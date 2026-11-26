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Befutott az ajánlat, hatvan százalékkal is csökkenhetnek a fizetések Győrben: vajon hányan fognak erre igent mondani?
Akár 60 százalékkal is csökkenhet a győri női kézilabdacsapat játékosainak fizetése a klubot sújtó pénzügyi válság miatt. A nehéz helyzetet a kedvezményes adózási értékhatár drasztikus csökkentése és a főszponzor bizonytalan szerepvállalása idézte elő, ami miatt több meghatározó sportoló is távozhat az idény közben - írja a Nemzeti Sport.
A norvég TV 2 információi szerint a drasztikus bércsökkentés mértéke csak akkor mérséklődhet, ha a keretből néhányan elhagyják az egyesületet. Bár a klub hivatalosan sokáig hárította a megkereséseket, a norvég válogatott összetartásán részt vevő győri légiósok a napokban megtörték a csendet.
A játékosok megerősítették a válság tényét, és bár óvatosan fogalmaztak, egyértelművé tették, hogy hiába tervezték eredetileg Győrben a jövőjüket, a jelenlegi bizonytalanság átírhatja a számításaikat. Kristine Breistöl nyíltan ki is mondta, egyáltalán nem biztos abban, hogy a mostani idényt a csapatnál fejezi be.
A kialakult gazdasági problémák hátterében elsősorban a megváltozott hazai adószabályok állnak. Az élsportolók esetében alkalmazott kedvezményes adózási forma, az ekho (egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás) bevételi értékhatára a korábbi évi 500 millió forintról 60 millióra zuhant, ami azonnali és jelentős többletterhet rótt a klub költségvetésére.
A helyzetet tovább súlyosbítja a főszponzor Audi körüli bizonytalanság. A német autóipari vállalatot is elérte az európai ágazati válság, így egyelőre kérdéses, hogy a jövőben fenntartják-e a győri kézilabdázók eddigi, kiemelt szintű támogatását. A kilátásokat rontja, hogy a felek közötti korábbi szponzori megállapodás már az előző szezon végén lejárt, így a csapat pénzügyi jövője jelenleg teljesen bizonytalan.
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