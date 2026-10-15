Omega-blokkolás telepedett Magyarország fölé: csúnyán átalakítja az időjárást az egész térségben

Továbbra sem várható érdemi csapadék Magyarországon az Európa felett kialakult úgynevezett Omega-blokk miatt. A stabil légköri helyzet megakadályozza a csapadékzónák érkezését, így október hátralévő részében is folytatódik a száraz, őszi időjárás.

A Kárpát-medence jelenleg két meghatározó légköri képződmény határán fekszik, hiszen tőlünk nyugatra egy magassági anticiklon terül el, míg keletre, délkeletre egy hidegörvény található. Ez utóbbi legfeljebb a keleti és északkeleti megyékben okozhat néhol kisebb záporokat, kiterjedt esőzésre azonban nincs kilátás.

A hőmérsékletben sem várható lényegi változás, a nappali csúcsértékek 13 és 18 Celsius-fok között alakulnak. Éjszakánként általában 1 és 6 fok közé hűl a levegő, így kiterjedt fagyokra nem kell készülni, csupán a megszokott fagyzugos területeken – a Duna–Tisza közi Homokhátságon és az Északi-középhegység völgyeiben – süllyedhet kevéssel 0 fok alá a hőmérséklet - tudósított a Portfolio.

A szárazság elhúzódásáért felelős Omega-blokk onnan kapta a nevét, hogy a légköri áramlások mintázata a görög omega betűt formázza. A betű ívét egy nagy kiterjedésű anticiklon alkotja, míg a szárait két, lényegében egy helyben veszteglő ciklon adja. Ez a meteorológiai blokkolás megakadályozza a nedvesebb levegőt hozó, megszokott nyugati áramlást, és akár több héten keresztül is konzerválhatja az időjárási helyzetet.

Ennek következtében azokon a tájakon, ahol a ciklonok örvénylenek – mint az Alpok nyugati felén vagy a Keleti-Kárpátokban –, tartósan felhős és csapadékos az időjárás. Ezzel szemben az anticiklon által lefedett Kárpát-medencében továbbra is a szárazság dominál. A hosszabb távú meteorológiai modellek alapján a közeljövőben nem látszik olyan átfogó légköri változás, amely érdemben megszakítaná ezt a csapadékmentes időszakot.