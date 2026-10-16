Az euró és a svájci frank drágult, a dollár viszont olcsóbb lett a forinthoz képest péntek reggel.
Meglepő számok érkeztek a bérekről: ennyivel nőtt a magyarok fizetése, már 740 ezer felett a bruttó átlagkereset
2026 augusztusában 740 600 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagbér pedig elérte az 519 900 forintot. A bruttó fizetések 8,4, a nettó keresetek 10 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet. A nettó bérek emelkedésében a családi adókedvezmény növelése és az anyákat érintő adókedvezmények bővítése is szerepet játszott. A reálkereset eközben 8,6 százalékkal nőtt, a bruttó mediánkereset pedig meghaladta a 611 ezer forintot.
2026 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 740 600, a nettó átlagkereset 519 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,4, a nettó átlagkereset 10,0, a nettó reálkereset pedig 8,6%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése egyebek mellett a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 611 400, a nettó kereset mediánértéke 433 400 forintot ért el, 8,5, illetve 9,9%-kal meghaladva az előző év azonos időszakának adatát.
2026. augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 740 600 forint volt, 8,4%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál.
A nettó átlagkereset 519 900 forintot ért el, mely 10,0%-kal magasabb volt, mint 2025 augusztusában. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.
A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 710 600 forint volt, 7,6%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 704 200, a költségvetési szektorban 721 400, a nonprofit szektorban pedig 742 000 forintot tett ki, melyek rendre 7,2 és 8,9, illetve 7,9%-kal nőttek egy év alatt.
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A reálkereset 8,6%-kal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 1,3%-os növekedése mellett. A bruttó mediánkereset 611 400 forintot ért el, ami 8,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 433 400 forintot tett ki, mely 9,9%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.
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