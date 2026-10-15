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Oktatás

Elindult a keresztféléves felvételi: eddig jelentkezhetnek a diákok, mutatjuk a legfontosabb határidőket

Pénzcentrum
2026. október 15. 19:56

Elindult a keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás: a 2027 februárjában induló képzésekre 2026. november 15-én éjfélig jelentkezhetnek az érdeklődők. Az egyetemek és főiskolák elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg, de bizonyos feltételekkel alap- és osztatlan képzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre is lehet jelentkezni. A felvételi teljes folyamata online zajlik, a jelentkezést pedig határidőig hitelesíteni is kell.

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A keresztféléves eljárás elsősorban azoknak szól, akik nem szeretnének a következő szeptemberig várni a felsőoktatási tanulmányok megkezdésével. A képzések 2027 februárjában indulnak, a meghirdetett szakok listája és a részletes feltételek a felvi.hu oldalon érhetők el.

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Az egyetemek és főiskolák elsősorban mesterképzési szakokat kínálnak. Ezekre állami ösztöndíjas és önköltséges formában is lehet jelentkezni azoknak, akik legkésőbb 2027 januárjának elején megszerzik a választott képzés megkezdéséhez szükséges felsőfokú végzettséget.

Alap- és osztatlan képzéseket, valamint felsőoktatási szakképzéseket jellemzően önköltséges formában hirdetnek meg. Ez alól néhány hitéleti és művészeti képzés kivételt jelenthet. Ezeknél a szakoknál a jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány.

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November 15-ig kell hitelesíteni a jelentkezést

A jelentkezéseket kizárólag a felvi.hu oldalról elérhető E-felvételi rendszerben lehet benyújtani. A belépéshez digitális azonosítás szükséges, amelyhez a Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazás vagy Ügyfélkapu+ használható.

A jelentkezési határidő 2026. november 15., 24 óra. Addigra nemcsak a jelentkezést kell véglegesíteni, hanem annak hitelesítését is el kell végezni. A jelentkezőknek érdemes időben ellenőrizniük a kiválasztott szakok követelményeit, a szükséges dokumentumokat, valamint azt, hogy az adott képzés milyen finanszírozási formában indul. A jelentkezés és a hitelesítés részleteiről a Felvételi tájékoztatóban olvashatók további információk.

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Mikor hirdetik ki a ponthatárokat?

A meghirdetett szakok, az eljárási díjak, a határidők, valamint a pontszámítás részletes szabályai szintén a felvi.hu-n találhatók. Az érdeklődők a Meghirdetett képzések menüpontban tájékozódhatnak az egyetemek és főiskolák aktuális kínálatáról.

A keresztféléves felvételi ponthatárait várhatóan 2027. január 21-én hirdetik ki. A sikeres felvételi után a hallgatók a februárban induló képzéseken kezdhetik meg tanulmányaikat. A jelentkezőknek ezért a november 15-i határidő mellett a januári ponthatárhirdetésre is érdemes figyelniük, és kizárólag a hivatalos felvételi tájékoztató alapján ellenőrizniük a rájuk vonatkozó feltételeket.
Címlapkép: Getty Images
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