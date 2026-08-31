Minimálbér 2027: újra kell tárgyalni a teljes alkut, retteghetnek a magyar dolgozók

Szeptemberben újra tárgyalóasztalhoz ülnek a munkaadók, a szakszervezetek és a kormány képviselői, mivel a korábbi hároméves bérmegállapodás alapjául szolgáló gazdasági előrejelzések mára teljesen megdőltek. Bár a munkavállalói oldal kitart amellett, hogy a minimálbér 2027-re érje el a rendszeres bruttó átlagkereset felét, ennek megvalósítása a jelenlegi helyzetben drasztikus, mintegy 18 százalékos emelést követelne meg, ami komoly próbatétel elé állítja az új kormányt.

Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség a Népszavának nyilatkozva azt mondta: az egyeztetéseket haladéktalanul meg kell kezdeni. A tárgyalások újranyitását a kormány által tervezett adóváltozások mellett az indokolja a leginkább, hogy a 2024 novemberében elfogadott makrogazdasági pálya összeomlott.

Az eredeti megállapodás 2026-ra 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel számolt, ehhez képest az idei év első felében a hazai GDP mindössze 1,7 százalékkal bővült. Bár a bérek növekedési üteme jobban tartja magát – a júniusi 7,9 százalékos rendszeres bruttó átlagkereset-emelkedés meg is haladja a prognózist –, ez önmagában nem ellensúlyozza a gazdasági tervek kudarcát.

Mivel a tényadatok jelentősen eltértek az előrejelzésektől, már korábban életbe lépett a béralkuba épített vészfék, így az idei évre az eredetileg tervezett 328 600 forint helyett 322 800 forintos minimálbért rögzítettek. A szakszervezetek azonban nem változtattak az álláspontjukon, és továbbra is azt várják, hogy jövőre a minimálbér elérje a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát.

A KSH adatai alapján ez 2027-re mintegy 380 ezer forintos minimálbért tenne szükségessé, ami a jelenlegi bérszinthez képest 18 százalékos ugrást jelentene egyetlen év alatt. Ennek tükrében a korábbi megállapodásban 2027-re előirányzott 374 600 forintos összeg is egyre inkább illúziónak tűnik.

A szakértők – köztük Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője – egyetértenek abban, hogy a hároméves bérmegállapodás egyértelműen felülvizsgálatra szorul. A jövő évre tervezett személyijövedelemadó-változások fényében az is reális forgatókönyv, hogy a bruttó minimálbér a korábbiaknál lényegesen kisebb, egy számjegyű mértékben nő. Egy 8–9 százalékos emelés esetén az összeg jövőre 349–352 ezer forint körül alakulna.

Az előző, Orbán-kormány által megkötött, ám már a kezdetekkor is irreális növekedési számokra épített béralku mára tarthatatlanná vált. A helyzet rendezése, az alacsony keresetűek számára ígért kiszámítható jövedelempálya biztosítása, valamint a szakszervezeti elvárások kezelése így a jelenlegi Tisza-kormány egyik legfontosabb őszi gazdaságpolitikai tesztje lesz.