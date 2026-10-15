A tanítás a szívem tölti meg, az OnlyFans a pénztárcámat: kifakadt a súlyosan alulfizetett pedagógus

Egy amerikai tanárnőt azért függesztettek fel, mert OnlyFans-tartalmat készít. Az eset rávilágít, hogy a tanárok jelentős része második munkából egészíti ki a fizetését. Ez Magyarországon is így van, pedig a bérek az utóbbi években jelentősen nőttek.

Sheena Sittner amerikai tanárnő számára a tanítás hivatás, a megélhetéshez azonban ez nem elég neki. Második munkaként az OnlyFans felnőtt tartalmú platformon tesz közzé videókat, amelyeken a férjével együtt szerepel. A tartalmat csak igazoltan 18 éven felüli, fizető előfizetők láthatják. Elmondása szerint a mellékes bevétel jelentős, kedvező változást hozott a család anyagi helyzetében.

Szeptemberben aztán a két világ összeért. A tanárként őt foglalkoztató cég felfüggesztette, és levette az óráiról. Sittner szerint a vezető az OnlyFans-tevékenységéről érkező bejelentésekre hivatkozott, és még a felhasználónevét is megemlítette. A tanárnő úgy érzi, megsértették a szólásszabadsághoz való jogát, és szerinte az online tartalomkészítő nőknek kijáró ellenszenv „egészen borzasztó”. Az esetet a Washington Post írta meg.

Az amerikai tanárok hetven százalékának van második munkája

Sittner esete szélsőséges, a helyzete viszont egyáltalán nem egyedi. A Gallup és a Walton Family Foundation 2026 márciusában közzétett felmérése szerint az amerikai tanárok 71 százalékának van legalább egy második munkája. A többség az oktatáshoz kapcsolódó munkát végez, például edz, korrepetál vagy mentorál, de 31 százalék teljesen más területen dolgozik.

A pénzügyi háttér is egyértelmű. A felmérés szerint a tanároknak csak 28 százaléka mondta, hogy kényelmesen megél a háztartása jövedelméből. A többi éppen csak kijön belőle, vagy kifejezetten anyagi nehézségekkel küzd. A tanítástól független mellékállást vállalók közül minden harmadik szerint a második munka rontja a tanítása minőségét.

Itthon is dolgoznak a tanárok műszak után

Magyarországon nincs országos, reprezentatív felmérés a pedagógusok másodállásairól. Az eddigi adatok szakszervezeti kérdőívekből származnak, ezért óvatosan kell kezelni őket. A PDSZ 2022-ben azonban arról beszélt, hogy a hazai oktatásban dolgozók nagyjából fele kénytelen másodállást vállalni, és közülük sokan még egy harmadikat is keresnek.

Egy 2023-as, a PDSZ és a Népszava által készített online kérdőívet 146 pedagógus töltötte ki. Közülük 70,3 százalék mondta, hogy a keresetkiegészítés alapvető egzisztenciális okokra vezethető vissza. A válaszadók között lakodalmakban zenélő, filmforgatásokon statisztáló, sőt fát vágó tanárok is voltak. Ezek a számok nem az egész tanári karra érvényesek, de jól mutatják, milyen sokféle munkát végeznek a tanárok műszak után.

EZ IS ÉRDEKELHET Tanársors: délelőtt a gyereked oktatja, este a lakásod takarítja A pedagógusok nagy része másodállást vállal, mert a plusz pénz nélkül nem jönne ki a fizetéséből: sokan külön órákat adnak, más hétvégén takarít. Hosszú távon viszont ez nagyon megterhelő. A Pénzcentrumnak több tanár is azt mondta, fontolgatják, hogy elhagyják a pályát, mert, ahogy egyikük fogalmazott, megalázó, hogy diplomával és több év tapasztalattal a hátuk mögött sokan annyit sem keresnek, mint egy pénztáros az Aldiban vagy a Lidlben.

Itt mindenképp érdemes megjegyezni, hogy a 2027-es tervezet szerint mellékállásban újra választható lenne a KATA, ami egy második munkát vállaló tanárnak hasznos lehet. A társadalmi vitára bocsátott tervezetről itt írtunk részletsen. A tervezet alapján elkészítettük a Pénzcentrum KATA kalkulátort is, hogy segítsünk a számolgatásban.

Elindult a pedagógus-béremelés, de a nagy kérdés még nyitott

Igazságtalan lenne a 2022–2023-as képet a mai helyzetre vetíteni. A pedagógusbérek 2023 óta több lépcsőben jelentősen emelkedtek, 2026 januárjában például 10 százalékkal. A béremelési program célja, hogy a tanárok átlagbére elérje és megtartsa a diplomás átlagbér 80 százalékát. Ezt még az előző kormány vállalta az Európai Bizottság felé.

A Tisza-kormány, amelyben Lannert Judit vezeti a gyermek- és oktatásügyi tárcát, ezt a vállalást örökölte, és nyáron korrigálnia is kellett. A márciusi béradatok szerint ugyanis a pedagógusilletmény nem érte el a diplomás átlagbér 80 százalékát. Ezért a januári emelésen felül további 0,4 százalékponttal emelték a béreket, és ebből legalább 0,3 százalékpontot a munkáltatóknak visszamenőleg, január 1-jétől kell kifizetniük. A gyakornokokra ez nem vonatkozik.

Az iskolákban dolgozó, nem pedagógus munkatársak még várnak, mi is írtunk róla, hogy még sztrájkot is kilátásba helyeztek. A Tisza 25 százalékos emelést ígért a nevelést és oktatást segítő (NOKS) dolgozóknak, vagyis többek között az iskolatitkároknak, a dajkáknak és a pedagógiai asszisztenseknek. Az első lépcsőt október közepére ígérték, a másodikat 2027. január 1-jére. Október 13-án azonban még nem lehetett tudni, mekkora összegre számíthatnak, a PDSZ tájékoztatása szerint pedig a pénzügyi döntés sem született meg. A pedagógusok 2027-es béréről a még be nem nyújtott 2027-es költségvetés dönthet.

EZ IS ÉRDEKELHET Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda Egyes országokban a tanári pálya hat számjegyű fizetést biztosít, más országokban viszont a fizetések még több évtizedes tapasztalat után is jóval alacsonyabbak maradnak.

A frissen érettségizettek egyre kevésbé akarnak tanárok lenni

A béremelés a tanárképzésre jelentkezők számában még alig látszik. 2025-ben a csaknem 130 ezer felsőoktatási jelentkező közül 2226-an jelöltek meg első helyen osztatlan tanárképzést. Fizikatanárnak mindössze 49-en jelentkeztek első helyen, bár ez a 2024-es 28-hoz képest közel kétszeres növekedés.

Az is sokat elárul, kik jelentkeznek tanárképzésre. A felvi.hu adatai alapján a tanárképzésre bejutottak között a 18–19 évesek aránya 2020-ban még 30,3 százalék volt, 2025-ben már csak 18,4 százalék. A pálya iránt tehát inkább az idősebb, más területről átképzők érdeklődnek, a frissen érettségizettek kevésbé. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnökének korábbi nyilatkozata szerint ennyi jelentkezővel még a következő években nyugdíjba vonulókat sem lehet majd pótolni.

Mit tehet egy magyar tanár munkaidőn kívül?

Az amerikai eset legfontosabb kérdése az, hogy meddig szólhat bele a munkáltató a tanár magánéletébe. Magyarországon a pedagógusok jogállását 2023 óta a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény (Púétv.) szabályozza. A törvény kimondja például, hogy ha egy pedagógus felszólítás után harminc napon belül nem szünteti meg az összeférhetetlenséget, megszűnik a jogviszonya. A pedagógusokra emellett a Nemzeti Pedagógus Kar Etikai Kódexe is vonatkozik, amelynek megszegése etikai vétség.

Aki tehát tanárként második munkát vállalna, vagy már végez ilyet, annak érdemes megnéznie a munkaszerződését és a rá vonatkozó szabályokat. Bizonytalanság esetén a szakszervezet jogsegélyszolgálatához is fordulhat. Az amerikai eset azt mutatja, hogy a munkáltató a munkaidőn kívüli tevékenységre is hivatkozhat, és egy ilyen vita a munkahely elvesztésével is végződhet.

A nagyobb kérdés azonban az, hogy elég vonzó lesz-e a tanári pálya ahhoz, hogy a nyugdíjba vonulók helyére jöjjenek új tanárok. A következő hónapokban a 2026-os bérkorrekció kifizetése és a 2027-es felvételi jelentkezési adatai adhatnak erre választ.