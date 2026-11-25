Van 5 millió forintod, amit részvényekbe fektetnél, de nem tudod mikor lenne érdemes. Ha most vásárolsz, attól tarthatsz, hogy néhány hét múlva már jóval olcsóbban is hozzájuthattál volna ugyanahhoz az eszközökhez. Ha viszont kivársz egy nagyobb esést, könnyen lehet, hogy közben tovább emelkedik a piac és végül drágábban tudsz csak beszállni. Nem egyszerű döntés, különösen akkor ha hosszú évek megtakarításáról van szó. Megnéztük, mit mutatnak a történelmi adatok és mennyibe kerülhet, ha túl sokáig vársz a befektetéssel.

A befektetés egyik leggyakoribb dilemmája, hogy mikor kerüljön a pénzed a tőzsdére. Ha már összegyűlt egy nagyobb megtakarításod, természetes, hogy szeretnéd a lehető legjobb időpontban befektetni. Senki sem örülne annak, ha például 5 millió forintért vásárolna részvényeket, majd néhány nappal később azt látná, hogy a portfóliója értéke 3 millió forintra esett. Ilyenkor jönnek azok a gondolatok, hogy "jobb lett volna várni és alacsonyabb árfolyamon vásárolni."

A gond csak az, hogy a piac következő mozgását még a profi befektetők sem tudják megbízhatóan előre jelezni. Egy kedvezőtlen gazdasági adat, kamatdöntés vagy geopolitikai esemény elindíthat egy nagyobb visszaesést, de az árfolyamok sokszor akkor is tovább emelkednek, amikor a hírek alapján már mindenki korrekciót vár. Ráadásul egy esés bekövetkezése után sem feltétlenül evidens, hogy a piac elérte-e a mélypontját vagy további veszteségek következnek.

A tőzsdei visszaeséseket mindemellett nem lehet egyszerűen elkerülni. Ha hosszú távon részvényekbe fektetsz, időről időre olyan időszakokkal is találkozol, amikor a portfóliód értéke jelentősen csökken. A globális részvénypiacon 1972 óta tíz olyan medvepiaci időszakot azonosítottak, amikor az árfolyamok legalább 20 százalékot estek a korábbi csúcshoz képest.

A globális részvénypiac hosszú távú alakulása és medvepiacai (1972–2026), Forrás: Vanguard oldala

A kivárás elsőre jó megoldásnak tűnhet, hiszen ki ne szeretne olcsóbban részvényeket vásárolni? Csakhogy, ha arra vársz, hogy az S&P 500 legalább 15 százalékot essen, könnyen lehet, hogy hónapokig nem jön el az általad várt pillanat. Közben a piac tovább emelkedhet, te pedig kimaradsz ebből a növekedésből. Még ha az esés be is következik, akkor sem biztos, hogy könnyű lesz eldöntened mikor érdemes vásárolnod, hiszen a piac ezt követően tovább eshet, de akár gyors emelkedésbe is kezdhet, így a megfelelő beszállási pont megtalálása továbbra sem lesz egyszerű.

A befektetési döntést a saját pénzügyi helyzetedhez kell igazítani

A piaci időzítés egyik legnagyobb kockázata, hogy miközben a befektetők a jelentősebb eséseket próbálják elkerülni, könnyen lemaradhatnak a legnagyobb árfolyam-emelkedésekről is. Ez azért kellemetlen, mert a legnagyobb napi nyereségek gyakran éppen a bizonytalanabb piaci időszakokban következnek be.

Egy 2003 és 2022 közötti, S&P 500 teljesítményét vizsgáló összehasonlítás szerint 10 ezer dollár befektetése több mint 64 ezer dollárt ért volna, ha a befektető végig a piacon marad. Viszont, ha kimarad a tíz legjobb kereskedési napból, akkor a végső érték már csak 29.708 dollár lett volna. Húsz kiemelkedően jó nap kihagyásával pedig mindössze 17.826 dollárra nőtt volna a befektetés.

A legjobb tőzsdei napok kihagyásának ára, Forrás: J.P. Morgan Asset Management

A példa azért tanulságos, mert a tíz legjobb kereskedési napból hét medvepiaci időszakban következett be. Vagyis éppen akkor voltak kirívó emelkedések, amikor a befektetőknek a legnagyobb önfegyelemre volt szükségük, hogy kitartsanak a befektetéseik mellett. Ha egy nagyobb eséstől tartva eladod a befektetésedet, majd csak akkor vásárolsz újra, amikor már megnyugodtak a piacok, simán lemaradhatsz a visszapattanás jelentős részéről.

Egy összegben vagy több részletben fektesd be a pénzed?

Ha már rendelkezésedre áll 5 millió forint, három alapvető lehetőség közül választhatsz. Az első, hogy a teljes összeget azonnal befekteted. Így a pénzed már az első naptól részt vesz a piaci emelkedésben és nem maradsz le az esetleges árfolyamnyereségről. Ennek különösen akkor van jelentősége, ha a piac a vásárlás után tovább emelkedik.

Előnye: egyszerűség, teljes összeged már az első naptól részesülhet a piaci emelkedésből.

Hátránya: egy közvetlenül a vásárlás utáni esés a teljes befektetésedet érinti.

A második lehetőség, hogy nem egyszerre vásárolsz, hanem több hónapra elosztod a befektetést. Az 5 millió forintot nem egyszerre fekteted be, hanem tizenkét hónapra elosztod, így minden hónapban nagyjából 416 ezer forintért vásárolsz részvényeket. Ezt nevezik fokozatos befektetésnek vagy dollar-cost averagingnek (DCA).

Előnye: a vásárlást több időpontra osztod, így az árfolyamesések során ugyanabból az összegből több részvényt vásárolhatsz, és csökkentheted a rossz időzítés kockázatát.

Hátránya: még be nem fektetett pénzed kimarad a piaci emelkedésből, ezért tartósan emelkedő piacon alacsonyabb hozamot érhetsz el, mint az egyösszegű befektetéssel. Idöszakosan kell vele foglalkozni.

A harmadik lehetőség, hogy kivárod a következő nagyobb visszaesést és csak akkor vásárolsz, ha a piac például 15 százalékot esik.

Előnye: kedvezőbb árfolyamon vásárolhatsz és elkerülheted a túlértékelt piacon történő beszállást.

Hátránya: a várt piaci esés elmaradhat vagy éveket késhet, mialatt a pénzed készpénzben áll és kimaradsz az esetleges emelkedésből.

Az is előfordulhat, hogy a 15 százalékos korrekció után további jelentős esés következik, így az alacsonyabb beszállási ár sem garantál kedvező befektetési eredményt.

Melyik megoldás lehet számodra a megfelelő?

Ha már rendelkezel a befektetésre szánt összeggel és hosszú távra tervezel, a történelmi adatok alapján az egyösszegű befektetés gyakran kedvezőbb eredményt hozhat. Ezt támasztja alá a Vanguard 2023 februárjában publikált elemzése is, ami az egyösszegű és a fokozatos befektetés eredményét hasonlította össze.

A kutatás szerint az egyösszegű befektetés az esetek 68 százalékában magasabb végső vagyont eredményezett, mint amikor a befektető három hónap alatt részletekben helyezte el a pénzét.

A vizsgálat az 1976 és 2022 közötti globális részvénypiaci adatokat vette alapul és egyéves befektetési időszakokat hasonlított össze.

Mindez nem jelenti azt, hogy minden befektető számára az azonnali vásárlás a legjobb döntés. A három stratégia közötti választásnál a befektetési időtáv, kockázatvállalási hajlandóság és az egyéni pénzügyi célok is meghatározóak. Aki hosszú távra tervez és egy nagyobb árfolyamesést is képes elviselni, annak az egyösszegű befektetés lehet kedvezőbb.

Aki viszont tart egy rossz időzítésből adódó veszteségtől, annak a fokozatos vásárlás nagyobb biztonságérzetet adhat. A korrekcióra való várakozás pedig elsősorban azok számára lehet érdekes, akik tudatosan vállalják a piaci időzítés kockázatát. Végső soron nemcsak az számít, melyik stratégia hozott jobb eredményt a múltban, hanem az is, hogy melyik mellett tud a befektető hosszú távon kitartani.