Lövés ügyvédi kalapács és egyenlőségi mérleg a bírósági tárgyalóteremben. Közelkép a bíró ügyvéd munkaeszközéről az irodában lévő munkaasztalon. Jog és jogi üzleti szolgáltatások koncepció.
HRCENTRUM

Ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2025-ben Magyarországon: meglepő hivatások a szégyenlistán

Jeki Gabriella
2025. november 28. 18:58

A magyar munkaerőpiacon egyre erősödik az a társadalmi percepció, hogy kevés szakma kap arányos és igazságos bérezést. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése rámutat, hogy a lakosság szerint számos hivatás alulfizetett, miközben néhány területen indokolatlanul magas jövedelmeket érzékelnek. A kutatás feltárja, mely foglalkozásokat tekintik a magyarok a leginkább problémásnak, és hol húzódnak a bérfeszültségek. Az eredmények jól mutatják, hogy a magyar társadalom a bérezési egyenlőtlenségeket ma az egyik legégetőbb munkaerőpiaci kérdésnek tartja.

A friss felmérések alapján a magyar társadalom döntő többsége úgy véli, hogy ma szinte nincs olyan szakma, amely valóban arányos bérezést kapna. A CHART by Pénzcentrum legújabb elemzése azt vizsgálja, mely foglalkozásokat tartják a leginkább alulfizetettnek, hol érzékelik a legnagyobb bérfeszültséget, és mi magyarázza azt az általános vélekedést, hogy éppen a legnagyobb társadalmi felelősséggel járó hivatások kapják a legkevesebb elismerést. Az eredmények szerint a magyar munkaerőpiac megítélése továbbra is szélsőséges: a lakosság jelentős része úgy érzi, a bérek sok esetben nincsenek összhangban az adott szakma társadalmi értékével.

A kutatás arra is rámutat, hogy a megkérdezettek csupán néhány foglalkozást sorolnak a „nagyjából megfelelően fizetett” kategóriába. Ide tartoznak többek között a mérnökök, a könyvelők, az informatikai szakemberek és néhány szolgáltatási hivatás, például a fodrászok. Ezek azonban inkább kivételek, a többségi vélemény szerint ugyanis a hazai munkaerőpiacon rendkívül kevés a kiegyensúlyozott megítélésű szakma.

A bérezési igazságtalanságok vizsgálata nemcsak az alulfizetett, hanem a túlfizetettnek tartott foglalkozások feltérképezésére is kiterjedt. A Pénzcentrum kutatása alapján a lakosság szerint ide tartoznak többek között a brókerek, a pénzügyi tanácsadók, a reklámipar egyes pozíciói, valamint bizonyos kereskedelmi vezetői szerepek. Ezekben a munkakörökben gyakran a hazai átlagbért jelentősen meghaladó jövedelmekkel találkozhatunk, ami erősíti azt az érzést, hogy a bérezés sokszor nincs összhangban az adott szakma társadalmi hasznosságával.

A szakértők szerint a percepciós különbségek mögött több tényező is állhat: egyrészt az átláthatatlan bérstruktúrák, másrészt az a kulturális beidegződés, amely alapján bizonyos szakmákat automatikusan nagyobb társadalmi értékkel ruházunk fel. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja rávilágít arra, hogy a bérfeszültségek érzékelése sokszor nem csak a fizetések tényleges mértékéről szól, hanem a társadalmi megbecsülésről, valamint arról, hogy a lakosság mennyire érzi igazságosnak a különböző foglalkozások közötti jövedelmi különbségeket.

Döbbenetes adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #fizetés #bér #munkabér #munkavállaló #munkaerőpiac #penzcentrum #bérek #foglalkozás #munkavállalók #fizetések #elemzés #bérmegállapodás #átlagbér #bérezés #szakmák #CHART by Pénzcentrum

Csúnya lemaradásban vagyunk: ebben csak a 25. helyen állunk az EU-ban