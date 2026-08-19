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Kiderült a magyar fizetések sötét titka: rengeteg pénzt bukhatnak a dolgozók, ha ezt elhallgatja a főnök

Pénzcentrum
2026. augusztus 19. 18:33

Egységes javaslatcsomagot dolgozott ki az öt országos szakszervezeti konföderáció a bérek átláthatóbbá tételére, a minimálbérekre vonatkozó uniós szabályok átültetésére és a kollektív szerződések számának növelésére. A szakszervezetek szerint Magyarország több uniós jogharmonizációs határidőből is kicsúszott, ezért sürgetik az uniós irányelvek hazai átültetését.

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A Magyar Szakszervezeti Szövetség, a LIGA Szakszervezetek, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés közös csomagot készített. Az egyik legfontosabb követelésük a bértitok megszüntetése és a bérdiszkrimináció visszaszorítása. A konföderációk szerint átláthatóbbá kell tenni a munkáltatók bérstruktúráját, hogy a dolgozók könnyebben megállapíthassák, azonos vagy egyenlő értékű munkáért megfelelő bérezést kapnak-e.

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A szakszervezetek a javaslatot többek között a magyarországi nemek közötti bérkülönbséggel indokolják. A közölt adatok szerint a nők és férfiak átlagos keresete között 16,9 százalékos különbség van Magyarországon, miközben az uniós átlag 11 százalék.

A konföderációk szerint ezért minden munkáltatónál kötelezővé kellene tenni az átlátható és nemi szempontból semleges bérstruktúrát, függetlenül attól, hány munkavállalót foglalkoztat. A szakszervezetek azt is szeretnék elérni, hogy az érdekképviseletek hozzáférhessenek a béradatokhoz. Ez az elképzelésük szerint megkönnyítené annak ellenőrzését, hogy teljesül-e az egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elve.

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A bértranszparencia azért lehet fontos a munkavállalóknak, mert a jelenlegi rendszerben egy dolgozó sok esetben nem tudja, hogy a saját fizetése hogyan viszonyul az azonos vagy hasonló munkakörben dolgozó kollégák keresetéhez. Az átláthatóbb bérezés ezen változtathat.

Több munkavállalót vonnának kollektív szerződés alá

A szakszervezetek másik fontos célja a kollektív szerződéses lefedettség növelése. Az uniós elvárás a 80 százalékos lefedettség megközelítése. A konföderációk szerint ehhez Magyarországon erősíteni kellene a szakszervezetek jogosítványait és javítani kellene a munkahelyi szervezkedés feltételeit. A javaslat része a sztrájkszabályozás felülvizsgálata is. A szakszervezetek szerint ezen belül a még elégséges szolgáltatás meghatározásának szabályait is újra kellene gondolni.

A kollektív szerződés jelentősége, hogy a munkavállalókra vonatkozó egyes munkafeltételeket nem egyenként, hanem a munkáltató és a munkavállalói érdekképviselet közötti megállapodásban lehet rendezni. Ilyen lehet például bizonyos pótlékok, munkaidőre vonatkozó szabályok vagy egyéb juttatások meghatározása.

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Kizárnák az állami támogatásokból a jogsértő cégeket

A szakszervezetek ennél is tovább mennének. Azt szeretnék, ha azok a munkáltatók, amelyek megsértik a bértranszparenciára vagy a szakszervezeti jogokra vonatkozó szabályokat, nem juthatnának állami támogatásokhoz és közbeszerzésekhez.

A konföderációk szerint ez erősebb ösztönzőt jelenthetne a munkajogi szabályok betartására. Emellett egy önálló, független hatóság létrehozását is javasolják, amely átvenné a korábban működő Egyenlő Bánásmód Hatóság egyes funkcióit.

Már lejárt több uniós határidő

A szakszervezetek szerint sürgeti a változtatásokat, hogy több uniós jogharmonizációs határidő is lejárt. A konföderációk ezért azt szeretnék, hogy Magyarország minél hamarabb rendezze az uniós szabályok hazai alkalmazását.

A javaslatcsomag alapján a következő időszakban három területen várható erősebb érdekképviseleti nyomás: a bérek átláthatóbbá tétele, a kollektív szerződések elterjesztése és a szakszervezeti jogok megerősítése.
 
 
 
 
Címlapkép: Getty Images
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