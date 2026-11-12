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Döntött a kormány a reptéri gyorsforgalmi út átépítéséről: kétszer két sávosra bővítik, kiderült, mikor kezdődhet a beruházás
Döntött a kormány a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető gyorsforgalmi út átépítésének újraindításáról - jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook videóban.. A tervek szerint a jelenlegi 2x1 sávos útszakaszt 2x2 sávosra bővítik, átépítik a felüljárókat, és megszüntetik az Üllői út végén található közúti és vasúti kereszteződést. A beruházás több mint 300 ingatlan kisajátítását érinti, az előkészítésre pedig közel 25 milliárd forintot különítenek el. A nagyobb építkezés várhatóan 2029-ben kezdődhet meg.
Újraindítja a kormány a budapesti repülőtérre vezető gyorsforgalmi út régóta tervezett átépítését – jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá tegye a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megközelítését, amely jelenleg egyetlen baleset vagy műszaki meghibásodás miatt is jelentősen lelassulhat, illetve teljesen megbénulhat.
A miniszter szerint a jelenlegi, irányonként egysávos útszakasz különösen sérülékeny, mivel egy forgalmi akadály esetén nincs megfelelő lehetőség a járművek továbbhaladására. „A mai, 2x1 sávos úton egyetlen baleset is teljes útzárat okozhat. Ilyenkor ugyanúgy elakad a repülőtéri 100E busz, mint az autóval vagy taxival a reptérre tartók vagy a Vecsés felől ingázók” – fogalmazott Vitézy Dávid.
Kétszer két sávosra bővítik az utat
A tervek szerint a Határ úttól Vecsésig közel 11 kilométeren újul meg a repülőtérre vezető út és a vele párhuzamos Gyömrői út. Kőbánya-Kispest és a Hangár utca között kétszer két sávos új híd épül, melyből az egyik szélső sáv buszsáv lesz, így a repülőtér felől érkező buszok a KöKi térségében is előnyt kapnának. A fejlesztés során a Gyömrői út csatlakozásától a repülőtér T1 termináljáig kétszer három sávos, buszsávokat is tartalmazó, városias út jönne létre.
A T1 terminál és a városhatár között kifele irányban két forgalmi sáv, centrum irányban három sáv létesítése tervezett, melyből a szélső sáv buszsáv. Megszűnik a középső sávok mai szétválasztása, és az ebből eredő folyamatos zavarok, emellett a mai 2x1 sávos különszintű műtárgyak helyett 2x2 sávos alul- és felüljárók létesülnek.
A fejlesztés jelentős területszerzéssel jár: az út átépítéséhez szükséges kisajátítás több mint 300 ingatlant érint. A miniszter bejelentése ugyanakkor nem részletezi, hogy ezek közül hány lakóingatlan, illetve pontosan milyen területeket kell megszerezni a beruházáshoz. A projekt előkészítésére 2027 és 2028 között közel 25 milliárd forintot biztosítanak a költségvetésből. Az erről szóló, 1372/2026. (XI. 11.) számú kormányhatározat már meg is jelent a Magyar Közlönyben.
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Ekkor kezdődhet az építkezés
A kormány a már rendelkezésre álló tervek engedélyezésével folytatja a projektet. Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a kivitelezési közbeszerzést várhatóan 2027 második felében írhatják ki. Az előkészítő munkálatok legkorábban 2028-ban indulhatnak meg, míg a nagyobb építkezés kezdete 2029-re várható. A teljes beruházás befejezésének tervezett időpontját egyelőre nem közölték.
A miniszter szerint a fejlesztés nemcsak a repülőtérre utazók számára fontos, hanem a környéken élők és a fővárosba ingázók mindennapi közlekedését is érinti. A repülőtéri gyorsforgalmi út korszerűsítése nem új elképzelés. A korábbi kormány már 2016-ban bemutatta a fejlesztés tanulmányterveit, 2018-ban pedig 20,3 milliárd forintos keretet jelentettek be a megvalósításra. Az akkori tervek szerint a kivitelezés 2022-ben kezdődött volna, az út átépítése pedig 2024-re fejeződött volna be. A beruházás azonban végül nem indult el.
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