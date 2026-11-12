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Félrevezető adatbázisok bukkantak fel az ügynökaktákról: figyelmeztetést adott ki a levéltár
Figyelmeztetést adott ki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL), miután tudomására jutott, hogy több külső weboldalon is megjelentek az ügynökaktákkal kapcsolatos adatbázisok és statisztikák. Az intézmény hangsúlyozta, hogy ezek pontosságáért és hitelességéért nem vállal felelősséget, és arra kérte az érdeklődőket, hogy kizárólag a hivatalos oldalon tájékozódjanak az aktákról.
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a nyitottaktak.hu az egyetlen hivatalos weboldal, amelyen az intézmény az úgynevezett ügynökaktákkal kapcsolatos adatokat és nyilvántartásokat közzéteszi.
A levéltár tájékoztatása szerint más, hasonló elnevezésű vagy tartalmú weboldalakon is megjelentek olyan adatbázisok és statisztikák, amelyeket a hivatalos oldal adataiból állítottak össze. Az intézmény azonban hangsúlyozta, hogy ezek nem tekinthetők hivatalos forrásnak és előfordulhat, hogy pontatlan vagy félrevezető információkat tartalmaznak.
Az intézmény ezért azt javasolja, hogy aki saját vagy hozzátartozói állambiztonsági múltjáról szeretne tájékozódni, kizárólag a hivatalos oldalon közzétett információkra támaszkodjon.
Hatalmas az érdeklődés az ügynökakták iránt
Ahogy arról korábban beszámoltunk, miután múlt hét szerdán nyilvánosságra hozták az aktákat, rendkívüli mennyiségű megkeresés érkezett a levéltárhoz. Mindössze hat nap alatt tízezer kérelem érkezett az intézményhez. Az indulás napján önmagában közel hatezer igénylést regisztráltak.
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Összehasonlításképpen, a levéltár fennállásának 28 éve alatt összesen mintegy hetvenezer megkeresés érkezett. A hirtelen megnövekedett érdeklődés miatt az intézmény arra figyelmeztetett, hogy az iratok kikérésénél egy évnél hosszabb várakozási időre kell számítani.
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