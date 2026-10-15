Kivár a forint: sorsdöntő amerikai adatok robbanthatják be az árfolyamot

Kisebb kilengések mellett a szerdai szint közelében mozgott a forint csütörtök délelőtt. Az euró jegyzése 364 körül alakult, a piac figyelme délután a tengerentúli inflációs, fogyasztási és munkaerőpiaci adatokra irányulhat.

Csütörtök délelőtt 11 óra után 364 forint körül jegyezték az eurót, nagyjából a szerdai szinten. A forint reggel még enyhe erősödéssel indított, az euró árfolyama 363,8 körül járt, később azonban megfordult a mozgás, és a jegyzés átmenetileg 364,37-ig emelkedett. A hazai deviza így is erősebb volt a hét elején látott, 365 körüli euróárfolyamhoz képest.

Délután az amerikai adatok kerülnek előtérbe

A csütörtöki makronaptárban az euróövezet augusztusi ipari termelése mellett több fontos amerikai mutató is szerepel. Délután teszik közzé a szeptemberi termelői árindexet (PPI) és a kiskereskedelmi forgalom adatait, valamint a heti friss munkanélkülisegély-kérelmek számát. Ezek az árnyomás, a lakossági fogyasztás és a munkaerőpiac alakulásáról adhatnak friss képet, és a devizapiaci mozgásokat is érdemben befolyásolhatják.

Kínából a szeptemberi hitelezési és pénzkínálati adatok érkezhetnek, amelyek a gazdaság finanszírozási helyzetéről nyújthatnak támpontot a befektetőknek.