A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége szerint a 2026-ra tervezett minimálbéremelés komoly bértorlódást és versenyképességi válságot hozhat.
Ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2025-ben Magyarországon: meglepő hivatások a szégyenlistán
A magyar munkaerőpiacon egyre erősödik az a társadalmi percepció, hogy kevés szakma kap arányos és igazságos bérezést. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése rámutat, hogy a lakosság szerint számos hivatás alulfizetett, miközben néhány területen indokolatlanul magas jövedelmeket érzékelnek. A kutatás feltárja, mely foglalkozásokat tekintik a magyarok a leginkább problémásnak, és hol húzódnak a bérfeszültségek. Az eredmények jól mutatják, hogy a magyar társadalom a bérezési egyenlőtlenségeket ma az egyik legégetőbb munkaerőpiaci kérdésnek tartja.
A friss felmérések alapján a magyar társadalom döntő többsége úgy véli, hogy ma szinte nincs olyan szakma, amely valóban arányos bérezést kapna. A CHART by Pénzcentrum legújabb elemzése azt vizsgálja, mely foglalkozásokat tartják a leginkább alulfizetettnek, hol érzékelik a legnagyobb bérfeszültséget, és mi magyarázza azt az általános vélekedést, hogy éppen a legnagyobb társadalmi felelősséggel járó hivatások kapják a legkevesebb elismerést. Az eredmények szerint a magyar munkaerőpiac megítélése továbbra is szélsőséges: a lakosság jelentős része úgy érzi, a bérek sok esetben nincsenek összhangban az adott szakma társadalmi értékével.
A kutatás arra is rámutat, hogy a megkérdezettek csupán néhány foglalkozást sorolnak a „nagyjából megfelelően fizetett” kategóriába. Ide tartoznak többek között a mérnökök, a könyvelők, az informatikai szakemberek és néhány szolgáltatási hivatás, például a fodrászok. Ezek azonban inkább kivételek, a többségi vélemény szerint ugyanis a hazai munkaerőpiacon rendkívül kevés a kiegyensúlyozott megítélésű szakma.
A bérezési igazságtalanságok vizsgálata nemcsak az alulfizetett, hanem a túlfizetettnek tartott foglalkozások feltérképezésére is kiterjedt. A Pénzcentrum kutatása alapján a lakosság szerint ide tartoznak többek között a brókerek, a pénzügyi tanácsadók, a reklámipar egyes pozíciói, valamint bizonyos kereskedelmi vezetői szerepek. Ezekben a munkakörökben gyakran a hazai átlagbért jelentősen meghaladó jövedelmekkel találkozhatunk, ami erősíti azt az érzést, hogy a bérezés sokszor nincs összhangban az adott szakma társadalmi hasznosságával.
A szakértők szerint a percepciós különbségek mögött több tényező is állhat: egyrészt az átláthatatlan bérstruktúrák, másrészt az a kulturális beidegződés, amely alapján bizonyos szakmákat automatikusan nagyobb társadalmi értékkel ruházunk fel. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja rávilágít arra, hogy a bérfeszültségek érzékelése sokszor nem csak a fizetések tényleges mértékéről szól, hanem a társadalmi megbecsülésről, valamint arról, hogy a lakosság mennyire érzi igazságosnak a különböző foglalkozások közötti jövedelmi különbségeket.
Akik szabadon dönthetnek arról, honnan dolgoznak, és támogató vezetést tapasztalnak, egyszerre teljesítenek jobban és elégedettebbek az életükkel.
A vezetők 87%-a fontosnak tartja a munkahelyi jóllétet, mégis alig ötödük építi be valóban a mindennapi működésbe.
Az energiaszektorban dolgozók májusban kiugróan magas, közel nettó 950 ezer forintos átlagkeresetet értek el, a jelenség mögött a bónuszkifizetés áll.
A HR-szakma alapvető átalakuláson megy keresztül a mesterséges intelligencia megjelenésével – ezt vitatták meg szakértők a Pénzcentrum és a Prohuman közös konferenciáján.
Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferencia II. szekciója a mesterséges intelligencia és innováció kérdéskörét járta körbe a HR-világában.
A HR-vezetők szerint az AI és a bértranszparencia teljesen új pályára teszi a szakmát.
A jövő évi béremelési tárgyalások során a minimálbér 10-11 százalékos, a garantált bérminimum 7-8 százalékos növekedése körvonalazódik.
A döntés mögött az áll, hogy a vállalat egyre több feladatot bíz mesterséges intelligenciára
Készülhetnek a magyar dolgozók: óriási változás előtt állunk, aki nem alkalmazkodik, hamar elhasalhat
A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferenciáján Dr. Tóth Ágnes, a Prohuman vezérigazgatója bemutatta be a legfrissebb trendeket a...
Élénk munkavállalói aktivitás, csökkenő álláshirdetésszám és a korábbinál hosszabb álláskeresési idő jellemzi jelenleg a munkaerőpiacot – ez derül ki az egyik álláshirdetési portál legfrissebb adataiból.
A jelenségnek számos oka van, de a fontosabbak közül a belső kommunikáció, illetve a munkahelyi légkör és kultúra a legkönnyebben orvosolhatók közé tartozik.
Mennyit ér ma egy diploma Magyarországon? Európai összevetésben óriási különbségek rajzolódnak ki – mutatjuk, hol és miért fizet igazán a tudás.
