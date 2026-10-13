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Minimálbér 2027: nemsokára érkeznek a konkrét számok, ennyivel nőhetnek a legkisebb fizetések jövőre
Október második felében kezdődnek az egyeztetések a jövő évi minimálbér-emelés pontos mértékéről. Bár a 2024-ben kötött többéves bérmegállapodás alapján jövőre 14 százalékos emelés következne, a gyenge gazdasági növekedés miatt erre szinte semmi esély sincs, ráadásul a munkáltatók már az idei bérfejlesztéssel is elmentek a teljesítőképességük határáig - írta a Portfolio.
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) hamarosan esedékes ülésén az első három negyedév adatai alapján tárgyalnak majd a konkrét összegekről – mondta el egy rendezvényen Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára. A 2024-ben elfogadott hároméves bérmegállapodás pontos feltételekhez, többek között a bruttó átlagkereset alakulásához, az inflációhoz, elsősorban pedig a GDP-növekedéshez kötötte az emelés ütemezését.
Az eredeti tervek szerint a megállapodásban rögzített bérpálya tartásához tavaly 3,4, idén 4,1, jövőre pedig 4,3 százalékos gazdasági bővülésre lett volna szükség. A főtitkár rámutatott arra, hogy az elvárt növekedésnek csak a töredéke valósult meg, amihez elkerülhetetlenül hozzá kell igazítani a bérfelzárkóztatás ütemét is.
A gyenge makrogazdasági teljesítmény miatt a minimálbér idén a tervezett 13 helyett csupán 11 százalékkal emelkedett. Perlusz László hangsúlyozta, hogy a munkáltatók már ezzel a mértékkel is jócskán túlléptek a gazdasági realitások szabta határokon. A szakember ugyanakkor pozitívumként emelte ki, hogy a mérsékelt infláció mellett idén várhatóan 8-9 százalékkal nőnek az átlagbérek, ami összességében jelentős reálbér-növekedést hoz a munkavállalóknak.
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