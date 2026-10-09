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Nem az alacsony fizetés miatt elégedetlenek a magyar dolgozók: kiderült, mi keseríti meg igazán a mindennapjaikat

Pénzcentrum
2026. október 9. 20:03

Bár a fizetés az egyik legfontosabb szempont a munkahelyválasztásnál, a dolgozók elégedetlenségét leggyakrabban nem a bérezés, hanem a túlzott munkaterhelés, a megbecsülés hiánya és a munkahelyi bizonytalanság okozza – derül ki egy friss, reprezentatív kutatásból. A felmérés szerint a Z és Y generációs munkavállalók negyede egyáltalán nem elégedett a munkahelyével, de az X generáció tagjai közül is közel minden ötödik hasonlóan érez.

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Bár munkakeresésnél rendszerint a fizetés kerül az első helyre a munkavállalók fontossági sorrendjében, azonban amikor a munkahelyi jóllétet gátló tényezőkről van szó, akkor már egészen más szempontok a meghatározók. A Profession.hu reprezentatív felméréséből kiderült, hogy a túlzott munkaterhelés, a megbecsültség hiányának érzése, valamint a munkahellyel kapcsolatos bizonytalanság kelt leggyakrabban negatív érzéseket a munkavállalókban.

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A felmérés arra is rámutatott, hogy Z és Y generációs munkavállalók negyede egyáltalán nem elégedett a munkahelyével – az X generációnál valamivel kedvezőbb a helyzet, közel 20 százalékuk számolt be elégedetlenségtől. A hasonló problémák súlyosságának mértéke azonban gyakran rejtve marad a döntéshozók számára.

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A munkavállalói elégedettség mérése önmagában nem új gyakorlat, az eredmények értelmezése azonban már összetettebb kérdés. A Profession.hu szervezetfejlesztési felmérése ezért számos területet vizsgál: a dolgozói elégedettséget és elkötelezettséget, a feladatok és elvárások egyértelműségét, a munkavégzés körülményeit, az információáramlást, a munka és a magánélet egyensúlyát, a vezetői működést, a fejlődési lehetőségeket, a pszichológiai biztonságot és a javadalmazást. Utóbbinál nemcsak a fizetéssel kapcsolatos elégedettséget vizsgálja, hanem azt is, hogy mennyire érzik azt versenyképesnek a munkavállalók.

A jelenlegi munkaerőpiacon a megfelelő munkatársak megtalálása mellett a jó szakemberek megtartása is fontos a cégek számára, ezért egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy a munkáltatók pontosan értik-e, hogyan érzékelik a dolgozók a szervezet működését.

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Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
2 órája
Anno a szocializmusban sokkal több gyerek született és közel se volt ilyen rossz mentális állapotban a társadalom mint most pedig akkor jóval alacsonyabbak voltak a fizetések. Viszont az emberek nem voltak halálra túlóráztatva és nem kellett állandóan azon rettegniük hogy lesz-e még holnap is munkahelyük, lakásuk, ételük. A szabadidő és a létbiztonság sokkal fontosabb feltétele a társadalom egészségének, regenerálódásának mint a legfelső réteg extrém magas életszínvonala, értelmetlen dekadens luxizása.
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