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Gazdaság

Rideg valóság a magyar fizetésekről: öt éve nem látott fordulat jött, kongatják a vészharangot az elemzők

Pénzcentrum
2026. augusztus 27. 15:36

A vártnál gyengébbnek értékelték az elemzők a júniusi kereseti adatokat. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset pedig 9,4 százalékkal nőtt egy év alatt, miközben a mediánkeresetek ennél is nagyobb mértékben emelkedtek. A bruttó bérek növekedési üteme ugyanakkor öt éve nem volt ilyen alacsony. Az elemzők szerint a béremelkedés továbbra is meghaladja az inflációt, de a vállalatok termelékenységéhez képest már nehezen fenntartható.

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Csalódást keltőnek tartják az elemzők a KSH friss kereseti adatait, miután kiderült, hogy júniusban a bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset pedig 9,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A mediánkereset ennél is gyorsabban nőtt: nettóban 10,9 százalékos volt az emelkedés.

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Bár a bérek így is jóval az infláció felett emelkedtek, az elemzők szerint az adatok a bérdinamika lassulását jelzik. A bruttó kereset 7,1 százalékos növekedése ugyanis nemcsak az előző havi 8,7 százalékhoz képest jelentős visszaesés, hanem 2021 óta sem volt ilyen alacsony, néhány speciális hatástól eltekintve.

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Virovácz Péter, az ING elemzője arra is felhívta a figyelmet, hogy a mediánkereset emelkedése közelíti a minimálbér év eleji, mintegy 11 százalékos növekedését. Ez arra utal, hogy a minimálbér emelése továbbra is jelentősen meghatározza a bérek alakulását.

Közben fennmaradt a bértorlódás is: amikor a minimálbér emelése miatt sok munkavállaló bére kerül közel az új minimumhoz, ami más dolgozóknál is fizetésemelési igényt generál.

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője szerint a vállalkozásoknál a nettó bérek növekedése már kevesebb mint 9 százalékos volt. Ez még mindig jelentős emelkedés, de elmarad a korábban jellemző, 10 százalék feletti ütemtől.

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A szakértő szerint ugyanakkor komolyabb kérdést vet fel, hogy a bérek továbbra is jóval gyorsabban nőnek, mint a vállalatok termelékenysége. Ez hosszú távon nem fenntartható, így a mostani adatok a bérdinamika további lassulását is előrevetíthetik.

Közben valamelyest szűkült az átlag- és a mediánbérek közötti különbség, vagyis záródott a bérolló. Ennek hátterében az áll, hogy az alacsonyabb jövedelmű munkavállalók bére gyorsabban emelkedett, mint a magasabb keresetűeké.
Címlapkép: Getty Images
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