kisebb a tér. Ez a tényező könnyen felülírhatja az eurót decemberben hagyományosan segítő szezonalitást, és a devizapár kurzusát az 1,10–1,15 dolláros kereskedési sáv alsó széle felé lökheti.
A magyar hiánypálya is kockázatokat hordoz
A hazai fundamentumok és a forint szempontjából a 2027-es költségvetési tervezet jelentős kockázati tényező. A büdzsé az idei 7,5 százalékos GDP-arányos deficitet jövőre 4,9 százalékra faragná le. Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök ezt számottevő fiskális korrekciónak minősítette, kiemelve a tervezet transzparenciáját, ugyanakkor a 2027 utáni konszolidációt túlságosan lassúnak látja.
A közgazdász véleménye szerint a 3 százalékos maastrichti hiánycélt indokolt lenne már 2029-re elérni a szigorúbbá váló nemzetközi hozamkörnyezet és a 2030-as euróbevezetési kritériumok miatt. Bírálta a különadókra épülő bevételi szerkezetet és a korábbi piactorzító lépések fenntartását is. Hangsúlyozta: a kiszámíthatóbb gazdaságpolitika, az uniós források zavartalan beáramlása és egy hiteles euróbevezetési stratégia a szigorú költségvetés mellett is támogatni tudná a beruházásokat és a gazdasági növekedést.
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