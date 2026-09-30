Hatalmas a szükség ezekre a magyar dolgozókra: jön a béremelés, kapkodnak a jelentkezőkért

A gyógypedagógiai asszisztensek munkája iránt egyre nagyobb lehet az igény, ahogy folyamatosan nő a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók száma. A szakemberek a mindennapi nevelésben, oktatásban és gondozásban segítik a gyógypedagógusok és pedagógusok munkáját, ezért a szakmai tudás mellett a türelem és az empátia is alapvető fontosságú. A szükséges szakképesítést akár néhány hónap alatt is el lehet végezni, a végzettséggel pedig többféle intézményben is el lehet helyezkedni. Mutatjuk, hogyan lehet valakiből gyógypedagógiai asszisztens, mennyibe kerül a képzés, és milyen fizetésre lehet számítani.

A gyógypedagógiai asszisztens elsősorban a sajátos nevelési igényű (SNI), a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN), illetve a fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok mindennapi ellátásában, nevelésében és fejlesztésében működik közre gyógypedagógus vagy pedagógus mellett. Részt vesz a foglalkozások és tanórák előkészítésében és lebonyolításában, segíti a gyermekek feladatvégzését, valamint közreműködik a nevelési, oktatási, gondozási feladatokban. Feladata lehet a gyermekek felügyelete, az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek megszervezése és lebonyolítása.

A munkakörben a szakmai felkészültség mellet kiemelkedően fontosak a soft skillek is. Elengedhetetlen a türelem, az empátia, az elfogadó hozzáállás és az érzelmi stabilitás. A gyógypedagógiai asszisztensnek munkája során figyelembe kell vennie az egyéni szükségleteket, ezért fontos a differenciált bánásmód és a megfelelő kommunikáció. A következetességet és a határozottságot is ki kell emelni, emellett az együttműködési készség is elengedhetetlen, hiszen a gyógypedagógiai asszisztens szorosan együtt dolgozik a gyógypedagógussal, pedagógusokkal, más szakemberekkel és a családokkal is.

Hogy lehet valakiből gyógypedagógiai asszisztens?

Gyógypedagógiai asszisztense az válhat, aki megszerzi a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítést. A képzés magában foglalja az általános pedagógiai, pszichológiai és gyógypedagógia ismereteket, és a résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket is szereznek. A jelentkezés feltétele az érettségi megléte.

A képzés időtartama általában 5–7 hónapi, és sok intézmény online formában is biztosítja a tanulás lehetőségét. A tandíj az adott intézménytől függően alakul, de jellemzően 100–160 ezer forint között mozog, ugyanakkor több helyen is van lehetőség a részletfizetésre.

A végzettséggel többféle intézményben is el lehet helyezkedni: bölcsődében, integrált óvodában/iskolában, speciális óvodában/iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben is.

A gyógypedagógiai asszisztensek fizetése

A gyógypedagógiai asszisztensek a nevelést-oktatást közvetlenül segítő (NOKS) munkakörben dolgoznak, vagyis bérük törvényileg a garantált bérminimumhoz van kötve. Mivel a fizetések 2013 óta érdemben nem emelkedtek, a legtöbben a garantált bérminimum környékén keresnek.

A 2026. január 1-jétől hatályos szabályozás szerint a teljes munkaidős garantált bérminimum havi bruttó 373 200 forint. A tényleges havi keresetet persze befolyásolhatják a különböző pótlékok, juttatások és kedvezmények.

A NOKS-os dolgozók bérének rendezéséről az elmúlt időszakban többször is szó esett. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szeptember beszélt arról, hogy a NOKS-os dolgozók béremelését két lépcsőben valósítják meg, az elsőt október közepén, a másodikat január 1-től. Összesen 25 százalékos béremelést ígértek, amely a szektor technikai és kisegítő dolgozóira is kiterjed.

Elhelyezkedési lehetőségek

A gyógypedagógiai asszisztens hiányszakmának számít, 2023-ban legalább 14 ezer NOKS-os dolgozó hiányzott a rendszerből. Az elhelyezkedés szempontjából kedvező lehet még, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek számának növekedésével egyre több intézményben van szükség a tudásukra. A KSH legfrissebb adatai szerint ugyanis az SNI-s gyermekek és tanulók száma 2020 óta több mint 20 ezerrel emelkedett, 20 éves távlatban pedig majdnem a duplájára nőtt.

A meghirdetett pozíciók között sok olyan állás van, amelyek pályakezdők számára is elérhetők, vagyis a végzettség megszerzése után rögtön munkába lehet állni. Az elhelyezkedésnél ugyanakkor érdemes figyelembe venni a lakóhelyet is: a gyógypedagógiai asszisztensek iránti kereslet nem egyformán jelentkezik az ország minden részén, a nagyobb városok mellett a kisebb települések intézményeinek állásajánlatait is érdemes figyelni.