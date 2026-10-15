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Havi 4,5 milliós fizetést kapott teljes titokban a volt magyar nagykövet: megbizatása lejárta után is utaltak neki
Megbízatásának 2020-as lejárta után még több mint öt évig, egészen idén tavaszig kapott fizetést Nagy István volt svájci nagykövet a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól. A teljes titokban tartott utazónagyköveti pozíció összesen mintegy 300 millió forintjába került a magyar adófizetőknek - jelentette a Telex.
Az Orbán Viktor bankáraként is emlegetett diplomata hivatalos berni külszolgálata még 2020-ban véget ért. Bár a nyugdíjkorhatárt már bőven túllépte, a Szijjártó Péter vezette tárca egyedi miniszteri döntéssel továbbfoglalkoztatta a jelenleg 80 éves férfit. A kivételes eljárást azzal indokolták, hogy utazónagykövetként kizárólag ő képes ellátni Magyarország, valamint Svájc és Liechtenstein bizonyos kiemelt gazdaságdiplomáciai ügyeit.
A megbízásért 2021 januárjától 2026 áprilisáig havi bruttó 4,5 millió forintot vihetett haza. Mivel a vonatkozó jogszabályok alapján ez a juttatás nem minősült önálló tevékenységből származó jövedelemnek, a diplomata a kiemelkedő fizetés mellett a nyugdíjára is jogosult maradt.
A Hungary in Exile információi szerint az utazónagyköveti kinevezést szigorúan titokban tartották a nyilvánosság, a sajtó, de még a külügyi apparátus elől is. A titkolózást jól jelzi, hogy amikor Sulyok Tamás köztársasági elnök 2024-ben fogadta őt a Sándor-palotában, a hivatalos beszámolókban továbbra is csupán volt berni nagykövetként hivatkoztak rá.
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