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Kiderült, hol folytatja pályafutását a Mentőszolgálattól menesztett Győrfi Pál

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 17:02

A Budapesti Metropolitan Egyetem Szenior Akadémiájának őszi évadát október 5-én Győrfi Pál nyitja meg, aki Egészség 2.0 című előadásában arról beszél majd, hogyan készülhetünk tudatosabban a jövőre, és milyen szerepet játszhat ebben a technológiai fejlődés, illetve a mesterséges intelligencia. A nyilvános programsorozat az egészség, a társadalom, a gazdaság és a fenntarthatóság aktuális kérdéseit járja körül az érdeklődők számára.

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A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) 2026 őszén is folytatja népszerű Szenior Akadémia programsorozatát, amely nyitott előadásaival az egyetem falain kívülről érkező érdeklődőket is megszólítja. A program elsősorban azoknak szól, akik életkortól és előképzettségtől függetlenül kíváncsiak az újdonságokra, szeretnék folyamatosan bővíteni ismereteiket, és nyitottak a világunkat alakító társadalmi, gazdasági, technológiai és kulturális folyamatokra. 

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A félév előadásai ezúttal is sokféle területre kalauzolják a résztvevőket: az egészségtől és a technológiai fejlődéstől a társadalmi és kulturális kérdéseken át egészen a gazdaságig és a fenntarthatóságig.

A 2026/27-es tanév első Szenior Akadémia-előadására október 5-én (hétfőn) 17:30-tól kerül sor. A programsorozatot Győrfi Pál „Nézzünk a jövőbe! – Egészség 2.0” című előadása nyitja meg.

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A mindennapok kihívásai között sokszor kevés figyelem jut arra, hogyan készülhetünk tudatosan a jövőre – pedig testi és lelki egészségünk szempontjából is fontos lenne előre tekinteni. Mit tehetünk már ma egy egészségesebb és boldogabb holnapért? Hogyan segítheti mindennapjainkat a technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia? Győrfi Pál gondolatébresztő előadása többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ.

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A Szenior Akadémia őszi programjában az előadások között társadalmi-kulturális, médiatörténeti, életmóddal, gazdasággal és fenntarthatósággal kapcsolatos témák egyaránt helyet kapnak.

Címlapkép: MTI/Hatházi Tamás
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