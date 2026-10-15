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Ütik a techóriásokat Amerikában, de az OTP hirtelen feltámadt – Mi történik a piacokon?

Pénzcentrum
2026. október 15. 17:38

Az amerikai tőzsdéken a technológiai részvények vezetésével folytatódott a lejtmenet csütörtökön, miközben a hazai blue chipek felemás képet mutattak. Az OTP a délelőtti mínuszból hirtelen pluszba fordult, és újabb jelentős sajátrészvény-vásárlásról számolt be, miközben az O3 Partners egy magyar alapkezelőben szerezne részesedést.

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Az amerikai kereskedés elején, magyar idő szerint csütörtök délután az S&P 500 index 0,4 százalékos, a Nasdaq pedig már 1,6 százalékos mínuszban állt. Elsősorban a technológiai vállalatok, köztük a chipgyártók és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó társaságok papírjai kerültek komoly eladói nyomás alá. A Meta, az Nvidia, a Microsoft, a Tesla és az Intel árfolyama is jelentősen esett.

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A hazai nagypapírok közül az OTP a nap eleji gyengülés után visszakapaszkodott, és kora délután jellemzően fél százalék körüli pluszban forgott. A Richter szintén emelkedett, míg a Mol és a Magyar Telekom mérsékelten gyengült. Az O3 Partners részvényárfolyama az év eleje óta 3,5 százalékkal került feljebb.

Újabb 2,6 milliárd forintért vett sajátrészvényeket az OTP

Az OTP október 14-én 62 048 saját törzsrészvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén, darabonként átlagosan 42 045 forintos árfolyamon. A tranzakció összértéke mintegy 2,6 milliárd forintot tett ki.

A vásárlást követően az OTP Csoport tulajdonában lévő sajátrészvény-állomány 16,4 millió darabra nőtt, ami a teljes részvénypakett 5,87 százalékának felel meg.

Magyar alapkezelőben szerezne részesedést az O3 Partners

Az O3 Partners első lépésben 25 százalékos tulajdonrészt vásárolna az ACCESSIO Equity Partners Kockázati Tőkealap-kezelőben. A hollandiai székhelyű társaság október 15-én előzetes megállapodást írt alá az alapkezelővel és annak részvényeseivel a stratégiai befektetésről, valamint a hosszú távú együttműködésről.

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Amennyiben az ACCESSIO által kezelt vagyon jelentősen növekszik, az O3 Partners további részesedések megvásárlására szerezhet jogot, és később akár többségi tulajdonossá is válhat.

Az ACCESSIO jelenleg három magántőkealapot kezel, a START FUTURE, a START INNOVATION és a START NATURE alapokat. A felek új alapok indításával bővítenék a kezelt vagyont. Az együttműködés az alapok működtetése mellett többek között a pénzügyi és jelentési feladatokra, a befektetői kapcsolatokra, a forrásbevonásra és az informatikára is kiterjedne.

A tranzakció zárása egyelőre nem garantált. Az előzetes megállapodás néhány rendelkezés kivételével nem jelent kötelező érvényű vállalást. A folyamat lezárásához kielégítő eredményű átvilágításra, végleges szerződésekre, a Magyar Nemzeti Bank előzetes engedélyére, valamint további társasági és hatósági jóváhagyásokra van szükség.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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