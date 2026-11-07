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Döbbenet: ennyit kerestek havonta a HUN-REN menesztett vezetői – csak a távolléti díj volt fejenként 20 millió forint

Pénzcentrum
2026. november 7. 07:55 3 perc

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat idén októberben távozott vezetői, Gulyás Balázs és Jakab Roland havi szinten rendkívül magas, kilencmillió forintot megközelítő jövedelemben és kiemelkedő luxusjuttatásokban részesültek. Bár munkaviszonyuk közös megegyezéssel szűnt meg – amelynek keretében lemondtak az egyéves végkielégítésükről és a több tízmilliós teljesítménybérükről –, így is háromhavi, fejenként több mint húszmillió forintos távolléti díjjal távoztak a szervezet éléről - írja a Telex.

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A korábbi vezetők javadalmazását már eddig is folyamatos kritikák érték, különösen a hálózat kutatóinak bérezéséhez viszonyítva. Noha a HUN-REN korábban jogi lépéseket is kilátásba helyezett a kiszivárgott béradatok miatt, a nemrég nyilvánosságra került munkaszerződések érdemben alátámasztották a kiemelkedő mértékű juttatásokat.

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Gulyás Balázs volt elnök havi alapbére 2026 márciusától bruttó 7,05 millió forintra emelkedett. Ezt egészítette volna ki az éves alapbér felét kitevő, idén mintegy 41,7 millió forintos teljesítménybér, amelyről azonban a szerződésbontáskor lemondott. A fizetés mellé havi egymillió forintot meghaladó egészség- és nyugdíjpénztári hozzájárulás, korlátlan üzemanyag-használattal és sofőrrel biztosított felső kategóriás szolgálati autó, üzleti osztályú repülőjegyek, legalább négycsillagos szállodai elhelyezés, valamint szükség esetén egy elegáns szolgálati lakás is járt.

Jakab Roland volt vezérigazgató még az elnöknél is többet keresett. Alapbére elérte a bruttó 7,89 millió forintot, amelyhez havi 1,5 millió forintos külön díjazás társult a különböző stratégiai és mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladatokért. Így teljesítménybér nélkül is átlagosan bruttó 9,39 millió forintot kapott havonta, és a szolgálati lakást leszámítva a luxusjuttatások őt is maradéktalanul megillették.

Az október 21-én távozó vezetők eredetileg tizenkét havi távolléti díjra lettek volna jogosultak, amennyiben a munkáltató egyoldalúan bont velük szerződést. A közös megegyezés értelmében azonban beérték háromhavi távolléti díjjal. Ez Gulyás esetében bruttó 21,15 millió forintot, míg Jakabnál – a külön feladatokért járó díjazás beszámításától függően – 21,8 és 26,3 millió forint közötti összeget jelenthetett.

A jövedelmek közötti aránytalanságot jól szemlélteti, hogy a miniszterelnök illetménye jelenleg bruttó 3,8 millió forint, miközben a HUN-REN kutatóinak átlagbére a 2025-ös emelésekkel érte el a bruttó 800 ezer forintot, egy beígért egymilliós bérplafon mellett.

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A vezetőség leváltását a Tudományos és Technológiai Minisztérium kezdeményezte, miután a szaktárca és a hálózat irányítása között teljesen megszakadt a kommunikáció. Gulyás helyét ideiglenesen Stipsicz András, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet főigazgatója, Jakabét pedig Bereczky Áron, az NKFIH korábbi főosztályvezetője vette át.

A kutatóhálózat mögött kifejezetten viharos évek állnak, hiszen a Magyar Tudományos Akadémiától való 2019-es elcsatolás, a közalkalmazotti jogviszony 2020-as megszüntetése, majd a bölcsészet- és társadalomtudományi intézetek 2025 nyarán történt, ELTE-hez való kényszerű átcsatolása egyaránt folyamatos feszültséget szült a hazai tudományos életben.

Fotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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