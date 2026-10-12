A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)

Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. Ezt jól mutatja, hogy a GLS Hungary mobilalkalmazását szeptember végéig már több mint 700 ezren töltötték le, miközben a vállalat hűségprogramja, a GLS VIP is gyors növekedést produkált. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat a hagyományos ügyintézés helyett.

A 2024 nyarán elindított GLS App az elmúlt időszakban a vállalat egyik legfontosabb digitális szolgáltatásává vált. Az alkalmazást havi szinten több százezren használják aktívan, a felhasználók pedig átlagosan 4,9 csillagos értékelést adtak rá az alkalmazásboltokban.

A GLS App ma már jóval többet tud annál, mint hogy megmutatja, merre jár éppen a csomag. A felhasználók mindössze néhány kattintással feladhatják vagy átirányíthatják küldeményeiket, megkereshetik hol van a legközelebbi GLS Automata vagy GLS Csomagpont, illetve visszajelzést is adhatnak a kézbesítés minőségéről. A cél, hogy a csomagküldéshez kapcsolódó legtöbb ügyintézés gyorsan és egyszerűen, digitális formában legyen elérhető.

A 2026 februárjában elindított GLS VIP hűségprogram is jelentős szerepet játszott a növekedésben. A kezdeményezés nyolc hónap alatt több százezer tagot vonzott, így ma már az alkalmazás felhasználóinak közel kétharmada tagja a programnak.

Nemcsak a regisztrációk száma emelkedett, hanem az alkalmazás tényleges használata is nőtt. A GLS Hungary adatai szerint a GLS VIP hűségprogram indulását követő fél évben az applikáción keresztül feladott csomagok száma 76 százalékkal nőtt az azt megelőző hat hónaphoz képest. A változó fogyasztói szokásokra jó példa, hogy 2026 júliusában először fordult elő, hogy egyetlen nap alatt többen indítottak magánszemélyes csomagfeladást a GLS App mobilalkalmazásból, mint a GLS Csomagpontokon.

A digitális térnyerés nemcsak az alkalmazás használatában látható. Szeptemberben a magánszemélyek közötti csomagfeladások közel 80 százaléka online csatornán, vagyis mobilalkalmazáson vagy weboldalon keresztül történt. A GLS Hungary szerint ez egyértelműen azt jelzi, hogy a vásárlók a gyors, kényelmes és önállóan használható megoldásokat részesítik előnyben.

A GLS Hungary közben folyamatosan bővíti digitális szolgáltatásait. Az alkalmazás nemrég online visszaküldési funkcióval egészült ki, lehetővé téve, hogy a vásárlók néhány lépésben, GLS Automatán keresztül küldjék vissza internetes rendeléseiket. Ez a szolgáltatás jelenleg közel 500 webáruház esetében érhető el.

„A digitális csatornák terjedése egyértelműen támogatja a GLS Automaták használatát is a csomagkézbesítésben. A GLS alkalmazása és a C2C portál forgalma jelentősen emelkedett az elmúlt hónapok során az előző évhez képest. A GLS Appban indított feladások és visszaküldések közel 85 százaléka, míg a magánszemélyek közötti feladások közel 60 százaléka automatákhoz kapcsolódik. Az online felületeket használó ügyfelek gyakrabban és tudatosabban választják ezt a megoldást, ami összhangban van hosszú távú célunkkal, vagyis a GLS automatahálózatának további fejlesztésével” – mondta Balázs Attila, a GLS Hungary ügyvezetője.

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