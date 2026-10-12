2026. október 12. hétfő Miksa
14 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Vállalkozás

A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)

PR
2026. október 12. 05:00

Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. Ezt jól mutatja, hogy a GLS Hungary mobilalkalmazását szeptember végéig már több mint 700 ezren töltötték le, miközben a vállalat hűségprogramja, a GLS VIP is gyors növekedést produkált. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat a hagyományos ügyintézés helyett.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A 2024 nyarán elindított GLS App az elmúlt időszakban a vállalat egyik legfontosabb digitális szolgáltatásává vált. Az alkalmazást havi szinten több százezren használják aktívan, a felhasználók pedig átlagosan 4,9 csillagos értékelést adtak rá az alkalmazásboltokban.

A GLS App ma már jóval többet tud annál, mint hogy megmutatja, merre jár éppen a csomag. A felhasználók mindössze néhány kattintással feladhatják vagy átirányíthatják küldeményeiket, megkereshetik hol van a legközelebbi GLS Automata vagy GLS Csomagpont, illetve visszajelzést is adhatnak a kézbesítés minőségéről. A cél, hogy a csomagküldéshez kapcsolódó legtöbb ügyintézés gyorsan és egyszerűen, digitális formában legyen elérhető.

A 2026 februárjában elindított GLS VIP hűségprogram is jelentős szerepet játszott a növekedésben. A kezdeményezés nyolc hónap alatt több százezer tagot vonzott, így ma már az alkalmazás felhasználóinak közel kétharmada tagja a programnak.

Nemcsak a regisztrációk száma emelkedett, hanem az alkalmazás tényleges használata is nőtt. A GLS Hungary adatai szerint a GLS VIP hűségprogram indulását követő fél évben az applikáción keresztül feladott csomagok száma 76 százalékkal nőtt az azt megelőző hat hónaphoz képest. A változó fogyasztói szokásokra jó példa, hogy 2026 júliusában először fordult elő, hogy egyetlen nap alatt többen indítottak magánszemélyes csomagfeladást a GLS App mobilalkalmazásból, mint a GLS Csomagpontokon.

A digitális térnyerés nemcsak az alkalmazás használatában látható. Szeptemberben a magánszemélyek közötti csomagfeladások közel 80 százaléka online csatornán, vagyis mobilalkalmazáson vagy weboldalon keresztül történt. A GLS Hungary szerint ez egyértelműen azt jelzi, hogy a vásárlók a gyors, kényelmes és önállóan használható megoldásokat részesítik előnyben.

A GLS Hungary közben folyamatosan bővíti digitális szolgáltatásait. Az alkalmazás nemrég online visszaküldési funkcióval egészült ki, lehetővé téve, hogy a vásárlók néhány lépésben, GLS Automatán keresztül küldjék vissza internetes rendeléseiket. Ez a szolgáltatás jelenleg közel 500 webáruház esetében érhető el.

„A digitális csatornák terjedése egyértelműen támogatja a GLS Automaták használatát is a csomagkézbesítésben. A GLS alkalmazása és a C2C portál forgalma jelentősen emelkedett az elmúlt hónapok során az előző évhez képest. A GLS Appban indított feladások és visszaküldések közel 85 százaléka, míg a magánszemélyek közötti feladások közel 60 százaléka automatákhoz kapcsolódik. Az online felületeket használó ügyfelek gyakrabban és tudatosabban választják ezt a megoldást, ami összhangban van hosszú távú célunkkal, vagyis a GLS automatahálózatának további fejlesztésével” – mondta Balázs Attila, a GLS Hungary ügyvezetője.

(x)
#vállalkozás #csomagküldés #logisztika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:32
09:18
09:02
08:44
08:40
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 9. 17:40 Brutális ralit vágott le az OTP, szárnyal a magyar tőzsde – De mi történik a tengerentúlon?
október 9. 13:32 Megtáltosodott a forint: kulcsszint alá bukott az euró, de máris lesben áll a dollár
október 9. 10:38 Hatalmas fordulat az OTP-nél a csütörtöki zuhanás után, Elon Musk közben kivégzi a telekomcégeket
október 8. 17:34 Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 12.
Jöhet a négynapos munkahét Magyarországon? Erre nem számítottak a dolgozók
2026. október 11.
Rab Árpád jövőkutató: óriási szürke zóna, mi történik az adatainkkal, miután meghalunk – ma már ez egy komoly árucikk
2026. október 11.
A palackvadászok nyírhatják ki végleg Budapest turizmusát? Így húzott el Bécs és Prága a főváros mellett
2026. október 10.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: itt van feketén-fehéren, hol áll Mészáros és Csányi a történelem leggazdagabb magyarjaihoz képest
2026. október 10.
Így veheted meg akár 40%-kal olcsóbban a Szamos szaloncukrot: ez a trükk az ALDI-ban működik, és eláll karácsonyig
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 12. hétfő
Miksa
42. hét
Október 12.
Kolumbusz-nap
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Már úgy tűnt, megússza Fásy Ádám felesége a büntetést a botrányos NKA-ügyben, aztán kiderült, hogy mégse
2
3 hónapja
Döntött a kormány: kötelező NAV-ellenőrzés jön rengeteg magyarnak – ez nyithatja ki a kaput az uniós pénzek előtt
3
3 hónapja
Akár egymilliós hitel teljes kamatát állja a magyar állam: rendkívüli mentőcsomagot jelentett be a miniszter
4
1 hónapja
Kész, vége az egykori mini-Dubaj álomnak: megérkeztek a munkagépek, azonnali bontás kezdődött Rákosrendezőn
5
1 hónapja
Bejelentette Frei Tamás, tulajdonost váltott a Cafe Frei: ezt tervezik a kávézólánccal
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció 2
devizapiacon az árfolyamalakulás befolyásolására végrehajtott központi banki nyílt piaci művelet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 12. 05:29
Jöhet a négynapos munkahét Magyarországon? Erre nem számítottak a dolgozók
Pénzcentrum  |  2026. október 11. 17:58
Kvíz: Te felismernéd képről Magyarország költöző madarait? Lássuk, tudod-e, kik búcsúznak ősszel!
Agrárszektor  |  2026. október 12. 08:16
Kitálalt a Spar vezére: nem várt csapás érte a népszerű üzletláncokat