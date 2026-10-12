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Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
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Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)

PR
2026. október 12. 05:00

Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe. Október 1. és október 15. között bárki szavazhat a számára legfontosabb ügyet képviselő projektre, és hozzájárulhat ahhoz, hogy az összesen 50 millió forintos keretből mely kezdeményezések részesüljenek támogatásban.

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A Lidl Magyarország Érték.Lánc Programja azért jött létre, hogy olyan civil szervezeteket és kezdeményezéseket támogasson, amelyek valódi, mérhető változást hoznak a közösségek életében. A pályázati szakaszban beérkezett kezdeményezések előszűrését majd szakmai bírálatát követően összeállt a döntőbe jutott 30 projekt listája. E között a harminc kezdeményezés között egyaránt megtalálhatóak a gyermekek támogatását és fejlesztését, a hátrányos helyzetű közösségek segítését, az egészségmegőrzést, a közösségépítést, valamint a klímavédelmet és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok.

Most a vásárlóké a döntés

Hogy melyik projekt kapja meg az általa igényelt támogatási összeget, ami max. 3.000.000 Ft lehet, arról a vásárlók dönthetnek a 2026. október 1. és 15. közötti közönségszavazáson. A projektek az Érték.Lánc Program aloldalán érhetők el, ahol kategóriánként 1-1, összesen két voksot adhatnak le a szavazók a kedvenc kezdeményezésükre.

Büszkék vagyunk rá, hogy már az első Érték.Lánc Programban is több mint 100 pályázat érkezett be. A beküldött projektek rendkívül sokrétűek: a helyi kisközösségi ötletektől az országos kezdeményezésekig rengeteg értékes projekttel találkoztunk, így igazán nehéz volt a bírálat. Most pedig a vásárlókon a sor, hogy kiválasszák a kedvenceiket, azokat az ügyeket, amelyeket szívesen támogatnak! Biztosak vagyunk benne, hogy a közönségszavazás nyertesei valódi értéket teremtenek majd”– tette hozzá dr. Kaibinger Tamás, a Lidl Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezetője.

A szavazás során az egyes projektekre beérkező voksok száma határozza meg, hogy az 50 millió forintos támogatási keretösszegből mely döntős szervezetek részesülnek, így tényleg minden egyes szavazat hozzájárul ahhoz, hogy az adott kezdeményezés elnyeri-e a támogatást. A vállalat a két kategória között a bírálásra került pályamunkák arányában osztja meg a teljes keretet és egyúttal a nyertes helyeket is: így az Etikus működés kategóriában 21, a Klímavédelem kategóriában pedig 9 pályázat került be a döntősök közé. A keretösszegből 35 millió Ft-ot fordítanak az Etikus működés, míg 15 millió Ft-ot a Klímavédelem kategóriában nyertes, azaz a legtöbb szavazatot kapó, projektek támogatására.

A szavazás eredményéről már a nyertesekkel történt egyeztetést követően, november első felében fog beszámolni a vállalat. Az eredményhirdetést, majd a szerződéskötéseket követően megkezdődik az újabb igazán izgalmas szakasz: a nyertes szervezetek elkezdhetik projektjeik megvalósítását.

A közönségszavazásról

A beérkezett pályamunkákat a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának aloldalán tekinthetik át az érdeklődők, kategóriánként feltüntetve. A pályázatokat 1-1 videó és a pályázati folyamat során a szervezetek által megfogalmazott rövid bemutatkozó szöveg segítségével ismerhetik meg a vásárlók és innen érhető el a szavazáshoz szükséges link is.

Részletek:

Időzítés: 2026. október 1.- október 15.

Link: lidl.hu/palyazat

A vonatkozó szabályzat is ezen a linken érhető el.

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