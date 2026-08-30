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Megkezdődnek a tárgyalások: két számjegyű béremelések jöhetnek Magyarországon, ennek sokan fognak örülni

Pénzcentrum
2026. augusztus 30. 09:25

Új alapokra helyezheti a munkaügyi párbeszédet a kormány, a szakszervezetek és a munkáltatók között megindult egyeztetéssorozat. Az őszi tárgyalások fókuszában a 2027-es minimálbér áll, amelynek két számjegyű nettó emelését a kabinet személyi jövedelemadót érintő, tervezett csökkentése teheti reálissá - írta a 24.hu

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Az augusztus eleji első ülést követően az új kormány ígéretet tett arra, hogy az érdekképviseleteket már a döntés-előkészítési szakaszba bevonja, szakítva ezzel az utólagos tájékoztatás korábbi gyakorlatával. Nyitottság mutatkozik a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) megújítására is, a hivatalos kétoldalú tárgyalások pedig már szeptemberben megkezdődnek.

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A szakszervezetek több kulcsfontosságú jogszabály, köztük a munka törvénykönyve, a közszféra jogállási szabályai és a sztrájktörvény felülvizsgálatát szorgalmazzák. Emellett mielőbb napirendre tűznék az uniós minimálbér-irányelv és a bértranszparenciáról szóló irányelv hazai átültetését. A munkáltatói oldal képviselői szintén kedvezően értékelték a nyitást. Számukra a legfontosabb, hogy a bértárgyalásokhoz elengedhetetlen gazdasági és termelékenységi adatok időben rendelkezésre álljanak, de emellett sürgetik a munkavédelmi ellenőrzések megerősítését és a bértranszparencia mielőbbi alkalmazását is.

Az őszi egyeztetések legfajsúlyosabb kérdése egyértelműen a 2027-es minimálbér összege lesz. Bár a még 2024-ben megkötött, hároméves bérmegállapodás eredetileg 14 százalékos emelést irányzott elő jövő januárra – amennyiben a gazdasági mutatók ezt lehetővé teszik –, a munkáltatók szerint a jelenlegi helyzetben egy ekkora bruttó béremelés kigazdálkodása bizonytalan.

A megoldást a kormány választási ígérete jelentheti, amely a minimálbért terhelő személyi jövedelemadót 15-ről 9 százalékra mérsékelné. Ezzel a lépéssel úgy valósulhat meg a munkavállalók által elvárt, két számjegyű nettó bérnövekedés, hogy a cégeket terhelő bruttó emelés mértéke 10 százalék alatt marad. A tárgyalások célja, hogy a felek már novemberre véglegesítsék a megállapodást.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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