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Fordulat jön a magyar fizetéseknél: drasztikusan lelassulhat a béremelések üteme

Pénzcentrum
2026. október 29. 19:46 2 perc

A kormány gazdaságpolitikai programja szerint jelentősen lassulhat a bérek emelkedése a következő években: míg az elmúlt időszakban 8-10 százalékos növekedés volt jellemző, jövőre már csak 5,6 százalékkal nőhet a bruttó átlagkereset. A kabinet szerint erre az infláció leszorítása és az euróbevezetés feltételeinek teljesítése miatt lehet szükség, ugyanakkor a GKI szerint a vártnál magasabb inflációt okozhat az energiadrágulás, ami a reálbérekre is nyomást helyezhet.

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Jelentősen mérséklődhet a magyarországi béremelkedés üteme a következő években a kormány új gazdaságpolitikai programja szerint. A dokumentum alapján már 2027-ben mindössze 5,6 százalékkal nőhet a bruttó átlagkereset, míg a nettó bérek emelkedése 6,3 százalék lehet. Ez lényegesen elmarad az elmúlt években megszokott, gyakran 8-10 százalékos bérdinamikától - számolt be az RTL Híradója.

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A kormány középtávú tervei szerint nem egyszeri lassulásról van szó: a következő négy év mindegyikében nagyjából 5-6 százalékos béremelkedéssel számolnak. A program indoklása szerint a nominális bérnövekedés fokozatosan mérséklődik, majd a termelékenységgel összhangban álló szinten stabilizálódik.

A dokumentum összefüggésbe hozza ezt a stratégiát azzal a céllal, hogy Magyarország 2030-ra teljesíthesse az euró bevezetésének feltételeit. Bár az eurócsatlakozás kritériumai között nincs közvetlen bérnövekedési előírás, a tartósan alacsony infláció eléréséhez a túl gyors béremelkedés akadályt jelenthet.

A Portfolio makrogazdasági elemzője, Hornyák József arról beszélt, hogy az átlagosnál alacsonyabb keresettel rendelkezők számára kedvező lehet a személyijövedelemadó-terhek csökkentése, ezért elképzelhető, hogy a vállalkozások náluk az átlagnál nagyobb béremelést hajtanak végre, amennyiben erre rendelkeznek forrásokkal.

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A béremelkedés lassítása mögött a szakértők szerint főként az inflációs célok állnak. A Pénzügyminisztérium előrejelzése szerint az infláció jövőre 3 százalék lehet, majd a következő években 2,5 százalék körül stabilizálódhat.

A kormány várakozásaival kapcsolatban ugyanakkor vannak kételyek. A GKI szakértője  azt mondta, hogy a kabinet prognózisa túl optimista lehet, mert a nemzetközi energiadrágulás hatásai idővel Magyarországon is megjelenhetnek. Amennyiben a magasabb energiaköltségek beépülnek a fogyasztói árakba, az infláció a tervezettnél magasabb szinten maradhat.
Címlapkép: Getty Images
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