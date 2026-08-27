Rideg valóság a magyar fizetésekről: öt éve nem látott fordulat jött, kongatják a vészharangot az elemzők

A vártnál gyengébbnek értékelték az elemzők a júniusi kereseti adatokat. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset pedig 9,4 százalékkal nőtt egy év alatt, miközben a mediánkeresetek ennél is nagyobb mértékben emelkedtek. A bruttó bérek növekedési üteme ugyanakkor öt éve nem volt ilyen alacsony. Az elemzők szerint a béremelkedés továbbra is meghaladja az inflációt, de a vállalatok termelékenységéhez képest már nehezen fenntartható.

Csalódást keltőnek tartják az elemzők a KSH friss kereseti adatait, miután kiderült, hogy júniusban a bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset pedig 9,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A mediánkereset ennél is gyorsabban nőtt: nettóban 10,9 százalékos volt az emelkedés.

Bár a bérek így is jóval az infláció felett emelkedtek, az elemzők szerint az adatok a bérdinamika lassulását jelzik. A bruttó kereset 7,1 százalékos növekedése ugyanis nemcsak az előző havi 8,7 százalékhoz képest jelentős visszaesés, hanem 2021 óta sem volt ilyen alacsony, néhány speciális hatástól eltekintve.

Virovácz Péter, az ING elemzője arra is felhívta a figyelmet, hogy a mediánkereset emelkedése közelíti a minimálbér év eleji, mintegy 11 százalékos növekedését. Ez arra utal, hogy a minimálbér emelése továbbra is jelentősen meghatározza a bérek alakulását.

Közben fennmaradt a bértorlódás is: amikor a minimálbér emelése miatt sok munkavállaló bére kerül közel az új minimumhoz, ami más dolgozóknál is fizetésemelési igényt generál.

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője szerint a vállalkozásoknál a nettó bérek növekedése már kevesebb mint 9 százalékos volt. Ez még mindig jelentős emelkedés, de elmarad a korábban jellemző, 10 százalék feletti ütemtől.

A szakértő szerint ugyanakkor komolyabb kérdést vet fel, hogy a bérek továbbra is jóval gyorsabban nőnek, mint a vállalatok termelékenysége. Ez hosszú távon nem fenntartható, így a mostani adatok a bérdinamika további lassulását is előrevetíthetik.

Közben valamelyest szűkült az átlag- és a mediánbérek közötti különbség, vagyis záródott a bérolló. Ennek hátterében az áll, hogy az alacsonyabb jövedelmű munkavállalók bére gyorsabban emelkedett, mint a magasabb keresetűeké.