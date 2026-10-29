Fordulat jön a magyar fizetéseknél: drasztikusan lelassulhat a béremelések üteme

A kormány gazdaságpolitikai programja szerint jelentősen lassulhat a bérek emelkedése a következő években: míg az elmúlt időszakban 8-10 százalékos növekedés volt jellemző, jövőre már csak 5,6 százalékkal nőhet a bruttó átlagkereset. A kabinet szerint erre az infláció leszorítása és az euróbevezetés feltételeinek teljesítése miatt lehet szükség, ugyanakkor a GKI szerint a vártnál magasabb inflációt okozhat az energiadrágulás, ami a reálbérekre is nyomást helyezhet.

Jelentősen mérséklődhet a magyarországi béremelkedés üteme a következő években a kormány új gazdaságpolitikai programja szerint. A dokumentum alapján már 2027-ben mindössze 5,6 százalékkal nőhet a bruttó átlagkereset, míg a nettó bérek emelkedése 6,3 százalék lehet. Ez lényegesen elmarad az elmúlt években megszokott, gyakran 8-10 százalékos bérdinamikától - számolt be az RTL Híradója.

A kormány középtávú tervei szerint nem egyszeri lassulásról van szó: a következő négy év mindegyikében nagyjából 5-6 százalékos béremelkedéssel számolnak. A program indoklása szerint a nominális bérnövekedés fokozatosan mérséklődik, majd a termelékenységgel összhangban álló szinten stabilizálódik.

A dokumentum összefüggésbe hozza ezt a stratégiát azzal a céllal, hogy Magyarország 2030-ra teljesíthesse az euró bevezetésének feltételeit. Bár az eurócsatlakozás kritériumai között nincs közvetlen bérnövekedési előírás, a tartósan alacsony infláció eléréséhez a túl gyors béremelkedés akadályt jelenthet.

A Portfolio makrogazdasági elemzője, Hornyák József arról beszélt, hogy az átlagosnál alacsonyabb keresettel rendelkezők számára kedvező lehet a személyijövedelemadó-terhek csökkentése, ezért elképzelhető, hogy a vállalkozások náluk az átlagnál nagyobb béremelést hajtanak végre, amennyiben erre rendelkeznek forrásokkal.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A béremelkedés lassítása mögött a szakértők szerint főként az inflációs célok állnak. A Pénzügyminisztérium előrejelzése szerint az infláció jövőre 3 százalék lehet, majd a következő években 2,5 százalék körül stabilizálódhat.

A kormány várakozásaival kapcsolatban ugyanakkor vannak kételyek. A GKI szakértője azt mondta, hogy a kabinet prognózisa túl optimista lehet, mert a nemzetközi energiadrágulás hatásai idővel Magyarországon is megjelenhetnek. Amennyiben a magasabb energiaköltségek beépülnek a fogyasztói árakba, az infláció a tervezettnél magasabb szinten maradhat.