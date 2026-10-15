Ütik a techóriásokat Amerikában, de az OTP hirtelen feltámadt – Mi történik a piacokon?

Az amerikai tőzsdéken a technológiai részvények vezetésével folytatódott a lejtmenet csütörtökön, miközben a hazai blue chipek felemás képet mutattak. Az OTP a délelőtti mínuszból hirtelen pluszba fordult, és újabb jelentős sajátrészvény-vásárlásról számolt be, miközben az O3 Partners egy magyar alapkezelőben szerezne részesedést.

Az amerikai kereskedés elején, magyar idő szerint csütörtök délután az S&P 500 index 0,4 százalékos, a Nasdaq pedig már 1,6 százalékos mínuszban állt. Elsősorban a technológiai vállalatok, köztük a chipgyártók és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó társaságok papírjai kerültek komoly eladói nyomás alá. A Meta, az Nvidia, a Microsoft, a Tesla és az Intel árfolyama is jelentősen esett.

A hazai nagypapírok közül az OTP a nap eleji gyengülés után visszakapaszkodott, és kora délután jellemzően fél százalék körüli pluszban forgott. A Richter szintén emelkedett, míg a Mol és a Magyar Telekom mérsékelten gyengült. Az O3 Partners részvényárfolyama az év eleje óta 3,5 százalékkal került feljebb.

Újabb 2,6 milliárd forintért vett sajátrészvényeket az OTP

Az OTP október 14-én 62 048 saját törzsrészvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén, darabonként átlagosan 42 045 forintos árfolyamon. A tranzakció összértéke mintegy 2,6 milliárd forintot tett ki.

A vásárlást követően az OTP Csoport tulajdonában lévő sajátrészvény-állomány 16,4 millió darabra nőtt, ami a teljes részvénypakett 5,87 százalékának felel meg.

Magyar alapkezelőben szerezne részesedést az O3 Partners

Az O3 Partners első lépésben 25 százalékos tulajdonrészt vásárolna az ACCESSIO Equity Partners Kockázati Tőkealap-kezelőben. A hollandiai székhelyű társaság október 15-én előzetes megállapodást írt alá az alapkezelővel és annak részvényeseivel a stratégiai befektetésről, valamint a hosszú távú együttműködésről.

Amennyiben az ACCESSIO által kezelt vagyon jelentősen növekszik, az O3 Partners további részesedések megvásárlására szerezhet jogot, és később akár többségi tulajdonossá is válhat.

Az ACCESSIO jelenleg három magántőkealapot kezel, a START FUTURE, a START INNOVATION és a START NATURE alapokat. A felek új alapok indításával bővítenék a kezelt vagyont. Az együttműködés az alapok működtetése mellett többek között a pénzügyi és jelentési feladatokra, a befektetői kapcsolatokra, a forrásbevonásra és az informatikára is kiterjedne.

A tranzakció zárása egyelőre nem garantált. Az előzetes megállapodás néhány rendelkezés kivételével nem jelent kötelező érvényű vállalást. A folyamat lezárásához kielégítő eredményű átvilágításra, végleges szerződésekre, a Magyar Nemzeti Bank előzetes engedélyére, valamint további társasági és hatósági jóváhagyásokra van szükség.