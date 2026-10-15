Hogyan érinti a vagyonadó bevezetése a magyar lakosság ingatlanjait, céges részesedéseit és megtakarításait?
Kivár a forint: sorsdöntő amerikai adatok robbanthatják be az árfolyamot
Kisebb kilengések mellett a szerdai szint közelében mozgott a forint csütörtök délelőtt. Az euró jegyzése 364 körül alakult, a piac figyelme délután a tengerentúli inflációs, fogyasztási és munkaerőpiaci adatokra irányulhat.
Csütörtök délelőtt 11 óra után 364 forint körül jegyezték az eurót, nagyjából a szerdai szinten. A forint reggel még enyhe erősödéssel indított, az euró árfolyama 363,8 körül járt, később azonban megfordult a mozgás, és a jegyzés átmenetileg 364,37-ig emelkedett. A hazai deviza így is erősebb volt a hét elején látott, 365 körüli euróárfolyamhoz képest.
Délután az amerikai adatok kerülnek előtérbe
A csütörtöki makronaptárban az euróövezet augusztusi ipari termelése mellett több fontos amerikai mutató is szerepel. Délután teszik közzé a szeptemberi termelői árindexet (PPI) és a kiskereskedelmi forgalom adatait, valamint a heti friss munkanélkülisegély-kérelmek számát. Ezek az árnyomás, a lakossági fogyasztás és a munkaerőpiac alakulásáról adhatnak friss képet, és a devizapiaci mozgásokat is érdemben befolyásolhatják.
Kínából a szeptemberi hitelezési és pénzkínálati adatok érkezhetnek, amelyek a gazdaság finanszírozási helyzetéről nyújthatnak támpontot a befektetőknek.
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A vártnál magasabb amerikai infláció rontotta el a tőzsdei hangulatot szerdán: kilőtt a dollár, megugrottak a kötvényhozamok, miközben zuhanni kezdtek a nemesfémek.
Három hete nem látott szintre erősödött a forint az euróval szemben szerdán.
Szeptember végére a magyar háztartásoknál lévő állampapír-állomány elérte a 14 663 milliárd forintot. Népszerű befektetési forma manapság, de meddig lesz ilyen csábító?
Több mint 63 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa a bankautomatákat (ATM) üzemeltető Euronetre.
Mérsékelt emelkedéssel indult a szerdai kereskedés a magyar és a vezető európai tőzsdéken.
Pénzügyi tanácsadó segítségével jártunk utána, hogyan és mikor érdemes váltani.
Emelkedik a magyar tőzsde kedd délután, elsősorban az OTP és a Magyar Telekom szárnyalásának köszönhetően, miközben a Mol lefelé húzza az indexet
A kedd reggeli stagnálás után magára talált a forint, az euró jegyzése délelőtt 364,15-ig süllyedt.
Emelkedéssel indult a keddi kereskedés az európai tőzsdéken a mérséklődő olajárak nyomán.
Az OTP menetelése tartotta pluszban a magyar tőzsdét hétfő délután, miközben a többi hazai blue chip gyengült.
Puzsér Róbert a tőle megszokottnál jóval személyesebb témáról, az anyagi helyzetéről és a pénzhez fűződő viszonyáról beszélt.
Nagyot változhat a forint árfolyama: erre a bejelentésre figyel most mindenki, teljesen átírhatja a viszonyokat
A hét egyik legfontosabb eseménye a szerdán megjelenő amerikai fogyasztóiár-index lesz.
Folytatódik az OTP lendületes emelkedése hétfőn.
Figyelem! Leállás jön az MBH Banknál: nem lesz használható a netbank és az app, átutalások is szünetelnek
Tervezett karbantartás miatt 2026.10.09-én 22:00 és 2026.10.10-én 07:00 között több szolgáltatás sem lesz elérhető az MBH Banknál.
Az OTP közel 7 százalékos emelkedése húzta pénteken a magyar tőzsdét, miközben a vezető európai részvényindexek is erősödtek
Péntek délelőtt folytatódott a forint hét eleje óta tartó erősödése, az euró jegyzése 365 forint alatt maradt.
Erősödéssel indult a pénteki kereskedés a magyar tőzsdén, az OTP a csütörtöki zuhanás után már 3 százalékos pluszba került.
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